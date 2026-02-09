Távozott két képviselő a Patriótáktól

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
A függetlenek közé ülnek be.
Nikola Bartůšek és Roberto Vannacci már nem tagja a Patrióták Európáért (PfE) képviselőcsoportnak, jelentette be hétfőn Roberta Metsola - szúrta ki a Telex. Az Európai Parlament (EP) elnöke közölte: a két politikus a függetlenek közé ül be.
Vannacci a múlt héten posztolta ki az X-re, hogy új pártot alapít; a volt katonatiszt korábban az olasz Liga főtitkárhelyettese volt, de már januárban bejegyezte az új pártja jelképét.
A politikus közleményében hangsúlyozta, hogy a jobboldalisága nem mérsékelt, hanem többek között erős, meggyőződéses és tiszta. Ahogy a 2024-es EP-be választásakor írtuk róla, a volt tiszt 2023-ban egy könyvben éles kritikákkal illette az LMBTQ-mozgalmat, a migrációt, valamint a feminizmust.
A Politico és az ANSA olasz hírügynökség szerint a Liga és a Fidesz–KDNP frakciója, a PfE közölte: Vannacci további jelenléte a csoportban nem összeegyeztethető a politikai struktúrájukkal, azonban Salviniékkel továbbra is együttműködnek európai szinten. René Aust, a Szuverén Nemzetek Európája frakció társelnöke kiváló politikusnak nevezte Vannaccit. „Meglátjuk, mi fog történni” – válaszolta múlt héten arra, beléphet-e a képviselő a Mi Hazánkkal közös frakcióba.
A másik távozó, Bartůšek egyelőre nem kommentálta, mi történt.
