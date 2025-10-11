Ft
Macron válság Franciaország

Politikai dráma Párizsban: Itt van Macron utolsó esélye a túlélésre!

2025. október 11. 17:31

A jobbközép kívülről, a baloldal fenyegetéssel reagál az új kormányalakításra. Emmanuel Macron ismét megbízta Sébastien Lecornut a kabinet összeállításával, de a Republikánusok nem lépnek be, a centrista Unió a Függetlenekért csak feltételekkel támogatná a kormányt.

2025. október 11. 17:31
null

Az első miniszterelnöki útján Sébastien Lecornu a rendfenntartás és a mindennapi biztonság ügyét emelte ki, miközben Emmanuel Macron célja változatlanul az, hogy az év végéig elfogadják az állami és a szociális költségvetést. A politikus különösen szimbolikus helyzetben tért vissza Matignon-palotáb: korábbi kormánya alig tizenkét órát élt, miután a bejelentett összetétel „felébresztette egyes pártok étvágyát”. A Le Monde szerint a menetrend most feszesebb, mint valaha: a pénzügyi törvény vitáját október 15-ig el kell indítani a Nemzetgyűlésben, a kormány névsorát pedig hétfőig közzé kell tenni a hivatalos közlönyben – ellenkező esetben külön törvényre lenne szükség a kifizetések biztosításához.

Macron Lecornura bízza a stabilitás helyreállítását. A tizenkét órát élt kormány után Franciaország ismét politikai bizonytalanságba sodródott.
Macron Lecornura bízza a stabilitás helyreállítását. A tizenkét órát élt kormány után Franciaország ismét politikai bizonytalanságba sodródott.
Forrás: AFP

Macron és a parlamenti számítások

A Republikánusok szombaton jelezték, hogy nem vesznek részt az új kormányban: hajlandók támogatást adni, de szerintük „a feltételek és a bizalom” nem adottak a belépéshez. A párt főtitkára, Othman Nasrou szerint a cél, hogy év végére megszülessen a költségvetés, ugyanakkor vörös vonalnak tekintik az adóemelést és a nyugdíjreform felfüggesztését. 

A párt szenátusi vezetése is a „támogatás részvétel nélkül” álláspont felé hajlik, noha a képviselőcsoporton belül erről még vita folyik.

A centrista Unió a Függetlenekért (UDI) hasonlóan óvatos álláspontra helyezkedett: „lojális, de nem feltétel nélküli” támogatást ígér, főként a költségvetési törvény elfogadásához. A volt miniszterelnök, Edouard Philippe vezette, szintén centrista Horizons párt „stabilitási tényezőként” jellemzi magát, és azt várja, milyen konkrét lépéseket tesz a miniszterelnök. Philippe elutasítja a nyugdíjreform bármiféle, akár ideiglenes felfüggesztését, a feszült költségvetési helyzetre hivatkozva.

A Szocialista Párt közölte: ha Lecornu nem tesz egyértelmű lépéseket a vásárlóerő javítására, és nem rendeli el azonnal a nyugdíjreform felfüggesztését, bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen. 

Az ökológus–szociális frakció vezetője szerint Macron közös alapot kereső törekvése csupán politikai illúzió, és a miniszterelnök megtartása a választók provokálásának tekinthető. Yaël Braun-Pivet házelnök eközben arról beszélt, hogy a Nemzetgyűlés munkára kész, és mielőbbi költségvetési vitát vár.

Lecornu első megszólalásában hangsúlyozta, hogy a kormány nem lehet „pártérdekek foglya”. Kijelentette: 

  • a parlamenti viták az első perctől az utolsóig nyíltan zajlanak majd, és a kabinet nem fog élni a francia alkotmány 49.3-as cikkelyével, amely lehetővé teszi törvények parlamenti vita nélküli elfogadását. 
  • A miniszterelnök szerint nincs külön politikai ambíciója, feladata az ország kivezetése ebből a nehéz pillanatból, és hogy december 31-ig megszülessen az állami és a szociális büdzsé.

Ezt is ajánljuk a témában

Jobboldali belső mozgások: új szövetségi térképek körvonalazódnak

A Republikánusok volt elnöke, Eric Ciotti az egységes jobboldal létrehozását sürgeti, nem kizárva az együttműködést a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörüléssel. A pártban azonban megosztottság uralkodik: François-Xavier Bellamy szerint a kormányhoz való csatlakozás a választók szemében árulásként hatna, míg Bruno Retailleau és Gérard Larcher szenátusi vezetők nyíltan ellenzik a részvételt Lecornu kabinetjében.

Az alkotmány szerint hetven nap áll rendelkezésre a pénzügyi törvény megtárgyalására. 

A plenáris vitát legkésőbb október 15-ig el kell kezdeni, a kormány névsorát pedig hétfőn kell közzétenni a hivatalos közlönyben. A miniszterelnök hétfőn vagy kedden politikai nyilatkozatot tehet a kormányprogramról. Ha a menetrend csúszik, külön törvényre lehet szükség a folytonosság fenntartásához, ami viszont a beruházásokat jelentősen visszafogná.

A jelenlegi erőviszonyok közepette Macron formális koalíció nélkül, egyedi megállapodásokra támaszkodva próbál többséget építeni. 

A baloldal kemény feltételeket szab, míg a jobbközép és a centristák csak korlátozottan segítik. Ez a stratégia rövid távon lehetővé teheti a költségvetés elfogadását, de tartós stabilitást csak akkor hozhat, ha Lecornu valóban mozgásteret kap, és a parlamenti viták kényszerintézkedések nélkül zajlanak le.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

neszteklipschik
2025. október 11. 18:08
"További jó vergődést!" :-))))))))))
Ehetős Odó
2025. október 11. 17:43
Világos. Ami nem működött először sem, próbáld meg másodszor is, pici Makaróni.
