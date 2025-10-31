Nagy Feró értsen mindenhez is, avagy Magyarországon semmit sem hagynak az erkölcscsőszök normálisan megvitatni

Nem jogi elemzést, erkölcsi prédikációt vagy nagyívű társadalmi szónoklatot tartott, hanem nagyjából a kérdező és a kérdés minőségének és helyénvalóságának megfelelő színvonalú feleletet.

Erre kitört a botrány. Egy mellékesen odavetett, kicsit flegma, a pillanat hevében a megfontolt és kikristályosodott, patikamérlegen kimért diplomatikus kinyilatkoztatás helyett épp csak kibukó megjegyzésre úgy csaptak le újságírók, influenszerek, képviselők és celebek, mintha a Fidesz százoldalas erkölcsi programjának esszenciáját hozták volna nyilvánosságra nemzetközi sajtótájékoztatón.

Mintha egy, az utcán elkapott szimpatizáns rockzenésznek pontosan úgy kellene éreznie és fogalmaznia, mint a miniszterelnöknek.

És mintha lenne a világban egy senki által meg nem választott és ellenőrzött gondolatrendőrség, amelyik mindenkinek a megjegyzését minősíti, kielemzi és nagy horderejű következtetéseket von le belőlük. Pedig Feró – és bárki más – gondoljon a világról, amit akar, mondhassa el, aztán lehessen vele és a problémáról értelmesen vitatkozni; ehelyett autodafét rendeztek a személye ellen. És mivel ez nem csak Nagy Feróra igaz, hanem naponta-kétnaponta valakire – egyébként mindkét oldalról –, ezért jóval túlmutat az eseten.

A kereszténység egyik legfontosabb elve, hogy a bűnt mindig konzekvensen, keményen és megalkuvásmentesen elítéli, ám a bűnösnek mindig megadja a kegyelem lehetőségét.