Brüsszel elismerte: több mint 7 millió migráns nem dolgozik az EU-ban

a nők,

az idősek,

a fogyatékkal élők és természetesen

a bevándorlók bevonásával lehetne pótolni.

A jelentés adatai riasztóak: az unióban élő, munkaképes korú lakosság ötöde – mintegy 51 millió ember – helyezkedik el a munkaerőpiacon kívül.

Ebből több mint 7 millió a migráns, akik között ráadásul a legmagasabb az elszegényedés kockázata: a Bizottság szerint 38 százalékuk él a szegénységi küszöb alatt.

Az EU vezetése ezért különféle kedvezményekkel és támogatásokkal igyekszik munkába állítani a bevándorlókat. A jelentés példaként említi