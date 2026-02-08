Ebből baj lehet, valami zűr van Magyar Péter vagyonnyilatkozatával – nem jön ki a matek
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
A csávó egyetlen célja, hogy 4 év alatt megszedje magát a politikából, aztán kalap-kabát.
„NAHÁT! Az agresszív manöken friss vagyonbevallása szerint hazugság volt az is, hogy az EP-s fizetése felét »jótékony célra« ajánlja fel. A számokból az derül ki, hogy az elmúlt évben bizony az összes eurót zsebrevágta, amit munka nélkül vett fel. (Az EP honlapja szerint 2025. júliusától 2026. januárjáig a közelébe sem ment a munkahelyének.)
15 évnyi NER-es élősködés után eljött az európai adófizetők pénzén való élősködés korszaka, amit már nem a felesége zsarolásával, hanem a szájtáti ellenzéki szavazók bepalizásával ért el. Ezúttal mentelmi joggal kiegészítve, amire szüksége is van, hiszen hűtlen kezeléstől bennfentes kereskedelmen át telenfonrablásig és kocsmai verekedésig nagyon sok van már a rovásán.
Természetesen a mentelmi jogáról is épp úgy »mondott le«, ahogy »nem vette fel az európai mandátumot«, ahogy »bejárt a munkahelyére«, vagy ahogy »megnyitotta a pártot« azok előtt, akik legalább 3 hónapig fizették neki a »rendszerváltó kártyának« becézett piramisjátékos jutalékot.
De hát elmondta a Tisza kiugrott egyházügyi programfelelőse is: a csávó egyetlen célja, hogy 4 év alatt megszedje magát a politikából, aztán kalap-kabát. Minden, amit mond vagy tesz, csak eszköz ennek a célnak az eléréséhez. Az a helyzet, hogy bizony itt sem ő a hülye, hanem azok, akik ennyi hazugság után még egyetlen szavát is elhiszik. Mit elhiszik! Az önkéntes propagandistájává szegődnek, a »lelkesedni rest« emberek torkának ugranak, bohócorrot ragasztva alázzák magukat, és közben valami »szent küldetésként« fogják fel, hogy hatalomhoz és pénzhez juttassanak egy elvtelen, csak önmagát imádó, szélhámos NER-karikatúrát.
Csúnya vége lesz, de akkor már nem játszhatjátok az ártatlan naivat, akinek nem szóltak előre.”
