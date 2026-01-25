Varga Zsolt az újabb ezüstérem után: „A döntőket gyakorolni kell”

Nem sikerült a bravúr: szétestünk a végére a belgrádi pokolban, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar válogatott
Nagy világverseny döntőjében, hazai medencében még senkinek sem sikerült legyőznie a szerbeket – ezúttal sem.
A kapitány szerint ugyanakkor jó úton járunk. Varga Zsolt büszke a magyar férfi pólóválogatottra, szerinte a fél éven belül vívott két világversenyes döntő önmagáért beszél.
Ahogy arról a Mandiner is tudósított, a magyar férfi vízilabda-válogatott 10–7-re alulmaradt a szerbekkel szemben a belgrári Európa-bajnokság vasárnap esti döntőjében, így a tavalyi, szingapúri világbajnokság után az idei kontinensviadalt is ezüstérmesként zárta. A fiatal magyar csapat két esélyesebbnek tartott válogatott, a vb-címvédő spanyolok és a szintén nagyon erős görögök legyőzése után az olimpiai címvédő házigazda ellen elfáradt, de Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint így is sincs okuk a szégyenkezésre.
A kapitány a lefújást követően az M4 Sportnak értékelt, és úgy fogalmazott, szerinte elsősorban a csapatából most még hiányzó rutin és tapasztalat döntött, ez a szerb csapatnál jobban megvolt. „Fantasztikus utat jártunk be, büszke vagyok a játékosaimra, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk az Eb egészében.
A nagy döntőkhöz kell egyfajta sajátos tapasztalat, és idő, hogy egy csapat megérjen rá. A tűz, lelkesedés, és szeretet alapján, amit ez a csapat mutatott, jó úton járunk, a döntőket viszont gyakorolni kell.
Új csapat épül, minden csapatnak ez az útja, nekünk is rajta kell maradnunk” – mondta a szövetségi kapitány, aki szerint ezt az is alátámasztja, hogy fél éven belül két világversenyen, a szingapúri vb-n és most, a belgrádi Eb-n is döntőt tudtunk játszani.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt