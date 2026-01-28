Magyar Péternek mégis nagyon megtetszett a kamuállás havi 20 ezer euróért! (VIDEÓ)

Változnak az idők

Úgy néz ki, az ominózus beszélgetés óta teljesen máshogy látja a helyzetet a korábban „kamuállásozó” Magyar Péter, aki a 2024-es EP-kampányban már a magyarok méltó brüsszeli képviseletével kampányolt. „Többfordulós kiválasztási folyamat során igyekeztünk megtalálni a tíz legjobb, pártpolitikai múlttól mentes jelöltet, akik méltóképpen képviselhetik hazánkat Brüsszelben és Strasbourgban” – írta 2024 ápriliásban Magyar Péter. Ebben a posztjában még ajánlotta is azokat, akiket a 20 ezer eurós „kamuállásokhoz” akart segíteni: „jó szívvel ajánlom a TISZA Párt jól képzett, sok nyelven beszélő jelöltjeit, akik igaz hazafiként mindig a magyar emberek érdekében fognak dolgozni Brüsszelben és Strasbourgban is”.