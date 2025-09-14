Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
művészet Eperjes Károly Lentulai Krisztián Fidesz

„Azt mondják, én EVANGELIZÁLTAM a Fideszt” – Eperjes Károly a Hotel Lentulaiban

2025. szeptember 14. 10:00

A Hotel Lentulai vendége ezúttal Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező volt.

2025. szeptember 14. 10:00
null

 A Halhatatlanok Társulatának tagja frissen vehette át a Tolnay Klári-díjat, és most személyes történeteivel, keresztény értékrendje szűrőjén keresztül beszélt a színészi pályáról, a magyar politikáról és a médiáról.

Szó esett a fiatal színészgeneráció lelki-szellemi állapotáról, a „Harry Potter-nemzedék” veszélyeiről, a rendszerváltás izgalmas, mégis csalódásokkal teli éveiről, valamint a politikai közösségekkel való kapcsolatáról.

Eperjes felidézte, hogyan „evangelizálta” a Fideszt, miért érezte fájdalmasnak az MSZP–SZDSZ győzelmét, és miért tartja fontosnak a keresztény alapú tanítást a művészetben is.

A beszélgetés végén a „Képmutató” rovatban különleges feladat várta: két perc alatt kellett portrét készítenie az ellenzék vezéréről, Magyar Péterről.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
letsgobrandon-2
2025. szeptember 14. 11:08
Eperjes Károly.. legalább tudom hogy ki ..ismerem a filmjeit... de pl nagy ervin, csak egy szőkére festett celeb bohóc, fingom sincs hogy mitől valaki
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. szeptember 14. 11:05
Szamóca már régen múlt idő…
Válasz erre
0
1
rugbista
2025. szeptember 14. 10:57
Ne abba ragadjál bele, hogy ki mit evangelizált saját maga szerint. Van itt mondanivaló, de gondolom, csak a címet olvastad el. (Olvastátok).
Válasz erre
0
0
74bro
•••
2025. szeptember 14. 10:45 Szerkesztve
Sajnos elszoktunk attól, hogy emberek őszintén a lelkükből beszélnek. Ez szükségszerűen néha ügyetlenül, néha nehezen érthetően hat. De döntse el mindenki magának: ez jobb, vagy a betanult frázisok, amiket a mai celebeknek előírnak a szerződéseikben...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!