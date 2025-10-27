Ft
erőszak Vitályos Eszter Nagy Feró

Nem tudok szó nélkül elmenni amellett, ha valaki olyan kijelentéseket tesz, amelyek relativizálják a kiszolgáltatott helyzetben lévők szenvedését

2025. október 27. 13:00

Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom.

2025. október 27. 13:00
null
Vitályos Eszter
Vitályos Eszter
Facebook

„Nagy Feró zenéje és életműve elvitathatatlan része a magyar kultúrának. Generációkon át adott erőt és hangot azoknak, akik szerették volna másként látni a világot. Megilleti a tisztelet, mint zenészt, aki mindig őszintén és szenvedéllyel énekelt arról, amit igaznak hitt.

Ugyanakkor nőként, anyaként nem tudok szó nélkül elmenni amellett, ha valaki olyan kijelentéseket tesz, amelyek relativizálják a kiszolgáltatott helyzetben lévők szenvedését. A szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra. Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom.

Az erőszak minden formáját elutasítani és elítélni alapvető emberi és erkölcsi kötelességünk, ezért is elgondolkodtató az örökös kettős mérce is.

Vajon miért nem emelnek szót, miért nem írnak, írtak nyílt levelet a szemforgatók, a tiszás pártelnök által elkövetett családon belüli erőszak ellen? Miért nem hallottuk a felháborodást akkor, amikor Magyar Péter bántalmazta a barátnőjét? Hol voltak a hangos »védelmezők« Ruszin-Szendi Romulusz és Aranyosi Péter agresszív lökdösődésekor? Vagy amikor akasztásra uszítottak a szimpatizánsaik vagy esetleg amikor újságírókat fenyegettek és inzultáltak?

A morális igazságosztás nagy lendületében, mikor patikamérlegen mérik, ki mit és miért mond vagy nem mond, talán nem ártana olykor önnönmagukat is mérlegre állítani.

Ami a konkrét ügyet illeti: az, hogy mi történt, a bíróság dolga lesz eldönteni, és ha történt bűncselekmény, akkor mi a legszigorúbb büntetést kérjük kiszabni az elkövetőkre!”

Kapcsolódó vélemény

vitez-laszlo
2025. október 27. 16:37
Nagy Feró egy király! A két csaj meg kurva! Mit nem lehet ezen érteni?
Válasz erre
0
0
Poldi bácsi
2025. október 27. 15:50
Elég volt ebből Eszter! Mindenki saját magáért felelős, nem szeretem hallani, hogy mindig más a hibás, az egyén sohasem! Hát egy nagy lófaszt mama! Mindenki a saját döntéseiért felelős! Soha nem más a hibás, hanem ő saját maga. A két kis ribi is!
Válasz erre
6
0
adrás
2025. október 27. 15:48
Jó lenne Eszter ha ennyire határozott lennél az ellenzéki kérdezőkkel is a kormányinfón.
Válasz erre
3
0
vitez-laszlo
2025. október 27. 15:46
Egy újabb felfújt üres léggömb! Sok álszent feminista barom! Annyi segítség létezik már, hogy akit ilyenre tudnak kényszeríteni az egy hülye! Könnyű Katit táncba vinni, ha ő is akarja!!!
Válasz erre
4
0
