02. 09.
hétfő
patrióták európáért patrióták európa vannacci liga ep

Távozott két képviselő a Patriótáktól

2026. február 09. 19:46

A függetlenek közé ülnek be.

2026. február 09. 19:46
null

Nikola Bartůšek és Roberto Vannacci már nem tagja a Patrióták Európáért (PfE) képviselőcsoportnak, jelentette be hétfőn Roberta Metsola - szúrta ki a Telex. Az Európai Parlament (EP) elnöke közölte: a két politikus a függetlenek közé ül be.

Vannacci a múlt héten posztolta ki az X-re, hogy új pártot alapít; a volt katonatiszt korábban az olasz Liga főtitkárhelyettese volt, de már januárban bejegyezte az új pártja jelképét.

A politikus közleményében hangsúlyozta, hogy a jobboldalisága nem mérsékelt, hanem többek között erős, meggyőződéses és tiszta. Ahogy a 2024-es EP-be választásakor írtuk róla, a volt tiszt 2023-ban egy könyvben éles kritikákkal illette az LMBTQ-mozgalmat, a migrációt, valamint a feminizmust.

A Politico és az ANSA olasz hírügynökség szerint a Liga és a Fidesz–KDNP frakciója, a PfE közölte: Vannacci további jelenléte a csoportban nem összeegyeztethető a politikai struktúrájukkal, azonban Salviniékkel továbbra is együttműködnek európai szinten. René Aust, a Szuverén Nemzetek Európája frakció társelnöke kiváló politikusnak nevezte Vannaccit. „Meglátjuk, mi fog történni” – válaszolta múlt héten arra, beléphet-e a képviselő a Mi Hazánkkal közös frakcióba. 

A másik távozó, Bartůšek egyelőre nem kommentálta, mi történt.

Nyitókép: Hölvényi György Facebook-oldala

 

akitiosz
2026. február 09. 21:12
A "Patrióták" túl puhányak, nem jobboldaliak, csak a szélsőbaloldalhoz képest. Úgyhogy jól tették.
0
0
counter-revolution
2026. február 09. 21:06
Túl puhány nekik a kóserjobboldal.
2
0
templar62
2026. február 09. 20:20
PfE , hajrá !
0
0
nempolitizalok-0
•••
2026. február 09. 20:15 Szerkesztve
"A politikus közleményében hangsúlyozta, hogy a jobboldalisága nem mérsékelt, hanem többek között erős, meggyőződéses és tiszta." Ezért jól meg is kérte az árát az eurolibsi csürhétől, akik meg is adták.
1
0
