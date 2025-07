Marine Le Pen újabb vesszőfutása: veszélyben a politikai karrierje

A „Gázkirálynő” visszatér: Julija Timosenko is az ukrán elnökválasztás esélyese

Kétszer volt már miniszterelnök, kétszer próbálkozott elnökjelöltként, és szintén kétszer ült börtönben is. Sokan egy ragyogó képességű szélhámosnak tartják, de az biztos, hogy tud küzdeni. Az elpusztíthatatlan Julija Timosenko több mint húsz éve van jelen az ukrán politikában, és most is az elnökválasztás egyik esélyese. Portrénk.