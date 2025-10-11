Politikai dráma Párizsban: Itt van Macron utolsó esélye a túlélésre!

A centrista Unió a Függetlenekért (UDI) hasonlóan óvatos álláspontra helyezkedett: „lojális, de nem feltétel nélküli” támogatást ígér, főként a költségvetési törvény elfogadásához. A volt miniszterelnök, Edouard Philippe vezette, szintén centrista Horizons párt „stabilitási tényezőként” jellemzi magát, és azt várja, milyen konkrét lépéseket tesz a miniszterelnök. Philippe elutasítja a nyugdíjreform bármiféle, akár ideiglenes felfüggesztését, a feszült költségvetési helyzetre hivatkozva.
A Szocialista Párt közölte: ha Lecornu nem tesz egyértelmű lépéseket a vásárlóerő javítására, és nem rendeli el azonnal a nyugdíjreform felfüggesztését, bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen.
Az ökológus–szociális frakció vezetője szerint Macron közös alapot kereső törekvése csupán politikai illúzió, és a miniszterelnök megtartása a választók provokálásának tekinthető. Yaël Braun-Pivet házelnök eközben arról beszélt, hogy a Nemzetgyűlés munkára kész, és mielőbbi költségvetési vitát vár.
Lecornu első megszólalásában hangsúlyozta, hogy a kormány nem lehet „pártérdekek foglya”. Kijelentette:
- a parlamenti viták az első perctől az utolsóig nyíltan zajlanak majd, és a kabinet nem fog élni a francia alkotmány 49.3-as cikkelyével, amely lehetővé teszi törvények parlamenti vita nélküli elfogadását.
- A miniszterelnök szerint nincs külön politikai ambíciója, feladata az ország kivezetése ebből a nehéz pillanatból, és hogy december 31-ig megszülessen az állami és a szociális büdzsé.