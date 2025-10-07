Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Jordan Bardella Patrióták Európáért Brüsszel Ursula von der Leyen Európai Parlament Európai Bizottság Európai Unió Gál Kinga

Minden gaztette visszaütött Von der Leyenre: tételesen felsorolták a bűneit

2025. október 07. 09:26

Egyre többen lázadnak fel.

2025. október 07. 09:26
null

Az Európai Parlament hamarosan újra szavaz a Patrióták Európáért csoport által benyújtott bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – emlékeztetett a La Gaceta de la Iberosfera.

Jordan Bardella, a Patrióták vezetője szerint Von der Leyen kudarcos kereskedelmi és migrációs politikát folytatott, külön kiemelve az Egyesült Államokkal kötött gázmegállapodást és a Mercosur-egyezményt, melyeket „Európa autonómiájának feladásaként” értékelt.

Gál Kinga reakciója

Gál Kinga alelnök (Fidesz) bírálta a Bizottság átláthatatlanságát, ideológiai befolyásoltságát és legitimitásvesztését.

Szerinte Brüsszel figyelmen kívül hagyta az európai polgárok érdekeit. A baloldali frakciók jelezték: nem támogatják az indítványt.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. október 07. 10:39
Nőgyógyászként sok politika tudományi, gazdasági, pénzügyi, hadtechnikai alapokkal és tapasztalatokkal rendelkezik. Ezért kiváló volt német hadügyminiszternek is. Aztán végre jött egy orvosibb, a covid. Ott végre fényeskedett Ursula von Phizer. De az sem nőgyógyászati probléma volt. Úgy is fényeskedett :)
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. október 07. 10:00
Dehogy ütött, amekkora kárt okozott eddig, az felbecsülhetetlen. Nincs az a visszaütés, ami ellensúlyozni tudná még az 1%-át sem!!!!
Válasz erre
2
0
belbuda
2025. október 07. 09:52
Szélsőjobb és szélsőbal…komoly…🤮🤮🤮
Válasz erre
0
1
angie1
2025. október 07. 09:42
Annyi idő nincs...!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!