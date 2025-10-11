Ezt nem láttuk jönni: ismét lemondana Macron 14 órás miniszterelnöke!

Az elnök népszerűsége 14 százalékra esett, miközben újabb sztrájkok és tüntetések bénítják az országot. A Telegraph megjegyzi: a francia közvélemény megcsömörlött a hatalmi játszmáktól, és a türelmetlenség már a kormányzó párton belül is érezhető.
Dominique de Villepin volt kormányfő szavai szerint a francia nemzet sorsa a tét. Ha Lecornu valóban ismét lemondana, az nemcsak a kormány, hanem Macron politikai hitelességének végét is jelenthetné. A BFM TV összegzése szerint a jelenlegi helyzet a rendszer válságának küszöbén van, és egyre többen beszélnek arról, hogy új választások nélkül nem lehet helyreállítani a stabilitást.
Ha Lecornu valóban ismét távozna, Franciaország újabb történelmi mélypontra süllyedne – és Macron elnöksége is végleg elveszíthetné az irányítást.
Nyitókép: Christophe SIMON / POOL / AFP