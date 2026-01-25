Hol van itt a szeretetország? – megint akasztással fenyegetnek Magyar Péter hívei

„Halállista”: börtönt és deportálást követelnek a fideszeseknek és családtagjaiknak Magyar Péter fanatikus támogatói
„Szeretetország” a javából.
Kormánypárti politikusok meggyilkolását helyezik kilátásba a Tisza Párt egyre erőszakosabb szimpatizánsai – nem először.
Magyar Péter hívei ismét akasztással fenyegetnek kormánypárti politikusokat. A párt támogatói amúgy is egyre erőszakosabb megnyilvánulásokra ragadtatják magukat a szimpatizánsi közösségimédia-oldalakon, aminek egyik oka, hogy „a bejegyzéseket ellenőrző adminisztrátorok sorozatosan figyelmen kívül hagyják a súlyosan dehumanizáló posztokat, és teret adnak a gyűlöletnek” – írja a Magyar Nemzet.
A lap rámutat, az elmúlt időszakban szinte divat lett a tiszások részéről olyan hozzászólásokkal élni,
amelyek a fideszesek megkínzásával, a kormánypárti politikusok megölésével vagy a holokauszttal viccelődnek.
Miközben Magyar Péter nem győzi hangsúlyozni: szeretetországot épít. Ezek a humorosnak szánt tartalmak gyakran napokig ott virítanak a Tisza-drukkerek csoportjaiban, és senki nem emel szót ellenük, pláne nem tekinti mindezt a gyűlölet-bűncselekmények előkészítésének.
A lap mindezzel kapcsolatban arra is felhívja a figyelmet, hogy a Tisza Pártot támogató szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok elnevezésű csoportban a holokauszton durván gúnyolódó kép látható jó ideje, egy „lelkes közreműködőnek” és profilja lapján a Tisza-tüntetések rendszeres résztvevőjének köszönhetően, ezzel a felirattal:
„Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak.”
A Magyar Nemzet kérdéseire a Tisza Párt sajtóosztálya úgy válaszolt, semmi közük a csoporthoz, bár „rendszeresen monitorozzák, milyen tartalmak jelennek meg” itt.
Az ügy kapcsán a Magyar Nemzet megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát, akik válaszoltak is...
Nyitókép: Facebook