Tbilisziben viszont az olaszok olimpiai ezüstérmes klasszisa, Luca Curatoli nagyszerű napot fogott ki: Rabb Krisztián után a negyeddöntőben Szilágyit is búcsúztatta 15:12-vel – még ha egy vitatott utolsó találattal is –, ezzel az utolsó, még versenyben lévő férfi kardozónk is kiesett. Szilágyi Áron legjobb magyarként a hetedik helyen végzett, Rabb Krisztián a 13., Szatmári András a 30., Iliász Nikolász pedig a 66. lett.

(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)