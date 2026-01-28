Magyar Péternek mégis nagyon megtetszett a kamuállás havi 20 ezer euróért! (VIDEÓ)

Magyar Péter szerint az EP-képviselőség a világ „legnagyobb kamuállása” havi 20 ezer euróért, de azért most beülne az EP-be
Magyar Péter az európai parlamenti képviselőségről: „A legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért.”
Korábban kamuállásnak nevezte az európai parlamenti képviselőséget a Tisza-vezér. Később mégis beült az EP-be Magyar Péter. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 2. rész.
2023 nyarán Magyar Péter egy ismerősével chatelt a Messengeren. A beszélgetés során az európai parlamenti képviselőségről is szó esett.
Magyar az ismerősének azt írta, hogy
képviselőként elég két hetet kint lenni, és a képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért.
Magyar ismerőse még 2024-ben juttatta el a Mandinerhez a politikussal történő üzenetváltását. Állítása szerint azért, mert felháborítja, hogy miközben Magyar az egész kampányban „politikai megváltóként” próbált tetszelegni, saját EP-listát indított, sőt, ő vezette azt, aközben még nagyon sarkos véleménye volt a brüsszeli munkáról, gyakorlatilag semmibe nézte azt, és egyfajta „kifizetőhelyként” tekintett rá.
Az ismerős azért is döntött a levelezés nyilvánosságra hozatala mellett, mert
furcsállja, hogy valaki titokban hangfelvételt készít a saját feleségéről.
A beszélgetés ominózus része egészen pontosan így nézett ki:
Magyar Péter: – Képviselőként elég két hetet kint lenni.
Ismerős: – Ja az jó.
Magyar Péter: – A legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért.
Úgy néz ki, az ominózus beszélgetés óta teljesen máshogy látja a helyzetet a korábban „kamuállásozó” Magyar Péter, aki a 2024-es EP-kampányban már a magyarok méltó brüsszeli képviseletével kampányolt. „Többfordulós kiválasztási folyamat során igyekeztünk megtalálni a tíz legjobb, pártpolitikai múlttól mentes jelöltet, akik méltóképpen képviselhetik hazánkat Brüsszelben és Strasbourgban” – írta 2024 ápriliásban Magyar Péter. Ebben a posztjában még ajánlotta is azokat, akiket a 20 ezer eurós „kamuállásokhoz” akart segíteni: „jó szívvel ajánlom a TISZA Párt jól képzett, sok nyelven beszélő jelöltjeit, akik igaz hazafiként mindig a magyar emberek érdekében fognak dolgozni Brüsszelben és Strasbourgban is”.
