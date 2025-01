Nyugdíjasként, kerekesszékkel is Magyarország sikereiért küzdene (VIDEÓ)

Nyitókép: Facebook/MKSZ

„Ez volt a csapat számára az utolsó meccs ezen az olimpián, ezzel együtt a válogatott karrieremnek is vége” – fogalmazott a kapus, Mikler Roland augusztus elején, miután a magyar férfi kézilabda-válogatott 24–20-as vereséget szenvedett Franciaországtól a párizsi olimpián, a csoportjában csupán az 5. helyen végzett, és nem jutott a negyeddöntőbe. Ikonikus kép, ahogy a szintén búcsúzó irányítóval, Lékai Mátéval érzelmesen összeölelkezett. Ehhez képest mindketten tagjai a világbajnokságra készülő csapatnak!

Könnyes búcsú, de csak Párizstól...

Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

„Tudom, hogy tettem olyan kijelentéseket, hogy az volt az utolsó válogatottságom, de nagyon nehéz ezt pár nap távlatából megerősíteni magamban. Úgy érzem, ennek nem így kellene véget érni” – táncolt vissza még a nyáron Mikler, aki jelezte: önként nem mond le a válogatottságról, ha a teljesítménye alapján számol vele a szövetségi kapitány, ő rendelkezésre áll. A szegedi produkciója pedig meg is győzte Chema Rodriguezt, aki beválogatta a bő keretbe. A 40 esztendős hálóőr egy éve kihagyta az Európa-bajnokságot, már nem is számított első számúnak a posztján. Így volt ez Párizsban is, de a sportoló egyik legújabb interjújában tudatta, elfogadja a helyzetet.

„Nyugdíjas koromban is itt leszek, ha kerekesszékkel kell jönnöm, akkor is, és segítem a csapatom!

Jól érzem magam, formában vagyok, szerintem ezt a mester is látja, úgyhogy legyen az a legnagyobb a baja, hogy a három jó formában lévő kapusából kell választania, hogy melyik fog védeni” – fogalmazott a feol.hu-nak Mikler Roland, aki mellett Bartucz László és Palasics Kristóf alkotja a kapuskontingenst.