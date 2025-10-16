Helyén maradt a francia kormány: a szocialisták mentették meg Macron emberét

Bár a jobboldali Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldal is megpróbálta megbuktatni a kormányt, Sébastien Lecornu francia miniszterelnök a szocialista képviselők támogatásával kerülte el az újabb kormányösszeomlást – adta hírül a France24.

Jordan Bardella és Marine Le Pen – A Nemzeti Tömörülés vezetői szerint Franciaország káosz elé néz

A szavazások tétje hatalmas volt Emmanuel Macron köztársasági elnök szempontjából: ha bármelyik indítvány átmegy, új kormányt kellett volna kineveznie, alig két héttel az előző kabinet bukása után.