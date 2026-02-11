Intellektuálisan nagyobb kihívást jelent forgatókönyvet elgondolni a Tisza-győzelem esetére. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Lássuk, miből főznek azon az oldalon: van egy nótorius hazudozó frontember, aki nyitányként lehallgatta a feleségét egy családi beszélgetés közben, majd a felvételt a saját politikai karrierje érdekében nyilvánosságra hozta, egy füst alatt elárulta a volt politikai közösségét is. Ez az ember ugyancsak a saját politikai karrierjét építve nem ér rá elvégezni azt a munkát, amivel választópolgárok bízták meg, nem jár be a munkahelyére, ahonnan viszont felveszi a sokmilliós fizetését „a mi pénzünkből”, szóval a családja és a volt politikai közössége elárulása után már a saját választóit is elárulta, pedig még hatalomra se jutott. Sok bizodalmunk nem lehet benne. Nézzük a többi tényezőt: kormányprogramként AI-villával összehánytak egy közhelykazalt. És ezzel még csak nem is az a legnagyobb gond, hogy mindent is megígér mindenkinek; nem is az, hogy deklaráltan befekszik Brüsszelnek – hanem az, hogy egy XXI. századi politikai programból hiányzik a XXI. század. A Tisza a múltat akarja megnyerni, nem a jövőt.

Ami a káderállományt illeti: ha a szakértői munkacsoportok – a leendő kormányzati apparátus – csak ennyire képesek, mint amit a programból és annak vakfoltjaiból kiolvashatunk, akkor éles helyzetben, napi döntések horizontján ebből katasztrófa lesz. A látható miniszterjelöltek csak súlyosbítják a helyzetet. A Tisza sorcseréje: a honi bénázókat – Kuljától a dudorodó dzsekis exkatonáig – olyan emberekre cserélték, akiknek eddig fontosabb volt a pénz és a profit, mint a közjó. Nem nagyon látom, hatalomban mitől változnának meg. Sőt. A bankár, az olajipari milliárdos, a lobbista érkezésekor kezdtem úgy érezni magam, mint az az őslakos amerikai indián, akinek a földjét épp most akarják megszerezni üveggyöngyökért.

Mindent összeadva: a Tisza lutri. És lehet tervezgetni, hogy mi mindent csinálnánk, ha megnyernénk a lottó főnyereményét, de a hétköznapi tapasztalat alapján a lottó főnyereményét a téteket megtévő játékosok 99,9 százaléka soha nem nyeri meg. Szóval ha nem lennék elkötelezett orbánista, a józan eszem alapján is a Fideszre szavaznék.

Az a biztos választás. És akkor beszéljünk a fociról.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán