Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter brüsszelben Magyar Péter hazugságai ep

Magyar Péternek mégis nagyon megtetszett a kamuállás havi 20 ezer euróért! (VIDEÓ)

2026. január 28. 08:00

Korábban kamuállásnak nevezte az európai parlamenti képviselőséget a Tisza-vezér. Később mégis beült az EP-be Magyar Péter. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 2. rész.

2026. január 28. 08:00
null
Kovács András
Kovács András

2023 nyarán Magyar Péter egy ismerősével chatelt a Messengeren. A beszélgetés során az európai parlamenti képviselőségről is szó esett. 

Magyar Péter továbbra is a brüsszeli elit döntéseihez igazodik.
Magyar Péter kamuállásként tekintett az EP-képviselőségre
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar az ismerősének azt írta, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

képviselőként elég két hetet kint lenni, és a képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért.

Magyar ismerőse még 2024-ben juttatta el a Mandinerhez a politikussal történő üzenetváltását. Állítása szerint azért, mert felháborítja, hogy miközben Magyar az egész kampányban „politikai megváltóként” próbált tetszelegni, saját EP-listát indított, sőt, ő vezette azt, aközben még nagyon sarkos véleménye volt a brüsszeli munkáról, gyakorlatilag semmibe nézte azt, és egyfajta „kifizetőhelyként” tekintett rá. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az ismerős azért is döntött a levelezés nyilvánosságra hozatala mellett, mert

furcsállja, hogy valaki titokban hangfelvételt készít a saját feleségéről.

Magyar Péter és a kamuállás

A beszélgetés ominózus része egészen pontosan így nézett ki:

Magyar Péter: – Képviselőként elég két hetet kint lenni.

Ismerős: – Ja az jó.

Magyar Péter: – A legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért.

Magyar Péter az európai parlamenti képviselőségről

Változnak az idők

Úgy néz ki, az ominózus beszélgetés óta teljesen máshogy látja a helyzetet a korábban „kamuállásozó” Magyar Péter, aki a 2024-es EP-kampányban már a magyarok méltó brüsszeli képviseletével kampányolt. „Többfordulós kiválasztási folyamat során igyekeztünk megtalálni a tíz legjobb, pártpolitikai múlttól mentes jelöltet, akik méltóképpen képviselhetik hazánkat Brüsszelben és Strasbourgban” – írta 2024 ápriliásban Magyar Péter. Ebben a posztjában még ajánlotta is azokat, akiket a 20 ezer eurós „kamuállásokhoz” akart segíteni: „jó szívvel ajánlom a TISZA Párt jól képzett, sok nyelven beszélő jelöltjeit, akik igaz hazafiként mindig a magyar emberek érdekében fognak dolgozni Brüsszelben és Strasbourgban is”.

 

 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robertdenyiro
2026. január 28. 08:43
A műmájer pszichopata messiás szereti a semmittevésért zsebre vágni az adófizetők pénzét. Az agyhalott söpredéke.pedig ezért tapsikol neki.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 28. 08:40
Persze hogy megtetszett, megse olyan rossz az a haldoklo nyugat Az az Orbankedvenc fideszes zsido se tudott mit csinalni ott jodolgaba, mint buziorgiakra jarni
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. január 28. 08:37
" A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait." Tetszik, tetszetős gondolat, elgondolás! A kérdés csak az, hogy bármelyik ismert, vagy félig ismert celeb, egyenesen belehalna a gyönyörbe, ha ilyen reklámhoz juthatna! Ismert a mondás; a negatív reklám is reklám! Ez a sajtó, a média túlhatalma! Egy jellemtelen, botrányoktól körbevett, erősen frusztrált, gyermekien narcisztikus, siheder-szinten ragadt, kiszámíthatatlan fickóból, felépítettetek egy olyan terhet a magyarság nyakába, mely egyenesen a víz-alá nyomhatja a magyarságot! -minket, mindnyájunkat..! A siker nem fog elmaradni! A magyarság várható megosztottsága meghozza a kívánatos kiszolgáltatott, bizonytalan országállapotot, mikor is, a már esedékes, magyarországi közvagyon ismét prédává válhat..! Ez ciklikus jelenség! -mint a sorozatos bankbotrányok! -jönnek elkerülhetetlenül..! Az "ugyanazoktól"! -ahová Magyar Péter is szorosan tartozik!
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2026. január 28. 08:33
El kellene nevezni ezt a sorozatot...... 75 magyar rémmese.... 75 magyar mém mese.....???
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!