Politikai dráma Párizsban: Itt van Macron utolsó esélye a túlélésre!

Az első miniszterelnöki útján Sébastien Lecornu a rendfenntartás és a mindennapi biztonság ügyét emelte ki, miközben Emmanuel Macron célja változatlanul az, hogy az év végéig elfogadják az állami és a szociális költségvetést. A politikus különösen szimbolikus helyzetben tért vissza Matignon-palotáb: korábbi kormánya alig tizenkét órát élt, miután a bejelentett összetétel „felébresztette egyes pártok étvágyát”. A Le Monde szerint a menetrend most feszesebb, mint valaha: a pénzügyi törvény vitáját október 15-ig el kell indítani a Nemzetgyűlésben, a kormány névsorát pedig hétfőig közzé kell tenni a hivatalos közlönyben – ellenkező esetben külön törvényre lenne szükség a kifizetések biztosításához.

Macron Lecornura bízza a stabilitás helyreállítását. A tizenkét órát élt kormány után Franciaország ismét politikai bizonytalanságba sodródott.

Forrás: AFP

Macron és a parlamenti számítások

A Republikánusok szombaton jelezték, hogy nem vesznek részt az új kormányban: hajlandók támogatást adni, de szerintük „a feltételek és a bizalom” nem adottak a belépéshez. A párt főtitkára, Othman Nasrou szerint a cél, hogy év végére megszülessen a költségvetés, ugyanakkor vörös vonalnak tekintik az adóemelést és a nyugdíjreform felfüggesztését.