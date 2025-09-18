Ft
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
adózás munkanélküliség migráció munkaerőpiac Európai Bizottság bevándorlás Európai Unió

Brüsszel elismerte: több mint 7 millió migráns nem dolgozik az EU-ban

2025. szeptember 18. 17:44

Az Európai Bizottság jelenéséből az is kiderül, miért erőlteti az EU vezetése a többkulcsos adórendszert.

2025. szeptember 18. 17:44
null

Az Európai Bizottság (EB) saját, frissen közzétett jelentése megerősítette, amit sokan régóta sejtenek:

több mint 7 millió olyan migráns él az Európai Unió területén, aki egyáltalán nincs jelen a munkaerőpiacon.

A Bizottság 2025-ös foglalkoztatási és szociális helyzetjelentése szerint

  • nyelvi nehézségek,
  • a képesítések el nem ismerése,
  • diszkrimináció és
  • adminisztratív akadályok
  • lehetetlenítik el, hogy ezek az emberel munkát vállaljanak, miközben a kontinens súlyos munkaerőhiánnyal küzd.

A dokumentum szerint az EU munkaerőpiacának hiányait „alulreprezentált csoportok”, köztük

  • a nők,
  • az idősek,
  • a fogyatékkal élők és természetesen
  • a bevándorlók bevonásával lehetne pótolni.

A jelentés adatai riasztóak: az unióban élő, munkaképes korú lakosság ötöde – mintegy 51 millió ember – helyezkedik el a munkaerőpiacon kívül.

Ebből több mint 7 millió a migráns, akik között ráadásul a legmagasabb az elszegényedés kockázata: a Bizottság szerint 38 százalékuk él a szegénységi küszöb alatt.

Az EU vezetése ezért különféle kedvezményekkel és támogatásokkal igyekszik munkába állítani a bevándorlókat. A jelentés példaként említi

  • a nyelvi kurzusokat,
  • a képesítések elismerésének egyszerűsítését, illetve
  • a munkavállalási engedélyek könnyített kiadását.

A brüsszeli megoldás

Mindezt az uniós szakértők és bürokraták szerint „összehangolt adóösztönzéssel” kellene kiegészíteni, vagyis pénzügyi kedvezményekkel kívánják vonzóbbá tenni a migránsok foglalkoztatását.

A dokumentum aláhúzza, hogy a migránsok a többkulcsos adórendszerben már  most is előnyben vannak a hazai munkavállalókkal szemben:

Egyrészt a bevándorlók átlagosan alacsonyabb bérekkel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a többlet bruttó keresetük nagyobb hányada fordítható le ténylegesen rendelkezésre álló jövedelemmé a magasabb bérszinttel rendelkező személyekhez képest, elsősorban a progresszív adózás miatt. Ez viszonylag nagyobb pénzügyi ösztönzőt jelent a ledolgozott munkaórák növelésére.”

Brüsszel tehát az adórendszeren keresztül gyakorlatilag versenyelőnyhöz juttatná a bevándorló hátterű munkavállalókat a hazai munkaerővel szemben, és így ösztönözné őket, hogy többet dolgozzanak.

A jelentés leírja, hogy a családi adókedvezmények és a gyermekek után járó juttatások miatt sok migráns kevesebb ösztönzést érez arra, hogy teljes állásban dolgozzon, vagyis a rendszer maga tartja bent őket a segélyekre hagyatkozás és részmunkaidő ördögi körforgásában.

Sokak fejében meg sem fordul, hogy dolgozniuk kéne

A jelentésből az is kiderül:

a migránsok jelentős része, 12,9 százaléka soha nem is próbált meg munkát keresni.

A tanulmányból kiderül, hogy a bevándorlók munkakeresését a következő tényezők nehezítik:

  • Nem ütközött nehézségekbe: 59, 6%
  • Soha meg sem próbált dolgozni: 12, 9%
  • Nyelvi akadályok: 6,3%
  • Nem ismerték el a képesítését: 4,2%
  • Nem akadt számára megfelelő munka: 4%
  • Külföldi származás miatti diszkrimináció: 2,2%
  • Nem volt állampolgársága vagy letelepedési engedélye: 2%
  • Egyéb indok: 8,8%

A nők esetében különösen magas ez az arány:

a Bizottság szerint háromszor nagyobb eséllyel nem is lépnek be a munkaerőpiacra, mint a férfi bevándorlók.

Egyenlő pálya, egyenlő esélyek?

Brüsszel egyúttal azt is tervezi, hogy közös európai szabályokat vezessen be a harmadik országbeli képesítések elismerésére.

Ez a „Skills Portability Initiative” néven emlegetett javaslat 2026-ra várható, és minden tagállamot arra kötelezne, hogy egyszerűsítse és gyorsítsa a külföldi diplomák, szakképesítések honosítását.

A kritikusok szerint ez gyakorlatilag a képzetlen vagy vitatható hátterű munkavállalók előnyben részesítését jelentené a hazai dolgozókkal szemben.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Bizottság mindezt egy olyan időszakban tárta fel, amikor az EU lakossága gyorsan öregszik, és 2050-re akár 18 millióval is csökkenhet az aktív munkavállalók száma. A brüsszeli érvelés szerint

éppen ezért van szükség a migránsokra, még akkor is, ha a számok azt mutatják, hogy jó részük jelenleg nem dolgozik.

A jelentésből világosan látszik, hogy az unió hivatalos álláspontja immár az, hogy

a munkaerőhiány orvoslásának kulcsa a migránsok nagyobb arányú foglalkoztatása.

A kérdés most az, hogy a tagállamok – köztük Magyarország – meddig hajlandók engedni Brüsszel nyomásának, és támogatják-e az EU-szerte bevezetésre váró ösztönző irányelveket?

***

Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP

