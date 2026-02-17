Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
emmanuel macron nemzeti tömörülés marine le pen franciaország kinevezés választás

Már Brüsszelben is fogják a fejüket: Macron olyan messzire ment Orbán szövetségese ellen, hogy az a Politicónak is sok volt!

2026. február 17. 12:16

Le Penék szélsebesen törnek előre, ezért a francia elnök saját janicsárjaival tölti fel az összes kulcspozíciót egy esetleges jobboldali győzelem esetére.

2026. február 17. 12:16
null

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök megkezdte a „védőkorlátokat” kiépítését arra az esetre, ha a 2027-es elnökválasztáson a Nemzeti Tömörülés jelöltje nyerne. Kormányzati források szerint Macron felgyorsította a kulcsfontosságú személyi kinevezéseket, és hozzá lojális embereket ültet stratégiailag fontos pozíciókba, hogy a választások után is megőrizze befolyását, és megnehezítse a jobboldali párt programjának megvalósítását – írta meg a Politico.

A közvélemény-kutatások alapján ugyanis a Nemzeti Tömörülés a közelgő választások legnagyobb esélyese. Marine Le Pen és Jordan Bardella már be is jelentették: megválasztásuk esetén visszafordítanák Macron gazdasági reformjait, és csökkentenék Franciaország elköteleződését az EU és a NATO iránt, ami komoly irányváltást jelentene a jelenlegi kül- és gazdaságpolitikához képest, és ezt a jelenlegi elnök minden áron el akarja kerülni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A kinevezések pedig már meg is kezdődtek: Macron nagyszabású átalakítást kezdeményezett a külügyminisztériumban. 

Több mint 60 nagykövetségen várható új nagykövet kinevezése, köztük Washingtonban, Londonban, Berlinben és Kijevben. 

A cél, hogy a kulcspozíciók még a 2027-es választás előtt betöltésre kerüljenek.

A Francia Nemzeti Bank elnökének korai lemondása szintén lehetőséget teremt Macron számára, hogy hatéves mandátummal új vezetőt nevezzen ki a választások előtt. Emellett a hadsereg vezérkari főnökének leváltása mögött is részben az a szándék állt, hogy tapasztalt és tekintélyes vezető kerüljön a posztra.

A Nemzeti Tömörülés élesen bírálja Macron lépéseit. Bardella szerint az elnök „bebetonozza” az intézményeket, hogy megtartsa befolyását. Erre a szakértők is ráerősítettek, azzal érvelve, hogy a francia intézményi rendszer több biztosítékot is tartalmaz, így még egy erős elnöki hatalommal rendelkező rendszerben is nehéz eltávolítani Macron kinevezettjeit.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Pametan
2026. február 17. 14:57
Minden patkány ezek szerint megérzi a vesztét, és sarokban megvetve a lábait, ugrásra készen támadnak? Mi értelme ennek?
Válasz erre
1
0
Pametan
2026. február 17. 14:56
Feleslegesen tölti fel ezeket a helyeket, ahogy máshol is, ezeket bármikor vissza is lehet hívni, sőt a fogadó ország is visszaküldheti. Nem hiszem, hogy egy nagyköveti pozíció örökös, halálig szóló megbízatás lenne bármely országnál. Kormánytól független állami intézmények lehetnek ilyenek, de egy külpolitikai vagy diplomáciai pozíció nem. Vagy lehet, hogy tévedek?
Válasz erre
0
0
Alte
2026. február 17. 14:34
Ezt nem teljesen értem. Ha Macron kinevezhet embereket, akkor az új elnök nem? Nyilván kötött idejű kinevezés esetén ez nem játszik, mint például a jegybankelnök, de például a nagyköveteknél simán lehet váltás.
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2026. február 17. 12:57
Eddig úgy tudtam, ilyen módszereket csak ún. hibrid rezsimek alkalmaznak...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!