„Azt mondják, én EVANGELIZÁLTAM a Fideszt” – Eperjes Károly a Hotel Lentulaiban

A Halhatatlanok Társulatának tagja frissen vehette át a Tolnay Klári-díjat, és most személyes történeteivel, keresztény értékrendje szűrőjén keresztül beszélt a színészi pályáról, a magyar politikáról és a médiáról.

Szó esett a fiatal színészgeneráció lelki-szellemi állapotáról, a „Harry Potter-nemzedék” veszélyeiről, a rendszerváltás izgalmas, mégis csalódásokkal teli éveiről, valamint a politikai közösségekkel való kapcsolatáról.

Eperjes felidézte, hogyan „evangelizálta” a Fideszt, miért érezte fájdalmasnak az MSZP–SZDSZ győzelmét, és miért tartja fontosnak a keresztény alapú tanítást a művészetben is.

A beszélgetés végén a „Képmutató” rovatban különleges feladat várta: két perc alatt kellett portrét készítenie az ellenzék vezéréről, Magyar Péterről.