Jordan Bardella Lecornu Jean-Luc Mélenchon Emmanuel Macron Engedetlen Franciaország Franciaország Nemzeti Tömörülés

Helyén maradt a francia kormány: a szocialisták mentették meg Macron emberét

2025. október 16. 17:07

Két bizalmatlansági indítványt is túlélt Sébastien Lecornu. A Nemzeti Tömörülés „Franciaország közelgő szenvedéseire” figyelmeztet.

2025. október 16. 17:07
null

Bár a jobboldali Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldal is megpróbálta megbuktatni a kormányt, Sébastien Lecornu francia miniszterelnök a szocialista képviselők támogatásával kerülte el az újabb kormányösszeomlást – adta hírül a France24.

Jordan Bardella és Marine Le Pen – A Nemzeti Tömörülés vezetői szerint Franciaország káosz elé néz
Jordan Bardella és Marine Le Pen – A Nemzeti Tömörülés vezetői szerint Franciaország káosz elé néz

A szavazások tétje hatalmas volt Emmanuel Macron köztársasági elnök szempontjából: ha bármelyik indítvány átmegy, új kormányt kellett volna kineveznie, alig két héttel az előző kabinet bukása után.

Lecornu az utolsó pillanatban tett gesztust a baloldali Szocialista Párt felé, amikor ígéretet tett arra, hogy a vitatott nyugdíjreformot a 2027-es elnökválasztásig felfüggeszti. A lépést

  • sokan politikai árulásnak,
  • mások ügyes taktikázásnak nevezték.

A döntés ugyanakkor meghozta a kormányfő számára a szükséges támogatást:

a szocialisták többsége végül a kormány mellett szavazott.

A France24 szerint a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) első indítványa 271 támogató voksot kapott, a szükséges 289 helyett. A szocialista frakció 62 tagja a kormányt támogatta, mindössze heten voksoltak a bizalmatlanság mellett.

A Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) második indítványa pedig mindössze 144 szavazatot kapott, így az sem veszélyeztette komolyan a kormány stabilitását.

Jordan Bardella, a párt elnöke élesen bírálta a kormányt és a parlamenti többséget az X-en közzétett posztjában:

„Egy alkudozáson alapuló többségnek ma sikerült megmentenie a saját pozícióit, a nemzeti érdek rovására. Ezekből a politikai manőverekből legfőképp a francia nép maradt ki, akik felkészülhetnek arra, hogy egy büntetőköltségvetés szociális és fiskális vérengzését kell majd túlélniük valahogy.”

Mindazok, akik ma elutasították a bizalmatlansági indítványt, felelősek lesznek az ország közelgő szenvedéseiért.”

A miniszterelnök ezzel szemben megerősítette, hogy a kormány munkája folytatódik:

Visszatértem a munkához, és elégedett vagyok, hogy most már elkezdődhetnek a viták”

– jelentette ki Lecornu a szavazás után, utalva arra, hogy a költségvetési vita lehet a következő nagy ütközet a parlamentben.

Az események után elemzők szerint Lecornu túlélése csak ideiglenes győzelem: a kormány mozgástere továbbra is rendkívül szűk, hiszen a Macron-féle centrista tábor alig van jelen a Nemzetgyűlésben. Ahogy Jean-Luc Mélenchon, a Lázadó Franciaország alapítója is fogalmazott:

Macron központi blokkja eltűnt, a kormány alig menekült meg.”

A Fitch Ratings elemzői szerint a nyugdíjreform befagyasztása komoly költségvetési kockázatokat hordoz, és

tovább növelheti a strukturális nyomást Franciaország már most is gyenge pénzügyi helyzetén”.

A hitelminősítő már szeptemberben A+ szintre rontotta az ország besorolását, míg a Moody’s október 24-én tervezi újraértékelni Franciaország helyzetét.

***

Fotó: Alain JOCARD / AFP

