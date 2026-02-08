„NAHÁT! Az agresszív manöken friss vagyonbevallása szerint hazugság volt az is, hogy az EP-s fizetése felét »jótékony célra« ajánlja fel. A számokból az derül ki, hogy az elmúlt évben bizony az összes eurót zsebrevágta, amit munka nélkül vett fel. (Az EP honlapja szerint 2025. júliusától 2026. januárjáig a közelébe sem ment a munkahelyének.)

15 évnyi NER-es élősködés után eljött az európai adófizetők pénzén való élősködés korszaka, amit már nem a felesége zsarolásával, hanem a szájtáti ellenzéki szavazók bepalizásával ért el. Ezúttal mentelmi joggal kiegészítve, amire szüksége is van, hiszen hűtlen kezeléstől bennfentes kereskedelmen át telenfonrablásig és kocsmai verekedésig nagyon sok van már a rovásán.