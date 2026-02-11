Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Február közepén másról sem tudok beszélgetni az ismerőseimmel, csak arról, hogy mi lesz április közepén.
Február közepén másról sem tudok beszélgetni az ismerőseimmel, csak arról, hogy mi lesz április közepén. Összefoglalom a válaszomat, hogy a következő hetekben erre a szövegre bökve áttérhessek a focira, nőkre, irodalomra, kertészkedésre – bármire, ami kimozgat a beszűkült tudatállapotból.
Először is: április 12-én az lesz, amit te csinálsz belőle. A közvélemény-kutatás nem végeredmény. A végeredmény a te döntésed függvénye, következménye lesz annak, ha elmész szavazni, annak is, ha nem. Közös felelősségünk lesz az, amit megélünk, nem mutogathatsz másra. Mert úgy alakult, hogy ki-ki mérkőzés a választás, vagy marad Orbán Viktor, vagy győz Magyar Péter. A józan ész számításai szerint nincs harmadik lehetőség. Valószínűleg ez a két nagy politikai tömb viszi a parlamenti helyek jelentős többségét, esetleg mérleg nyelvének befuthat a Mi Hazánk. Amiből viszont az következik, hogy nem az az igazán izgalmas kérdés, mi lesz április 12-én, hanem az, hogy mi lesz utána négy évig.
Ha marad a jelenlegi hatalom, akkor nagyjából tudjuk, mi fog történni. Tizenhatodik éve napi valóság a kormányzásuk, szóval nézd meg, hogy éltél 2010-ben, vesd össze azzal, hogy élsz most, és meg tudod ítélni, jó-e ez neked.
Láttuk válsághelyzetben is ezt a kormányt, és ez fontos tudás, mert még a legoptimistább szakértői forgatókönyvek is válsághelyzetek sorozatának látják a közeljövőt.
Viszont Fidesz-győzelem esetén is formálisan izgalmasabbnak ígérkezik az országgyűlési munka, egységes ellenzéki tömb opponálhatja a kormányt, tematizálhat, szóval olyasmi fordulhat elő, amitől tizenhat éve már elszoktunk: lesz tétje az ellenzékiségnek. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a tizenhat évnyi ellenzéki töketlenkedés nem a kormányoldal bűne és nem a magyar demokrácia szégyene, hanem a mindenkori ellenzéké, zárójel bezárva.)
Intellektuálisan nagyobb kihívást jelent forgatókönyvet elgondolni a Tisza-győzelem esetére. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Lássuk, miből főznek azon az oldalon: van egy nótorius hazudozó frontember, aki nyitányként lehallgatta a feleségét egy családi beszélgetés közben, majd a felvételt a saját politikai karrierje érdekében nyilvánosságra hozta, egy füst alatt elárulta a volt politikai közösségét is. Ez az ember ugyancsak a saját politikai karrierjét építve nem ér rá elvégezni azt a munkát, amivel választópolgárok bízták meg, nem jár be a munkahelyére, ahonnan viszont felveszi a sokmilliós fizetését „a mi pénzünkből”, szóval a családja és a volt politikai közössége elárulása után már a saját választóit is elárulta, pedig még hatalomra se jutott. Sok bizodalmunk nem lehet benne. Nézzük a többi tényezőt: kormányprogramként AI-villával összehánytak egy közhelykazalt. És ezzel még csak nem is az a legnagyobb gond, hogy mindent is megígér mindenkinek; nem is az, hogy deklaráltan befekszik Brüsszelnek – hanem az, hogy egy XXI. századi politikai programból hiányzik a XXI. század. A Tisza a múltat akarja megnyerni, nem a jövőt.
Ami a káderállományt illeti: ha a szakértői munkacsoportok – a leendő kormányzati apparátus – csak ennyire képesek, mint amit a programból és annak vakfoltjaiból kiolvashatunk, akkor éles helyzetben, napi döntések horizontján ebből katasztrófa lesz. A látható miniszterjelöltek csak súlyosbítják a helyzetet. A Tisza sorcseréje: a honi bénázókat – Kuljától a dudorodó dzsekis exkatonáig – olyan emberekre cserélték, akiknek eddig fontosabb volt a pénz és a profit, mint a közjó. Nem nagyon látom, hatalomban mitől változnának meg. Sőt. A bankár, az olajipari milliárdos, a lobbista érkezésekor kezdtem úgy érezni magam, mint az az őslakos amerikai indián, akinek a földjét épp most akarják megszerezni üveggyöngyökért.
Mindent összeadva: a Tisza lutri. És lehet tervezgetni, hogy mi mindent csinálnánk, ha megnyernénk a lottó főnyereményét, de a hétköznapi tapasztalat alapján a lottó főnyereményét a téteket megtévő játékosok 99,9 százaléka soha nem nyeri meg. Szóval ha nem lennék elkötelezett orbánista, a józan eszem alapján is a Fideszre szavaznék.
Az a biztos választás. És akkor beszéljünk a fociról.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán