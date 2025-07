Szenzációs magyarok: románverés után döntős a férficsapatunk a vb-n

A címvédő magyar férfi kardcsapat a georgiaiak és a kínaiak elleni sima siker után erősebb ellenféllel találkozott, az oroszokat és a franciákat megállító románokkal szemben ugyanis nem lehetett könnyed győzelemre számítani a tbiliszi vívó-világbajnokságon. Ennek megfelelően is alakult a mérkőzés, melyre már a csarnok közepén, a fő páston került sor.

A hatodik párharc végéig szoros volt az állás, és az asszókon belül sem volt nagy mozgás. A hetedikben viszont Gémesi Csanád öttel is vezetett George Dragomir ellen, igaz, ebből csak hármat tudott megőrizni. Hasonlóan alakult Szilágyi Áron Vlad Covaliu elleni meccse is: előbb nőtt, majd ahhoz képest csökkent a különbség, de Rabb Krisztián így is négy találatnyi előnyben kezdhette a záróasszót Radu Nitu ellen.

A 40–36-ról induló párharcban az első tust ő adta, aztán a román akciói voltak érvényesek, 43–40 után viszont egyértelmű, egylámpás találatokkal dőlt el az elődöntő.

A kiírás alapján közép-európai idő szerint 17.35-kor kezdődő döntőben a magyarok az olaszokkal vívnak. A júniusi, genovai Európa-bajnokságon szintén velük csatáztak az aranyért, akkor tíz találattal jobbnak bizonyultak.

A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron az idei Európa-bajnokságon remekül, egy csapat-aranyéremmel és egy egyéni ezüsttel tért vissza Achilles-műtétjét, majd kilenc hónapos rehabilitációját követően – a Mandinernek adott interjújában akkor azt mondta, a vb-n is (v)érmes reményei vannak. Igaza lett.

(MTI/ Mandiner)