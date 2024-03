„A 12 pont nálatok van?” – mozikban a Most vagy soha!

Nyitókép és jelenetfotók: Forum Hungary

Leszögezem, egyáltalán nem irigylem a Most vagy soha! alkotóit, akik legalább öt éve dolgoznak azon, hogy a magyar történelem egyik legfényesebb napját és annak főszereplőit méltó módon mutassák be a hősöket könnyen felejtő utókornak. Az ilyesmi még akkor is igen rizikós vállalkozás lenne, ha az efféle kísérletekre nem ülne rá minduntalan a politika, és nem állna ugrásra készen jobbról-balról mindenki, hogy vagy érdemein felül dicsérje, vagy csak azért is a lehúzza a végeredményt. Ehhez járul még „a minden idők legdrágább magyar mozija” kitétel, és már lehet is szakmányban siránkozni rajta, miért kellett Petőfiékre ennyit költeni a „mi pénzünkből”.

Pedig – és ezt nem lehet elégszer elmondani – azzal önmagában semmi gond nincs,

ha egy ország kormánya, filmintézete úgy dönt, a korábbiaknál nagyobb támogatást szán a nemzeti sorsfordulók és/vagy hősök mozgóképes feldolgozására;

csak hogy a legjellemzőbb példát említsük, az amerikaiak már elég régóta, és ha a műfaji szabályokat nézzük, többé-kevésbé egész jól is ülnek ezen a lovon. Meg hát ugye azt se feledjük, hogy kis pénz, kis foci: az a nagyjából hat és fél milliárd forint, amibe a Most vagy soha! összesen került, csak itt és nekünk tűnik olyan rengetegnek.

A márciusi ifjak (kokárdával a Petőfi Sándort játszó Berettyán Nándor)

Összesen, mondom, mert a költségvetés majdnem a fele a fóti reformkori díszletváros megépítésére ment el, ami a jövőben bérelhető lesz más produkciók számára, vagyis könnyen elképzelhető, hogy egyszer majd tényleg behozza az árát. Annál is inkább, mert ha valami a leginkább és őszintén dicsérendő a „Petőfi-filmben”, az éppen a díszlet. Ami valóban minden elemében és részletében – beleértve az utca- és portáltáblákat, a kirakatokat, még az egyik házfalon lévő színháziplakát-replikát is – korhű, a korabeli képek, metszetek alapján újjáépített Pilvax egykori hangulata is könnyen átélhető, a városi nagytotálokkal sincs semmi baj, ahogyan azt a kínos melléfogást is sikerült szerencsésen elkerülni, hogy a márciusi ifjak végig kövezett úton haladjanak át Fillinger János kávéházától Budára.