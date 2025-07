„Ez a valaha volt egyik legjobb idénye a női kardnak” – hatalmas dicséretet kaptak a magyar lányok

A női kardcsapat bronzasszója után „jutalmaként” felhangzott az Omega együttes Gyöngyhajú lány című dala, a magyarok pedig önfeledten ünnepeltek.

Minden versenyen azon vagyunk, hogy megmutassuk, az elithez tartozunk, de azt gondolom, ez a mai nap a küzdésről, a csapategységről szólt. És arról, hogy tudunk egymásért küzdeni, a végsőkig elmegyünk egymásért”

– összegzett Szűcs Luca.

Nagyon tudok örülni az éremnek. Mindannyian úgy jöttünk ide, hogy szeretnénk érmet szerezni, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok és boldog. Voltak hullámvölgyek, de csapatként tudtunk működni”

– mondta Battai Sugár.

Ez a valaha volt egyik legjobb idénye a női kardnak, nagyon sok világkupán voltunk dobogósok, a lányok tudtak nyerni is.

Nagyon örülök, hogy most léptünk egy kicsit előre, egy nagyon erős mezőnyben össze tudták szedni magukat és bronzérmet nyertek” – utalt arra Ravasz Etele, a női kardozók vezetőedzője, hogy a júniusi Európa-bajnokságon negyedik volt a csapat.

Elárulta, hogy előző nap volt egy közös ebédjük az átmozgató edzés után és akkor azt kérte a csapattagoktól – akik világbajnokok, olimpikonok –, hogy emlékeztessék rá a mezőnyt, kicsodák ők.

„Ezt ma a női kardcsapat részben, de megtette” – tette hozzá.

Az ezüstérmet szerző férfi párbajtőrözőink is értékeltek

„Szerintem jól vívtunk, csak a japánok voltak sokkal erősebbek, ez látszott az egész nap során. Nagyon masszív csapatról beszélünk, és most győzött a jobb” – mondta az MTI-nek nyilatkozva Koch Máté, hozzátéve, hogy a szezon során verték azért meg a japánokat, akik most szerinte nagyon vissza akartak vágni nekik.

Szoktuk azt mondani, hogy ha már két ember jól vív nálunk a csapatban, akkor lehetünk érmesek, ha pedig három akkor, nagy esélyünk van nyerni. Na, hát a japánok most mind a hárman jól vívtak, nem igazán találtuk a rést a pajzson”

– vette át a szót Andrásfi Tibor.

„Próbáltunk kapaszkodni, mindent elkövettünk, de Jamadát egyszerűen nem tudtam megszúrni” – folytatta, majd tanulságosnak nevezte a szezonját.

„Én ennél szigorúbb vagyok – kezdte összegzését Siklósi Gergely. – Nagyon jól vívott az ellenfél. Ki vagyunk videózva, ez tiszta, de nekünk mind a négyünknek folyamatosan meg kell újulnunk. Máténak és Tibinek nem annyira sikerült jól a szezonja, szerintem nekik nagyot kell változtatni a következőben.”

A saját teljesítményére rátérve azt mondta, talán az egyéni verseny vett ki belőle annyit, hogy nem tudott plusszokat csinálni. Ugyanakkor rá is készültek a japánok, ő pedig nem tudta úgy meglepni őket, ahogy régebben.

„Tehát rengeteg munka vár rám is. Mert lehet, hogy az eredmény azt tükrözi, jaj de jó vagyok most, csúcsszuper, de én azt látom, hogy a vívásom jó pár sebből vérzik. Szeretnék egy fedhetetlen, jó vívóstílust kialakítani. Folyamatosan jegyzeteltem, meg Tibi is régóta jegyzeteli, hogy mik a problémák és miben szeretne változtatni. Szerintem ez a tudatosság kell az előre lépéshez.”

Emlékeztetett rá, hogy a japánok közül hárman a legjobb nyolcban voltak egyéniben, a negyedik pedig a 16-ig jutott.

„Taktikusan vívnak, nem hibáznak, gyönyörű lábmunkájuk van. Minimum ezt kell hoznunk, hogy megverjük őket, és ennél még sokkal többet. Van hová fejlődnünk” – fogalmazta meg az előttük álló feladatot.

Azért mégis jobb lezárni egy szezont éremmel, és így nekivágni a következőnek”

– tette hozzá Koch.

Keszthelyi Zsombor kiemelte, őt már az büszkeséggel töltötte el, hogy ezzel a csapattal szerepelhetett a világbajnokságon.

„Reménykedtem benne, hogy kapok szerepet a mai nap során. Kaptam is, és szerintem összességében éltem is a lehetőséggel” – mondta.

Legutóbb 2013-ban szerzett magyar párbajtőrcsapat érmet világbajnokságon: Budapesten a mostani szövetségi kapitány, Boczkó Gábor, valamint Imre Géza, Rédli András és Szényi Péter alkotta a győztes csapatot.

A férfi párbajtőrözők a hatodik magyar dobogós helyezést harcolták ki a georgiai világbajnokságon: korábban ezüstöt nyert egyéniben Siklósi, valamint a Szilágyi Áron, Rabb Krisztián, Gémesi Csanád, Iliász Nikolász összeállítású férfi kardcsapat, illetve bronzot a tőröző Szemes Gergő, továbbá a Szemes, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely férfi tőrválogatott és a Battai Sugár, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Katona Renáta alkotta női kardegyüttes.

Hat éremmel, arany nélkül kilencedik hely az éremtáblán A magyar válogatott három ezüsttel és három bronzzal a kilencedik helyen végzett a Tbilisziben rendezett vívó-világbajnokság éremtáblázatán. A dobogós helyezések számát tekintve viszont a franciákkal és az olaszokkal együtt a legeredményesebb volt.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA