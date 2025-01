Valami nagyon nem stimmel az Integritás Hatóság vezetőjének ingatlanja körül

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke csaknem felerészben egy 21 430 négyzetméteres területet tulajdonol Solymáron – értesült lapunk. Ezen a részen az E-Közmű nyilvántartása szerint egy erdős terület, illetve egy kifejezetten nagy épület is található, de mindez látszik a Google térképes alkalmazásából is.

Luxus az erdőben, lovakkal

Úgy tudjuk, Biró itt, a tekintélyes épületben is lakik életvitelszerűen, több kilométeres kerítést építhetett a hatóság költségvetéséből (amit később részben nem is tagadott), illetve a közelben lovakat is tart.

Mindez aligha felel meg a hatósági vezető pénteki sajtótájékoztatóján elmondottaknak, ahol tagadta, hogy luxuskörülmények között, valamiféle villában lakna.

Az elnök vagyonnyilatkozatában egyébként szerepel egy solymári ingatlan is, a dokumentum szerint azonban ez csupán egy 1600 négyzetméteres telket jelent.

Ismeretes: az Integritás Hatóság elnöke alaptalannak nevezte a Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítását hivatali visszaéléssel és hűtlen kezeléssel. Az elnök azután állt ki a nyilvánosság elé, hogy a főügyészség korábban gyanúsítottként hallgatta ki.

A gyanú szerint a hatóság vagyonának terhére egy olyan gépjárművet is béreltetett az elnök, amelyet a hatósággal munkaviszonyban nem álló felesége magáncélokra használt.

Biró szerint nem stimmel, amit az ügyészség állít

Ezzel kapcsolatban Biró Ferenc közölte: a céges autók használatát belső szabályozók írják le, amelyek a törvényeknek megfelelnek, s visszautasította a vádakat.

A Magyar Nemzet cikke szerint

az Európai Bizottság kérésére felállított testület nagyon sok pénzébe kerülhet az adófizetőknek,

szakmai berkekben pedig már korábban arról lehetett hallani, hogy például az államigazgatásban dolgozók béréhez képest kiugróan magasak a fizetések.

Biró Ferenc nem csak a céges autót adhatta magáncélú használatra, saját házának kerítését is megcsináltatta, valamint egyéb felújításokat is elvégeztetett az Integritás Hatóság pénzén – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

Ezeket az állításokat a vezető részben elismerte, a kerítéssel kapcsolatban azt mondta, sok fenyegetést kapott, ezért a parlament nemzetbiztonsági bizottságához fordult, s ezek után erősítette meg a kerítését nagyjából száz méter hosszan. Úgy tudjuk, ennél jóval nagyobb szakaszról van szó, ami azért is logikus, mert

egy ekkora méretű terület körülkerítéséhez sokkal hosszabb kerítés kell.

Biró ezzel együtt tagadta, hogy luxuskörülmények között, villában lakna.