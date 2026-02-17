Már Brüsszelben is fogják a fejüket: Macron olyan messzire ment Orbán szövetségese ellen, hogy az a Politicónak is sok volt!

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök megkezdte a „védőkorlátokat” kiépítését arra az esetre, ha a 2027-es elnökválasztáson a Nemzeti Tömörülés jelöltje nyerne. Kormányzati források szerint Macron felgyorsította a kulcsfontosságú személyi kinevezéseket, és hozzá lojális embereket ültet stratégiailag fontos pozíciókba, hogy a választások után is megőrizze befolyását, és megnehezítse a jobboldali párt programjának megvalósítását – írta meg a Politico.

A közvélemény-kutatások alapján ugyanis a Nemzeti Tömörülés a közelgő választások legnagyobb esélyese. Marine Le Pen és Jordan Bardella már be is jelentették: megválasztásuk esetén visszafordítanák Macron gazdasági reformjait, és csökkentenék Franciaország elköteleződését az EU és a NATO iránt, ami komoly irányváltást jelentene a jelenlegi kül- és gazdaságpolitikához képest, és ezt a jelenlegi elnök minden áron el akarja kerülni.