Meglépték a váratlant a franciák: tragikomédiába fordult az ország, újra kinevezte Macron kormányfőnek a kevesebb mint 12 óra alatt lemondott Lecornut

Bár Emmanuel Macron négy nappal ezelőtt elfogadta a miniszterelnök lemondását, még aznap felkérte az ügyvivőként a posztján maradó miniszterelnököt, hogy tegyen egy utolsó kísérletet, és „folytasson tárgyalásokat az ország érdekében egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról”, azaz a kormánykoalíció egyben tartásáról, és valamilyen kompromisszum megtalálásáról egy olyan kormányhoz, amely képes elfogadtatni a Nemzetgyűléssel a jövő évi – várhatóan megszorításokat tartalmazó – költségvetést.

Lecornu elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták a tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási csomag miatt. Decemberben Michel Barnier-t is a költségvetési tervezet miatt buktatta meg a parlamenti ellenzék egy bizalmatlansági indítvánnyal.

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint „Emmanuel Macron korlátlan felhatalmazást ad a miniszterelnöknek”.

„Elfogadom – kötelességből – a rám bízott küldetést” – írta Lecornu az X-en, hozzátéve, hogy az új kormánynak „a megújulást kell megtestesítenie”, és hogy „az elmúlt napokban a politikai pártokkal folytatott konzultációk során felvetett összes téma parlamenti vitára kerülhet”.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP