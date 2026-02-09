Távozott két képviselő a Patriótáktól

Nikola Bartůšek és Roberto Vannacci már nem tagja a Patrióták Európáért (PfE) képviselőcsoportnak, jelentette be hétfőn Roberta Metsola - szúrta ki a Telex. Az Európai Parlament (EP) elnöke közölte: a két politikus a függetlenek közé ül be.

Vannacci a múlt héten posztolta ki az X-re, hogy új pártot alapít; a volt katonatiszt korábban az olasz Liga főtitkárhelyettese volt, de már januárban bejegyezte az új pártja jelképét.