02. 08.
vasárnap
02. 08.
vasárnap
Az agresszív manöken friss vagyonbevallása szerint hazugság volt az is, hogy az EP-s fizetése felét „jótékony célra” ajánlja fel

2026. február 08. 19:12

A csávó egyetlen célja, hogy 4 év alatt megszedje magát a politikából, aztán kalap-kabát.

2026. február 08. 19:12
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„NAHÁT! Az agresszív manöken friss vagyonbevallása szerint hazugság volt az is, hogy az EP-s fizetése felét »jótékony célra« ajánlja fel. A számokból az derül ki, hogy az elmúlt évben bizony az összes eurót zsebrevágta, amit munka nélkül vett fel. (Az EP honlapja szerint 2025. júliusától 2026. januárjáig a közelébe sem ment a munkahelyének.)

15 évnyi NER-es élősködés után eljött az európai adófizetők pénzén való élősködés korszaka, amit már nem a felesége zsarolásával, hanem a szájtáti ellenzéki szavazók bepalizásával ért el. Ezúttal mentelmi joggal kiegészítve, amire szüksége is van, hiszen hűtlen kezeléstől bennfentes kereskedelmen át telenfonrablásig és kocsmai verekedésig nagyon sok van már a rovásán.

Természetesen a mentelmi jogáról is épp úgy »mondott le«, ahogy »nem vette fel az európai mandátumot«, ahogy »bejárt a munkahelyére«, vagy ahogy »megnyitotta a pártot« azok előtt, akik legalább 3 hónapig fizették neki a »rendszerváltó kártyának« becézett piramisjátékos jutalékot.

De hát elmondta a Tisza kiugrott egyházügyi programfelelőse is: a csávó egyetlen célja, hogy 4 év alatt megszedje magát a politikából, aztán kalap-kabát. Minden, amit mond vagy tesz, csak eszköz ennek a célnak az eléréséhez. Az a helyzet, hogy bizony itt sem ő a hülye, hanem azok, akik ennyi hazugság után még egyetlen szavát is elhiszik. Mit elhiszik! Az önkéntes propagandistájává szegődnek, a »lelkesedni rest« emberek torkának ugranak, bohócorrot ragasztva alázzák magukat, és közben valami »szent küldetésként« fogják fel, hogy hatalomhoz és pénzhez juttassanak egy elvtelen, csak önmagát imádó, szélhámos NER-karikatúrát. 

Csúnya vége lesz, de akkor már nem játszhatjátok az ártatlan naivat, akinek nem szóltak előre.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

belbuda
2026. február 08. 19:18
Jaj,a Gyurcsány-fióka Viktor….hogy kinyílt a csipája…🫢
