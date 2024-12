„A Fideszhez hasonlóan a francia Nemzeti Tömörülés is megvédi nemzeteink szuverenitását!” – Jordan Bardella a Mandinernek

Mozgalmas év volt az idei az európai politikában, a Patrióták Európáért csoport, később a párt megalakulásával kapcsolatban mik az első tapasztalatok? Mit tart az idei év legnagyobb eredményének?

Ez az év valóban tele volt győzelmekkel és nagyon izgalmas volt. Nagy sikert arattunk az európai választásokon, majd nagyon gyorsan megalakítottuk ezt a nagy „Patrióták Európáért” frakciót, az Európai Parlament harmadik erejét, Orbán Viktor miniszterelnök úr és a Fidesz segítségével, akikkel közös az ambíciónk Európával szemben:

mindent megváltoztatni anélkül, hogy bármit lerombolnánk.

A magyarországi Fideszhez hasonlóan a franciaországi Nemzeti Tömörülés is megvédi nemzeteink szuverenitását, népeink identitását és a gazdasági jólétet. Az európai intézményeknek most már figyelembe kell venniük politikai súlyunkat!

Budapest, 2024. december 6. Jordan Bardella, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport és a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke (j) és Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a frakció budapesti ülésén a Parlament Felsőházi termében 2024. december 6-án.

Forrás: MTI

2025 valószínűleg nem lesz kevésbé izgalmas, mint az idei év, melyek lesznek a legnagyobb kihívások, feladatok a számukra?

Európai szinten együtt kívánunk dolgozni a népeinket érintő fontos kérdésekben, és különösen, ahogy azt néhány nappal ezelőtt Budapesten is tettük, a bevándorlás kérdésében, amely a mi és az európai civilizációnk jövőjét érinti. Európa több évtizede töretlen migrációs hullámokkal néz szembe, amelyeket az Európai Bizottság támogat. Az Európai Parlamentben megvan az a törekvésünk, hogy megállítsuk ezt, és visszatartó erejű bevándorlási politikát vezessünk be. Ezt saját államainkban, saját politikai pártjainkkal, de európai szinten is meg akarjuk tenni szövetségeseinkkel. Az Európai Unió és az Európai Bizottság számára a bevándorlás nem probléma, hanem politikai projekt:

Orbán Viktor miniszterelnök nem akarja befogadni a migránsokat, és meg akarja védeni a magyar identitást, ez az egyik oka annak, hogy évek óta gazdasági és pénzügyi zsarolásnak van kitéve.

Franciaország szintjén a politikai helyzet a nyárra a nemzetgyűlés újbóli feloszlatásához vezethet. Erre azért fel kell készülnünk, mert ezt követően a Nemzeti Tömörülés ezúttal – a mi dinamikánkat figyelembe véve – stabil többséget szerezhet a kormányzáshoz.