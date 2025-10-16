Helyén maradt a francia kormány: a szocialisták mentették meg Macron emberét

Csúcspontjához ért a szappanopera: megalakult az új francia kormány
Ez már a hatodik 2022 óta. Teljes a káosz.
Két bizalmatlansági indítványt is túlélt Sébastien Lecornu. A Nemzeti Tömörülés „Franciaország közelgő szenvedéseire” figyelmeztet.
Bár a jobboldali Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldal is megpróbálta megbuktatni a kormányt, Sébastien Lecornu francia miniszterelnök a szocialista képviselők támogatásával kerülte el az újabb kormányösszeomlást – adta hírül a France24.
A szavazások tétje hatalmas volt Emmanuel Macron köztársasági elnök szempontjából: ha bármelyik indítvány átmegy, új kormányt kellett volna kineveznie, alig két héttel az előző kabinet bukása után.
Lecornu az utolsó pillanatban tett gesztust a baloldali Szocialista Párt felé, amikor ígéretet tett arra, hogy a vitatott nyugdíjreformot a 2027-es elnökválasztásig felfüggeszti. A lépést
A döntés ugyanakkor meghozta a kormányfő számára a szükséges támogatást:
a szocialisták többsége végül a kormány mellett szavazott.
A France24 szerint a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) első indítványa 271 támogató voksot kapott, a szükséges 289 helyett. A szocialista frakció 62 tagja a kormányt támogatta, mindössze heten voksoltak a bizalmatlanság mellett.
A Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) második indítványa pedig mindössze 144 szavazatot kapott, így az sem veszélyeztette komolyan a kormány stabilitását.
Jordan Bardella, a párt elnöke élesen bírálta a kormányt és a parlamenti többséget az X-en közzétett posztjában:
„Egy alkudozáson alapuló többségnek ma sikerült megmentenie a saját pozícióit, a nemzeti érdek rovására. Ezekből a politikai manőverekből legfőképp a francia nép maradt ki, akik felkészülhetnek arra, hogy egy büntetőköltségvetés szociális és fiskális vérengzését kell majd túlélniük valahogy.”
Mindazok, akik ma elutasították a bizalmatlansági indítványt, felelősek lesznek az ország közelgő szenvedéseiért.”
A miniszterelnök ezzel szemben megerősítette, hogy a kormány munkája folytatódik:
Visszatértem a munkához, és elégedett vagyok, hogy most már elkezdődhetnek a viták”
Sébastien Lecornu másodszor is megunta a kormányfői széket.
– jelentette ki Lecornu a szavazás után, utalva arra, hogy a költségvetési vita lehet a következő nagy ütközet a parlamentben.
Az események után elemzők szerint Lecornu túlélése csak ideiglenes győzelem: a kormány mozgástere továbbra is rendkívül szűk, hiszen a Macron-féle centrista tábor alig van jelen a Nemzetgyűlésben. Ahogy Jean-Luc Mélenchon, a Lázadó Franciaország alapítója is fogalmazott:
Macron központi blokkja eltűnt, a kormány alig menekült meg.”
A Fitch Ratings elemzői szerint a nyugdíjreform befagyasztása komoly költségvetési kockázatokat hordoz, és
tovább növelheti a strukturális nyomást Franciaország már most is gyenge pénzügyi helyzetén”.
A hitelminősítő már szeptemberben A+ szintre rontotta az ország besorolását, míg a Moody’s október 24-én tervezi újraértékelni Franciaország helyzetét.
Soós Eszter Petronella szerint semmi garancia nincs arra, hogy képesek feloldani a patthelyzetet. Franciaország visszafojtott lélegzettel figyel.
***
Fotó: Alain JOCARD / AFP