Magyarország célja egyértelmű: a világ nyolc legjobbja közé kerülni

„Nehéz lenne túlszárnyalni a 2024-es évet, bár az is igaz, hogy a múltat sem szabad sokáig ünnepelni. Annak kifejezetten örülnénk, ha idén a srácok hasonló eredménnyel örvendeztetnének meg minket, mint tavaly. Szuper, mi több: szuperbravúr lenne Norvégiába, Oslóba eljutni, mert ez azt jelentené, hogy éremért játszunk.

A cél egyértelmű, az első nyolc helyezés valamelyikének a megszerzése, ami a férfiaknál az élmezőnyt jelenti.

Csupán 40 kilométerre vagyunk a magyar határtól, ezért remélem, sokan szurkolnak majd nekünk a helyszínen” – mondta Ilyés Ferenc, a magyar szövetség (MKSZ) elnöke a kedden rajtoló férfi kézilabda-világbajnokság előtti sajtótájékoztatón.

A mieink spanyol szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez magyarul mondta el, hogy számít a drukkerek támogatására, és kiemelte, hogy mindenki egészséges, de két edzés még van a vb előtt. „Mindenki jó állapotban van, készen állunk” – hangsúlyozta.

Chema szerint mindig az első meccs a legnehezebb, és ez most sincs másképpen:

„Ha nyersz, jó tornának nézel elébe, ha kikapsz, akkor viszont nehéz visszakormányozni a csapatot a helyes útra.”

A kapitány rámutatott: a szerdai első mérkőzésünkön ránk váró északmacedónok

gyorsak,

alacsonyak,

jól egy egyeznek és

remekül alkalmazzák a lerohanásokat.

Úgy véli, már csak azért is nehéz ellenfél Észak-Macedónia, mert a felkészülés során a horvátok is alig tudták legyőzni. Kiril Lazarov személyében egykori világklasszis vezeti őket, miközben a többségüket az év közben is edzi, hiszen az együttes magja az RK Alkaloidban kézilabdázik, melynek Lazarov a szakvezetője.

Guineával kapcsolatban a jó egyéni képességeket emelte ki, de ebből fakadóan éppen az egyéni játék dominál náluk, taktikailag ezért vannak hiányosságaik.

Chema Rodríguez: bosszúról nincs szó, a sportban ennek semmi értelme

Chema Rodríguez külön kitért Hollandiára, amely 2022-ben, a részben hazai rendezésű Eb-n nagy meglepetésre megleckéztette és elütötte a továbbjutástól Magyarországot. „A hollandok közül sokan szerepelnek a Bajnokok Ligájában. És, ugye senki sem felejti el, hogy három éve, a saját otthonunkban győztek le minket az Európa-bajnokságon, és miattuk nem jutottunk tovább a csoportban. Nem beszélnék bosszúról, mert a sportban ennek nincs értelme, és nincs is ilyen kifejezés, sokkal inkább arról van szó, hogy kétszer ugyanattól a riválistól nem jó és nem is illik kikapni. Ha megverjük Hollandiát, nagy valószínűség szerint csoportelsőként, nagyon kedvező pozícióban jutnánk a középdöntőbe” – magyarázta a kapitány.