Ezt jelentené a többkulcsos adó visszavezetése

2025. szeptember 01. 21:58

A rendszer éppen a középosztályt terhelte meg aránytalanul.

2025. szeptember 01. 21:58
Egykulcsos vagy többkulcsos személyi jövedelemadó rendszer? – ezt a kérdést tette fel az elmúlt napok nagy vihart kavaró polémiája kapcsán a Faktum, emlékeztetve arra, hogy a Tisza Párt kiszivárgott tervei szerint Magyar Péterék a progresszív adózásra váltanának hatalomra kerülésük esetén. 

Miután a rendszerváltozást követően hosszú ideig ezt a megoldást alkalmazták Magyarországon, a Faktum végignézte, milyen tanulságokkal szolgált ez az időszak.

Ahogy az elemzésben írják, a

 90-es és 2000-es évek többkulcsos, alacsony sávhatárokkal működő szja-rendszere a középosztályt aránytalanul megterhelte.

2011-től az egykulcsos modell (16%, majd 2016-tól 15%) viszont érdemben csökkentette a munkát terhelő adót és egyszerűsítette a szabályozást. Ha ma visszamennénk a 2010-es (17/32%-os, teljes szuperbruttós) logikához, 500/600/700 ezres bruttónál kb. 66/91/117 ezer Ft havi nettó-veszteség jönne ki, pusztán az szja miatt.

A 90-es évek végétől a 2000-es évek közepéig Magyarországon az összevont jövedelmek progresszív adótáblák szerint adóztak, szűk sávhatárokkal és magas felső kulcsokkal. 2005-ben például évi 1,5 millió forintig 18%, afölött 38% volt a kulcs. Ez havi bontásban kb. 125 ezer forintos sávhatárt jelentett – miközben a bruttó átlagkereset 2005-ben már 158 300 Ft/hó volt, vagyis a „közép” tömege automatikusan a magasabb kulcsba csúszott. 

A rendszer logikája így nem a legmagasabb jövedelműeknél, hanem a középrétegnél emelte meg a marginális elvonást; ez fékezte a béremelkedés ösztönzőit és a fehéredést is.

A nemzetközi összehasonlítás ugyanezt mutatta: a tax wedge (a munkát terhelő teljes közteher) Magyarországon a 2000-es évek derekán a legmagasabbak között volt az OECD-ben. Az OECD 2008-as összefoglalója szerint a 2007-es adatoknál Belgium, Magyarország és Németország vezették a rangsort az átlagbérre vetített elvonásban; ez a bérmunkát drágította, a nettó keresetet csökkentette és a többletmunkára adott ösztönzőket rontotta.

A 2009–2010-es „szuperbruttós” évek a bonyolultságot és a terhet is fokozták. A látszólag alacsonyabb kulcs mögött egy felbruttósított adóalap állt, ami effektíve újra feljebb vitte az elvonást, különösen a középbér feletti sávokban.

A fordulat 2011-ben jött: egységes 16% szja, a családi adórendszerrel együtt, majd 2016-tól 15%. A kormányzati kommunikáció lényege az egyszerűsítés és a munkajövedelmek adóterhének csökkentése volt; technikailag 2011-ben még részben élt a szuperbruttó (2 424 000 Ft felett), de a kulcs már egységesen alacsonyabb lett, 2013-tól pedig a szuperbruttó végleg kivezetődött. A történeti táblák és a jogszabályi kivonatok egyértelműen mutatják ezt a pályát – állapítja meg az elemzés. 

Fotó: Pixabay

***

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. szeptember 01. 23:07
Csak azt ne gondolja valaki, hogy azt a beszedett adót az ország javára fordítanák. Nem költenének arra egy forintot se, kell az a pénz Ukrajnára. A tiszafostosnak mindent Ukrajna számára kell kiszivattyúznia az országból, az a parancsa a gazdáinak, a mindent Ukrajnának elvű Ursulának, Webernek. Csak nem gondolja valaki, hogy azok azért tolják ezerrel, hogy pl. pontosabban járjon a MÁV? Vagy egyáltalán, mert Magyarország javát akarnák.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. szeptember 01. 23:04
Ezek a mindenszaristák olyan mindenszaristák, hogy azt a minden szart, ami egyelőre csak a hazugság propagandáikban létezik, meg is csinálnák.
Válasz erre
0
0
grrrgo
2025. szeptember 01. 22:57
Na ez már komoly cikk! Az hogy dobálózunk számokkal meg hogy legyen / ne legyen az komolytalan. A másik dolog: Schiffer hiába mondja hogy fizessenek a gazdagok és a legmagasabb kulcsot csak a felső tízezer fizesse meg. Az állam rászokik a pénzre, mint a kokóra és az inflálódással szép lassan (vagy gyorsan), láthatatlanul a felső tízezerről le fog csorogni a középosztályra a legmagasabb kulcs. És miért? Mert abban van a lóvé. Az, hogy tízezreket megadózol 30%-kal nem nagy pénz, de hogy 500.000 ezer ember fizetésének 30%-át elveszed az már valami. Ha nem Fidesz kormány lenne, akkor a költségvetés kiegyensúlyozására biztos bevetnék ezt a trükköt, mert lassú és ezért láthatatlan. Egyszer csak felocsúdsz és hopp már nincs meg a béred 30%-a. Tadám, szép bűvész trükk Péter a mágus uraság!
Válasz erre
1
0
Pametan
2025. szeptember 01. 22:38
A tróger bolsevikok a hátsó bejáraton próbálnak visszatérni, hogy újból lehúzhassák azokat, akik tisztességgel dolgoznak meg a fizetésükért. Egy stabil, fizetésből élő, nagyobb létszámú tömeg lehet érintett - náluk van miből elvonni. Ezt a módszert ismertem, annyi volt a levonás, hogy a bruttó fizetésem 45 %-át kaptam csak meg, tehát 55 %-a került levonásra. Ennyire még a legostobább Tiszarosoknál is eddig több észt feltételeztem annál, hogy ilyen alkut elfogadnának. Sajnos, annyira ostobák és buták a jelek szerint, hogy még a saját megélhetésüket is kockára teszik egy hazug álnok kígyót követnek, mindent beáldoznak azért a téves képzetért, amit egy aljas agymosással értek el náluk. Mondanám azt, hogy megérdemlik, de nemcsak a megélhetésről van szó, hanem újra kifosztanák az országot, már sokadszorra, és nehéz elhinni, hogy ebben a szerencsétlen országban tényleg lehet annyi aljas áruló, hogy ezt hagynák. Legalább azt megérthetnék, hogy baleknak nézik őket….
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!