10. 11.
szombat
Ezt nem láttuk jönni: ismét lemondana Macron 14 órás miniszterelnöke!

2025. október 11. 21:35

Sébastien Lecornu alig egy napja tért vissza Matignonba, de máris a lemondás lehetőségéről beszél. Macron újra politikai viharral néz szembe: a francia miniszterelnök közölte, hogy távozna, ha a feltételek ismét nem teljesülnek, miközben az ellenzék egységesen készül a bizalmatlansági indítványra.

2025. október 11. 21:35
Sébastien Lecornu péntek este még az Élysée-palotában tette le az esküt, miután Emmanuel Macron ismét őt nevezte ki Franciaország miniszterelnökévé. A BFM TV szerint a politikus a hétvégén már arról beszélt, hogy ha a feltételek ismét nem teljesülnek, távozik. A kijelentés arra utal, hogy a kormányfő sem számít stabil ciklusra. Lecornu előző kabinetje mindössze tizennégy órát élt, mielőtt a politikai káosz újra elsöpörte volna. Macron ezzel ismét a belpolitikai válság középpontjába került.

Macron nehéz helyzetbe került, miután Lecornu lemondása ismét napirendre került. A francia kormány még fel sem állt, máris inog.
Forrás: AFP

A BFM TV szerint a baloldali és jobboldali ellenzék egyaránt a kormány megbuktatására készül. A radikális baloldal, a kommunisták, a zöldek és a Nemzeti Tömörülés is bizalmatlansági indítványt helyezett kilátásba. A Republikánusok és a centrista UDI közölték, hogy nem kívánnak részt venni a Lecornu-kormányban, de „szövegről szövegre” készek támogatni azokat a javaslatokat, amelyek az ország érdekeit szolgálják.

Bruno Retailleau, a Republikánusok elnöke a párttagokhoz intézett levelében azt írta:

Önök hangja meghallgatásra talál, döntésük mindenki számára kötelező lesz. A párt az önöké.

Hozzátette ugyanakkor, hogy Macron „a hűségesek utolsó körébe zárkózott”, és „a jobboldal nem lehet részese a végső macronizmusnak”. A politikus szerint a részvétel elutasítása nem jelenti a káosz támogatását, de a felelősségvállalás nem történhet bármilyen áron. A feszültséget tovább fokozta Dominique de Villepin volt miniszterelnök, aki a BFM TV-nek azt mondta: 

Újabb feloszlatásra lesz szükség, hogy a politikai erők újra rendeződjenek.

Szerinte a mostani kabinet „az utolsó esély kormánya a rendszerválság” előtt.

 A stabilitás egy költségvetéssel kezdődik

– fogalmazott, majd hozzátette:

 A macronista politika kudarcot vallott.

Macron döntése pofon a franciáknak

A Telegraph szerint Macron döntése, amellyel újból kinevezte Lecornut, pofon a francia közvéleménynek. A lap úgy írja: 

Macron a hatalom mámorában cselekszik,

és az elnök újabb kockázatot vállal az ország politikai stabilitásával. A konzervatív brit napilap szerint a lépés felelőtlenség, hiszen a francia elnök figyelmen kívül hagyta azokat a felhívásokat, amelyek változást követeltek a kormányban.

A cikk emlékeztet: Lecornu négy nappal korábban azért mondott le, mert nem sikerült új arcokat bevonnia a kabinetbe. Most ugyanazzal a feladattal tért vissza, csak még szűkebb mozgástérrel és mélyebb bizalmi válságban. A Telegraph szerint Macron a politikai pályafutása legnehezebb időszakát éli, mivel elnöksége 2017 óta nem került ekkora válságba. A miniszterelnök közölte, hogy minden erejével azon lesz, hogy Franciaországot ellássa költségvetéssel az év végéig. 

Kötelességből fogadtam el a rám bízott feladatot

– mondta Lecornu, hozzátéve: 

Véget kell vetnünk ennek a politikai válságnak, amely felháborítja a franciákat, és ennek az instabilitásnak, amely árt Franciaország tekintélyének és érdekeinek.

A BFM TV szerint Macron hétfőn Egyiptomba utazik, hogy részt vegyen a gázai béketervről szóló tárgyalásokon, miközben otthon még nem állt fel az új kormány. A kabinet tagjainak bejelentése akár hétfő reggelig is csúszhat, noha a költségvetési törvény beterjesztésének határideje is ekkor jár le. 

Amennyiben Macron nem tudja időben kinevezni minisztereit, a pénzügyminiszter egyedül is előterjesztheti a büdzsét – a francia alkotmány ezt lehetővé teszi –, de ez tovább rontaná a kormány hitelességét.

Közben kiszivárgott, hogy a belügyminiszteri posztra Laurent Nuñez párizsi prefektus lehet az egyik jelölt, míg az igazságügyi tárcát Anne Levade, a jobboldali előválasztások szervezője kaphatja meg. A La Tribune dimanche értesülései szerint Lecornu szabadabb kormányt szeretne, amelyet nem kötnek pártérdekek, és kizárná azokat, akik a 2027-es elnökválasztásra készülnek.

Ez lehet az utolsó esély

Lecornu már az ötödik miniszterelnök Macron 2022-es újraválasztása óta. Franciaország közben az Európai Unió második legnagyobb gazdaságaként is nehezen tudja betartani a költségvetési hiányra és az adósságra vonatkozó uniós szabályokat. 

  • Az államadósság jelenleg 3,35 ezermilliárd euró, a GDP 114 százaléka. 
  • A szegénységi ráta tavaly 15,4 százalékra emelkedett, ami tízmillió embert érint.

A politikai elemzők szerint Macron most „az utolsó esély” kormányát állítja össze, és minden további botlás elnöksége végét jelentheti. 

Az elnök népszerűsége 14 százalékra esett, miközben újabb sztrájkok és tüntetések bénítják az országot. A Telegraph megjegyzi: a francia közvélemény megcsömörlött a hatalmi játszmáktól, és a türelmetlenség már a kormányzó párton belül is érezhető.

Dominique de Villepin volt kormányfő szavai szerint a francia nemzet sorsa a tét. Ha Lecornu valóban ismét lemondana, az nemcsak a kormány, hanem Macron politikai hitelességének végét is jelenthetné. A BFM TV összegzése szerint a jelenlegi helyzet a rendszer válságának küszöbén van, és egyre többen beszélnek arról, hogy új választások nélkül nem lehet helyreállítani a stabilitást.

Ha Lecornu valóban ismét távozna, Franciaország újabb történelmi mélypontra süllyedne – és Macron elnöksége is végleg elveszíthetné az irányítást.

Nyitókép: Christophe SIMON / POOL / AFP

