Minden gaztette visszaütött Von der Leyenre: tételesen felsorolták a bűneit

Kemény választás elé állította Magyarországot Putyin: még Németországnak és Franciaországnak is üzent
„Ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Von der Leyent” – közölte az orosz elnök.
Egyre többen lázadnak fel.
Az Európai Parlament hamarosan újra szavaz a Patrióták Európáért csoport által benyújtott bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – emlékeztetett a La Gaceta de la Iberosfera.
Jordan Bardella, a Patrióták vezetője szerint Von der Leyen kudarcos kereskedelmi és migrációs politikát folytatott, külön kiemelve az Egyesült Államokkal kötött gázmegállapodást és a Mercosur-egyezményt, melyeket „Európa autonómiájának feladásaként” értékelt.
Gál Kinga alelnök (Fidesz) bírálta a Bizottság átláthatatlanságát, ideológiai befolyásoltságát és legitimitásvesztését.
Szerinte Brüsszel figyelmen kívül hagyta az európai polgárok érdekeit. A baloldali frakciók jelezték: nem támogatják az indítványt.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
