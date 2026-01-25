Ft
magyar válogatott Európa-bajnokság Varga Zsolt vízilabda Szerbia

Varga Zsolt az újabb ezüstérem után: „A döntőket gyakorolni kell”

2026. január 25. 22:06

A kapitány szerint ugyanakkor jó úton járunk. Varga Zsolt büszke a magyar férfi pólóválogatottra, szerinte a fél éven belül vívott két világversenyes döntő önmagáért beszél.

2026. január 25. 22:06
null

Ahogy arról a Mandiner is tudósított, a magyar férfi vízilabda-válogatott 10–7-re alulmaradt a szerbekkel szemben a belgrári Európa-bajnokság vasárnap esti döntőjében, így a tavalyi, szingapúri világbajnokság után az idei kontinensviadalt is ezüstérmesként zárta. A fiatal magyar csapat két esélyesebbnek tartott válogatott, a vb-címvédő spanyolok és a szintén nagyon erős görögök legyőzése után az olimpiai címvédő házigazda ellen elfáradt, de Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint így is sincs okuk a szégyenkezésre.

Varga Zsolt: „Jó úton járunk!”

A kapitány a lefújást követően az M4 Sportnak értékelt, és úgy fogalmazott, szerinte elsősorban a csapatából most még hiányzó rutin és tapasztalat döntött, ez a szerb csapatnál jobban megvolt. „Fantasztikus utat jártunk be, büszke vagyok a játékosaimra, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk az Eb egészében. 

A nagy döntőkhöz kell egyfajta sajátos tapasztalat, és idő, hogy egy csapat megérjen rá. A tűz, lelkesedés, és szeretet alapján, amit ez a csapat mutatott, jó úton járunk, a döntőket viszont gyakorolni kell. 

Új csapat épül, minden csapatnak ez az útja, nekünk is rajta kell maradnunk” – mondta a szövetségi kapitány, aki szerint ezt az is alátámasztja, hogy fél éven belül két világversenyen, a szingapúri vb-n és most, a belgrádi Eb-n is döntőt tudtunk játszani.

VARGA Zsolt
Varga Zsolt szerint még időre van szüksége a fiatal magyar csapatnak (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

igazmagyar
2026. január 25. 23:30
Gratulálok az ezüstéremhez. Egyet azonban nem értek: hogyan van az, hogy ilyen gyengén játszanak a fiúk? Alig megy el az ellenfél kapujáig a labda, vagy kapusba dobjuk, kapufába. És ezt a válogatottunk kapitánya csak úgy közelről nézi... Aztán meg egy 100 %-os 5 méteresnél a javunkra nem kér videó ellenőrzést.... Nem tudtam végig nézni a meccset, de a végén vissza kapcsoltam, ott meg a Fradi vízicsapat trénere elmagyarázza, hogy a szerbeknél a válogatottban csak Radnicski játékosok vannak, akik Európában semmit sem jelentenek, de a válogatott meg jól felkészül... Meg az is probléma, hogy a mieink a sok erős meccseken kiégnek, ezért nincs már erejük. Ha jól tudom, a Mandity is szerb játékos, és a Fradit erősíti – ő, hogy hogy nem volt kiégve. Szerintem a magyar trénerek fejében valami nincs rendben, mert én úgy tudtam eddig, hogy egy jó játékosokból álló csapat általában mindig nyer. A többi az mind csak mellébeszélés. Sajnos mindent meg lehet magyarázni...
Válasz erre
0
0
ataman-0
•••
2026. január 25. 23:07 Szerkesztve
Varga Zsolton számon kérek egy challenge elmulasztását egy nyilvánvaló ötméteresnél, ráadásul a meccs - szerintem - egyik döntő szituációjában. Olyan érzésem volt, mintha Varga Zsolt nem akarná megnyerni ezt az EB-t. De lehet, hogy tévedek. Egyébként gratulálok a csapatnak! 👏
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. január 25. 22:59
Valóban szar érzés "mindig " ezüstérmesnek lenni, de jobb lenne a 6. hely?
Válasz erre
2
0
