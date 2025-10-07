Minden gaztette visszaütött Von der Leyenre: tételesen felsorolták a bűneit

Az Európai Parlament hamarosan újra szavaz a Patrióták Európáért csoport által benyújtott bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – emlékeztetett a La Gaceta de la Iberosfera.

Jordan Bardella, a Patrióták vezetője szerint Von der Leyen kudarcos kereskedelmi és migrációs politikát folytatott, külön kiemelve az Egyesült Államokkal kötött gázmegállapodást és a Mercosur-egyezményt, melyeket „Európa autonómiájának feladásaként” értékelt.

Gál Kinga reakciója

Gál Kinga alelnök (Fidesz) bírálta a Bizottság átláthatatlanságát, ideológiai befolyásoltságát és legitimitásvesztését.

Szerinte Brüsszel figyelmen kívül hagyta az európai polgárok érdekeit. A baloldali frakciók jelezték: nem támogatják az indítványt.