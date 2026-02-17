Már Brüsszelben is fogják a fejüket: Macron olyan messzire ment Orbán szövetségese ellen, hogy az a Politicónak is sok volt!

Megkezdődött a verseny: teljes erővel készülnek Franciaországban a Macron utáni életre
Több, mint egy év van hátra, de már beindult a kampány.
Le Penék szélsebesen törnek előre, ezért a francia elnök saját janicsárjaival tölti fel az összes kulcspozíciót egy esetleges jobboldali győzelem esetére.
Emmanuel Macron francia köztársasági elnök megkezdte a „védőkorlátokat” kiépítését arra az esetre, ha a 2027-es elnökválasztáson a Nemzeti Tömörülés jelöltje nyerne. Kormányzati források szerint Macron felgyorsította a kulcsfontosságú személyi kinevezéseket, és hozzá lojális embereket ültet stratégiailag fontos pozíciókba, hogy a választások után is megőrizze befolyását, és megnehezítse a jobboldali párt programjának megvalósítását – írta meg a Politico.
A közvélemény-kutatások alapján ugyanis a Nemzeti Tömörülés a közelgő választások legnagyobb esélyese. Marine Le Pen és Jordan Bardella már be is jelentették: megválasztásuk esetén visszafordítanák Macron gazdasági reformjait, és csökkentenék Franciaország elköteleződését az EU és a NATO iránt, ami komoly irányváltást jelentene a jelenlegi kül- és gazdaságpolitikához képest, és ezt a jelenlegi elnök minden áron el akarja kerülni.
A kinevezések pedig már meg is kezdődtek: Macron nagyszabású átalakítást kezdeményezett a külügyminisztériumban.
Több mint 60 nagykövetségen várható új nagykövet kinevezése, köztük Washingtonban, Londonban, Berlinben és Kijevben.
A cél, hogy a kulcspozíciók még a 2027-es választás előtt betöltésre kerüljenek.
A Francia Nemzeti Bank elnökének korai lemondása szintén lehetőséget teremt Macron számára, hogy hatéves mandátummal új vezetőt nevezzen ki a választások előtt. Emellett a hadsereg vezérkari főnökének leváltása mögött is részben az a szándék állt, hogy tapasztalt és tekintélyes vezető kerüljön a posztra.
A Nemzeti Tömörülés élesen bírálja Macron lépéseit. Bardella szerint az elnök „bebetonozza” az intézményeket, hogy megtartsa befolyását. Erre a szakértők is ráerősítettek, azzal érvelve, hogy a francia intézményi rendszer több biztosítékot is tartalmaz, így még egy erős elnöki hatalommal rendelkező rendszerben is nehéz eltávolítani Macron kinevezettjeit.
