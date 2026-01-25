Ft
tisza magyar péter komment akasztás gyűlölet-bűncselekmény

Hol van itt a szeretetország? – megint akasztással fenyegetnek Magyar Péter hívei

2026. január 25. 21:42

Kormánypárti politikusok meggyilkolását helyezik kilátásba a Tisza Párt egyre erőszakosabb szimpatizánsai – nem először.

2026. január 25. 21:42
null

Magyar Péter hívei ismét akasztással fenyegetnek kormánypárti politikusokat. A párt támogatói amúgy is egyre erőszakosabb megnyilvánulásokra ragadtatják magukat a szimpatizánsi közösségimédia-oldalakon, aminek egyik oka, hogy „a bejegyzéseket ellenőrző adminisztrátorok sorozatosan figyelmen kívül hagyják a súlyosan dehumanizáló posztokat, és teret adnak a gyűlöletnek” – írja a Magyar Nemzet

A lap rámutat, az elmúlt időszakban szinte divat lett a tiszások részéről olyan hozzászólásokkal élni, 

amelyek a fideszesek megkínzásával, a kormánypárti politikusok megölésével vagy a holokauszttal viccelődnek.

Miközben Magyar Péter nem győzi hangsúlyozni: szeretetországot épít. Ezek a humorosnak szánt tartalmak gyakran napokig ott virítanak a Tisza-drukkerek csoportjaiban, és senki nem emel szót ellenük, pláne nem tekinti mindezt a gyűlölet-bűncselekmények előkészítésének.

A lap mindezzel kapcsolatban arra is felhívja a figyelmet, hogy a Tisza Pártot támogató szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok elnevezésű csoportban a holokauszton durván gúnyolódó kép látható jó ideje, egy „lelkes közreműködőnek” és profilja lapján a Tisza-tüntetések rendszeres résztvevőjének köszönhetően, ezzel a felirattal: 

Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak.

A Magyar Nemzet kérdéseire a Tisza Párt sajtóosztálya úgy válaszolt, semmi közük a csoporthoz, bár „rendszeresen monitorozzák, milyen tartalmak jelennek meg” itt. 
 

Nyitókép: Facebook

cukigomboc
2026. január 26. 01:29
De hát a Mandiner kommentjei nem ezekkel vannak tele? De.
Fireworks
2026. január 26. 01:22
"szinte divat lett a tiszások részéről olyan hozzászólásokkal élni, amelyek a fideszesek megkínzásával, a kormánypárti politikusok megölésével vagy a holokauszttal viccelődnek." Bosszantó, hogy egy olyan gazdasági egység tagjai vagyunk, ahonnan "bérgyilkosokat" alkalmaznak valamely tagállam politikai vezetésének a megtörésére. Ne legyen kétségünk, Ficót sem véletlenül lőtték meg. Valamennyire remélem, hogy Orbán ellen nem merik ezt bevetni - habár ha Trump ellen is merték, akkor semmi sem lehetetlen. Nem értem, az államvédelem miért nem alkalmazza a jelenleg is már érvényes törvényeket ezek ellen a rendbontók ellen? Nem akarom azt gondolni, hogy szándékosan ... Az online térben elfajult arrogancia ellen sem tesznek szinte semmi. Hébe-hóba lehet tapasztalni, ha egy troll nagyon "elszabadul", egyszer csak eltűnik. Elképzelhető, hogy azért van valamilyen szűrés?
figyelő4322
2026. január 26. 01:02
Ja, a Szeretetország Szekta, élén a Szerető Pötivel, tényleg nagyon tud szeretni. Akasztanának ugyan, de azt is csupa szeretetből... Mesterségük címere az Szerető Akasztófa! 💕 😘
figyelő4322
•••
2026. január 26. 00:56 Szerkesztve
Az Ukrajnát katasztrófába vezető bűnszövetkezet egyik tagja, a hiéna- pofájú Szibiha meg egy nyílt levélben SZÁLASI reinkarnációjának nevezte Orbán Viktort! Erről nem láttam semmit a Mandin. Ez a maffia, amit Ukrajna élére helyezett a Deep State kb. 10 éve, a hírhedt PUCCS után, már igencsak a vesztét érezheti. Ildomos lenne, ha a magyarországi zsidó szervezetek is keményen elítélnék az ilyen támadásokat a magyar miniszterelnök ellen! Már csak azért is, mert Orbán sokat tett azért, hogy a Magyarországon a zsidók IS békében, biztonságban és nyugalomban éljenek. Ez majdnem egyedülálló biztonság nekik a mai Európában. Ideje lenne, hogy ők is tegyenek egy gesztust, és csapjanak egy kiadós NEMZETKÖZI LÁRMÁT!
