Bosszú, nem bosszú, visszavágtunk Budapestért

Minden sportszerető magyar emlékeiben élénken él, hogy 2022-ben milyen csúnyán kezdődött a Szlovákiával közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság Magyarország számára: Hollandia 31–28-ra legyőzte az akkor még Gulyás István által irányított csapatunkat több mint 20 ezer néző előtt az újonnan átadott MVM Dome első hivatalos tétmérkőzésén.

Vasárnap ismét farkasszemet nézünk a hollandokkal, ezúttal a világbajnokság csoportkörében. Ezzel kapcsolatban a mieink szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez úgy fogalmazott, hogy

nem bosszúra készülünk, mert a sportban ennek nincs értelme, és nincs is ilyen kifejezés, sokkal inkább arról van szó, hogy kétszer ugyanattól a riválistól nem jó és nem is illik kikapni.

Mindenesetre tudtuk, ha megverjük Hollandiát, csoportelsőként, három ponttal jutunk a középdöntőbe.

A saját fegyverüket fordítottuk a hollandok ellen

Éppen ezért két védőspecialistával, Sipos Adriánnal és Ligetvári Patrikkal a kezdőben próbáltuk megakadályozni a gyors holland támadásokat – az elsőt nem sikerült, de a sebesen elvégzett középkezdés után Sipos rögtön egyenlített. Ilic Zorannak viszont egyből ki kellett szállnia ütésért, ezt pedig ki is használta Hollandia: előbb Robin Nagtegaal, utána Lars Kooij vette be a kapunkat, majd Szita Zoltán révén zárkózunk fel egy gólra.

A nagy intenzitás látványos szabálytalanságokat hozott: Ligetvári faultját többek között ezért is videózták, de végül csak két percet kapott, majd a Fazekas Gergő ellen elkövetett szabálytalanság miatt szórták ki Robin Schoenackert. Az iramot továbbra is az alacsony, robbanékony hollandok diktálták, miközben a mi védekezésünk nem állt össze az elején, így nem csak szélről, beállóból is eredményes voltak, és kettőt-hármat tettek közé.

A mieink azonban nem engedték, hogy kinyíljon az olló: Palasics Kristóf harmadik védése után Bánhidi Bence három emberrel a nyakán egyenlített a félidő felénél (9–9).

Bár ebben a periódusban 6–3-as sorozatot produkáltunk, a vezetést ezután csak nehezen – és rövid időre –, Imre Bence kihagyott hétméteresét követően sikerült átvenni. Lékai Máté ugyanakkor már nem hibázott a büntetővonalról, és mivel előtte Krakovszki Zsolt is betalált a szélről, a meccsen először mentünk kettővel (13–11).