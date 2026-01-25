Hol van itt a szeretetország? – megint akasztással fenyegetnek Magyar Péter hívei

Magyar Péter hívei ismét akasztással fenyegetnek kormánypárti politikusokat. A párt támogatói amúgy is egyre erőszakosabb megnyilvánulásokra ragadtatják magukat a szimpatizánsi közösségimédia-oldalakon, aminek egyik oka, hogy „a bejegyzéseket ellenőrző adminisztrátorok sorozatosan figyelmen kívül hagyják a súlyosan dehumanizáló posztokat, és teret adnak a gyűlöletnek” – írja a Magyar Nemzet.

A lap rámutat, az elmúlt időszakban szinte divat lett a tiszások részéről olyan hozzászólásokkal élni,