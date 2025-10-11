Ft
Emmanuel Macron Francaiország miniszterelnök

Meglépték a váratlant a franciák: tragikomédiába fordult az ország, újra kinevezte Macron kormányfőnek a kevesebb mint 12 óra alatt lemondott Lecornut

2025. október 11. 06:48

Lecornu elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták.

2025. október 11. 06:48
null

Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este, és megbízta egy új kormány megalakításával – jelentette be az elnöki hivatal.

A korábbi védelmi minisztert először szeptember 9-én nevezte ki az elnök kormányfőnek. 

Sébastien Lecornu azonban hétfőn benyújtotta lemondását, alig 12 órával azután, hogy vasárnap este megalakította a kormányát. 

A miniszterelnök arra hivatkozott, hogy „már nem teljesülnek a feltételek” ahhoz, hogy posztján maradjon. Úgy vélte: a kormány bejelentett összetétele „felébresztette egyes pártok étvágyát”, és hozzátette: álláspontja szerint az ország érdekeit a pártokéi fölé kellene helyezni.

Bár Emmanuel Macron négy nappal ezelőtt elfogadta a miniszterelnök lemondását, még aznap felkérte az ügyvivőként a posztján maradó miniszterelnököt, hogy tegyen egy utolsó kísérletet, és „folytasson tárgyalásokat az ország érdekében egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról”, azaz a kormánykoalíció egyben tartásáról, és valamilyen kompromisszum megtalálásáról egy olyan kormányhoz, amely képes elfogadtatni a Nemzetgyűléssel a jövő évi – várhatóan megszorításokat tartalmazó – költségvetést.

Lecornu elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták a tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási csomag miatt. Decemberben Michel Barnier-t is a költségvetési tervezet miatt buktatta meg a parlamenti ellenzék egy bizalmatlansági indítvánnyal.

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint „Emmanuel Macron korlátlan felhatalmazást ad a miniszterelnöknek”.

„Elfogadom – kötelességből – a rám bízott küldetést” – írta Lecornu az X-en, hozzátéve, hogy az új kormánynak „a megújulást kell megtestesítenie”, és hogy „az elmúlt napokban a politikai pártokkal folytatott konzultációk során felvetett összes téma parlamenti vitára kerülhet”.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

röviden
2025. október 11. 09:11
Végülis így kihúzhatja a mandátuma végéig. Hétfőként kinevezi, az meg péntekre lemond. Hétvégén kinek hiányozna egy miniszterelnök? Ha egyszer el lehetett játszani, akkor lehet még 78-szor. A nép meg minden alkalommal utcabállal, tűzijátékkal megünnepli az aktust.
Ergit
2025. október 11. 09:05
Macron még egy francia forradalmat akar?
states-2
2025. október 11. 08:57
Igaza van Macronnak, úgy egy csomó ügyintézést megspórolnak, ha este lemond, reggel pedig kinevezi ugyanazt.
flesh ripper
2025. október 11. 08:54
A frabncúz "Grandeur":))) A francia nagyság - nagyszerűség - méltóság - felemelkedés - erő - dicsőség - felsőbbrendűség - érték! Haha: ezek továbbra is elhiszik magukról, mint az oláhok a "protokronista" dákó-romai-manelista kontinuitás elméletét. Nagyszerűek, a nagyság szinonímája, a FRANCIA! Pedig, őket mindig szarrá verték, de igaz, a diplomáciájuk és a kleptomániájuk, szuper! Manapság, figyelve a Frankofon Iszlám Negroid Dzsihadista Buzeráns Köztársaság állapotát, valóban a NAGY szó jut róluk eszembe. A SZAR szóval szoros szókapcsolatban. Néhány hónappal ezelőtt jártam Marseille, Toulon városokban.
