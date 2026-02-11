Ft
moszkva háború norvégia nato

Katonai forródrótot terveznek: már a norvégok is orosz invázióval riogatnak

2026. február 11. 13:11

Norvégia hadseregének vezetője szerint Oslo nem zárhatja ki annak lehetőségét, hogy Oroszország a jövőben megszállja az országot.

2026. február 11. 13:11
null

A norvég hadsereg vezetője szerint az oroszok megtámadhatják Norvégiát, ha Moszkva nagyobb konfliktusba keveredik a NATO-val – számolt be a Guardian. 

Nem zárjuk ki, hogy Oroszország földterületeket ragadjon magához annak érdekében, hogy megvédje saját nukleáris képességeit, amelyek az egyetlenek, amik még ténylegesen fenyegetik az Egyesült Államokat” 

– mondta Eirik Kristoffersen tábornok, Norvégia védelmi minisztere.

Elismerte, hogy Oroszországnak nincs olyan hódítási célja Norvégiában, 

de elmondta, hogy Oroszország nukleáris arzenáljának nagy része a norvég határtól nem messze, a Kola-félszigeten található, ideértve a nukleáris tengeralattjárókat, a szárazföldi rakétákat és a nukleáris fegyverekkel felszerelt repülőgépeket. Ezek döntő fontosságúak lennének, ha Oroszország máshol konfliktusba kerülne a NATO-val.

„Ezt nem zárjuk ki, mert Oroszországnak még mindig lehetősége van erre, hogy biztosítsa nukleáris képességeinek, másodlagos csapásmérő képességeinek védelmét. Ez az a forgatókönyv, amelyre az északi régióban készülünk” – mondta.

A Guardiannak interjúban Kristoffersen élesen bírálta Donald Trump legutóbbi, Grönlandra vonatkozó megjegyzéseit.

Kristoffersen 2020 óta Norvégia védelmi minisztere, felelős az ország fegyveres erőinek és hírszerző szolgálatának irányításáért. 

A miniszter elmondta: Norvégia és Oroszország továbbra is fenntartja a közvetlen kapcsolatot a Barents-tengeren végzett kutató-mentő akciók kapcsán, és hogy a két ország katonai képviselői rendszeresen találkoznak a határon. Javasolta, hogy a két főváros között hozzanak létre egy katonai forródrótot, hogy legyen egy kommunikációs csatorna, amely megakadályozza a félreértések miatti eszkalációt. Elmondta, hogy Oroszország északon általában kevésbé agresszív, mint a Balti-tengeren. „Eddig a légtér megsértései a mi területünkön félreértéseknek tudhatók be. Oroszország sok [GPS] zavarást végez, és úgy gondoljuk, hogy a zavarás az ő repülőgépeiket is érinti” – mondta.

Nyitókép: svéd katona norvég hadgyakorlaton/Jonathan NACKSTRAND / AFP

arpadan
2026. február 11. 13:53
Nem zárjuk ki, hogy Oroszország megszállja a Marsot - jelentették ki a marslakók.
survivor
2026. február 11. 13:30
hexahelicene Nyugat-Európában mindenki MEG AKAR HALNI ?
survivor
2026. február 11. 13:28
Két ország van NOR és RUS között....
Gubbio
•••
2026. február 11. 13:25
Huhogó baglyok, hajlandó idióták. Eközben meg elterelik a figyelmet az országot ésa kultúrát fenyegető belső veszélytől, a megtervezett népességcseréről.
