Meglépték a váratlant a franciák: tragikomédiába fordult az ország, újra kinevezte Macron kormányfőnek a kevesebb mint 12 óra alatt lemondott Lecornut

Macron ötödik miniszterelnöke kevesebb mint 12 óra után dobta be a törölközőt: lemondott Sébastien Lecornu
Alig alakult meg, máris távozott a francia kormány – Emmanuel Macron elnök ismét válságba került.
Lecornu elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták.
Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este, és megbízta egy új kormány megalakításával – jelentette be az elnöki hivatal.
A korábbi védelmi minisztert először szeptember 9-én nevezte ki az elnök kormányfőnek.
Sébastien Lecornu azonban hétfőn benyújtotta lemondását, alig 12 órával azután, hogy vasárnap este megalakította a kormányát.
A miniszterelnök arra hivatkozott, hogy „már nem teljesülnek a feltételek” ahhoz, hogy posztján maradjon. Úgy vélte: a kormány bejelentett összetétele „felébresztette egyes pártok étvágyát”, és hozzátette: álláspontja szerint az ország érdekeit a pártokéi fölé kellene helyezni.
Bár Emmanuel Macron négy nappal ezelőtt elfogadta a miniszterelnök lemondását, még aznap felkérte az ügyvivőként a posztján maradó miniszterelnököt, hogy tegyen egy utolsó kísérletet, és „folytasson tárgyalásokat az ország érdekében egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról”, azaz a kormánykoalíció egyben tartásáról, és valamilyen kompromisszum megtalálásáról egy olyan kormányhoz, amely képes elfogadtatni a Nemzetgyűléssel a jövő évi – várhatóan megszorításokat tartalmazó – költségvetést.
Lecornu elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták a tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási csomag miatt. Decemberben Michel Barnier-t is a költségvetési tervezet miatt buktatta meg a parlamenti ellenzék egy bizalmatlansági indítvánnyal.
Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint „Emmanuel Macron korlátlan felhatalmazást ad a miniszterelnöknek”.
„Elfogadom – kötelességből – a rám bízott küldetést” – írta Lecornu az X-en, hozzátéve, hogy az új kormánynak „a megújulást kell megtestesítenie”, és hogy „az elmúlt napokban a politikai pártokkal folytatott konzultációk során felvetett összes téma parlamenti vitára kerülhet”.
