Varga Zsolt az újabb ezüstérem után: „A döntőket gyakorolni kell”

Ahogy arról a Mandiner is tudósított, a magyar férfi vízilabda-válogatott 10–7-re alulmaradt a szerbekkel szemben a belgrári Európa-bajnokság vasárnap esti döntőjében, így a tavalyi, szingapúri világbajnokság után az idei kontinensviadalt is ezüstérmesként zárta. A fiatal magyar csapat két esélyesebbnek tartott válogatott, a vb-címvédő spanyolok és a szintén nagyon erős görögök legyőzése után az olimpiai címvédő házigazda ellen elfáradt, de Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint így is sincs okuk a szégyenkezésre.