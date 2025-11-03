Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bemutató bölöni lászló film

A román hadsereg a magyar ellen – az erdélyi klasszis életútja kiszakít a mindennapokból

2025. november 03. 06:59

Irigylésre méltó az édesanyjával való kapcsolata, a felesége áldozatkészsége és a futball iránti szenvedélye is. Egészen hátborzongató jeleneteknek lehetnek szemtanúi, akik beülnek a Bölöni – az erdélyi legenda című dokumentumfilmre.

2025. november 03. 06:59
null
Szabó Péter

A legszerencsésebbek már a világhírű futballzseni és edzőgéniusz szülőhelyén, Marosvásárhelyen végigélvezhették a Bölöni – az erdélyi legenda című dokumentumfilm ősbemutatóját, amely alkotás november 6-tól a magyarországi mozikban is megtekinthető. A magyar sajtó képviselői pedig a hazai díszbemutató előtt nyerhettek bepillantást a remekműbe, amely 120 percre a kényelmes székbe szögez és garantáltan kiszakít a mindennapokból.

Bölöni László
Bölöni László Tusnádfürdőn oszt aláírást
Fotó: Facebook

Egészen hátborzongató, ahogy az ötletgazda-rendező Kollarik Tamás és erdélyi kollégája Szabó Attila filmre vitték Bölöni László életét. Noha az alkotók rengeteg nyersanyagot és fellelhető archívumot végigkutattak, ám a kezdetekről, azaz a marosvásárhelyi gyerekkortól édesapja korai elvesztésének megrázkódtatásán át a Steauánál töltött évekig nem bővelkedtek a felvételekben – bravúros megoldásaik által azonban ebből az égvilágon semmit sem érzékel a néző.

A Bölöni-család fényképei és elbeszélései, illetve a mára már 101. évét is betöltő édesanya szellemi frissessége átlendít a vélt nehézségeken.

A két fiát 44 éves kora óta egyedül nevelő Ilona emberfeletti küzdelmet vívott a Ceaușescu-féle Romániában, hogy tisztességes életet biztosítson gyermekeinek, cserébe csupán azt kérte: tanuljanak szorgalmasan. László életútja bizonyította, hogy megfogadta az édesanyja jó tanácsát, a mai napig irigylésre méltó kapcsolatuk pedig még ezen is túlmutat.

Ezt is ajánljuk a témában

Bölöni visszatérése Magyarországra

Emlékezetes, ahogy a vezetőedzővel, Jenei Imrével kivették a részüket a Steaua felejthetetlen, 1986-os BEK-győzelméből, illetve az is, ahogy a sorozat végső sikere felé vezető úton Magyarországra látogattak. A Honvéddal sorsolták össze a román hadügy csapatát, amely külön pikantériát adott az összecsapásoknak. Az első találkozót Détári Lajos góljával nyerte a magyar együttes, ám a bukaresti visszavágón 4–1-re nyertek a hazaiak.

A párosítás elkészülte után nem sokkal Bölöni megkérdezte edzőjétől, hogy látta-e a sorsolást, majd ledöbbenve borultak össze, ahogy realizálták, mi vár rájuk.

Azt a k*rva, a román hadsereg a magyar ellen”

– mondta Bölöni fátyolos tekintettel.

Ezt is ajánljuk a témában

Edzőként is a legjobbak között

Bölöni játékos-pályafutását követően edzőként is maradandót alkotott, bajnokcsapatokat irányított, kupákat nyert, dolgozott többek között

  • Európában (Franciaország, Portugália, Belgium, Románia, Görögország)
  • és Ázsiában is (Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek).

Hosszú és sikeres pályafutása alatt valódi világsztárokat nevelt ki a nagyvilágnak, a filmben többek között Kim Källström, Petr Čech, Axel Witsel, Raphaël Varane és Ricardo Quaresma is megszólal a korábbi tanítványok közül, de a világ legeredményesebb támadója, a még 40 évesen is aktív Cristiano Ronaldo szintén nála mutatkozott be a felnőttek között.

„Büszke vagyok arra, hogy kiket sikerült megnyernünk a filmhez. Egyedülálló a megszólalók névsora, ilyenre még nem volt példa hazai film esetében.

A világsztárokkal való forgatás kitartó levelezés és szervezőmunka eredménye, Bölöni László nevének említésére számos ajtó megnyílt a stáb előtt.

A forgatási folyamatok végére a munkakapcsolatunk őszintén barátivá vált a gyerekkori hősömmel. Négy-öt évig tíz-tizenöt esztendőnyi tervezgetés után csak szerelemből készít filmet az ember, mi pedig kizárólag olyat akartunk, amilyen méltó a személyéhez” – fogalmazott Kollarik Tamás a Mandinernek adott interjújában, aki arra is rámutatott, mióta érlelte magában a film ötletét.

„Még gyerekkoromban ismerkedtem meg Bölöni László nevével, amikor megszállott Honvéd-szurkolóként az 1985–1986-os BEK-sorozatban összesorsolták a Détári Lajos és Kovács Kálmán fémjelezte csapatomat a Steauával. Bölöni a középpályán volt, és ahogy néztem, eljátszottam a gondolattal, milyen jó lenne, ha a magyar válogatottban szerepelne. Ettől kezdve követtem Bölöni játékos-, később edzői pályafutását.

Tíz-tizenöt éve fogalmazódott meg a gondolat, hogy ez az összetett életút filmre kívánkozik: egy kisebbségi sorban élő székely magyar fiú büszke története,

aki román válogatott lesz, eljut a kommunista diktatúra kirakatcsapatáig, majd a szabad Nyugat-Európába, és kivételes edzői karriert fut be” – mesélte különleges történetét a rendező.

A középpontban: a család

Bölöni László az egész életét a futballnak szentelte, szenvedélye évtizedeken át volt meghatározó mozgatórugója, ám ő mégis feleségének adózik hatalmas tisztelettel, aki ünnepelt színésznőként hagyta hátra karrierjét, hogy hátországot biztosítson külföldön a férjének.

„A futball szép és jó, én annak szenteltem az életemet, de a legnagyobb dolog számomra mégis a lányom” – mesélte a filmben Bölöni, akit a szintén Franciaországban élő Eszter lánya csodálatos unokákkal örvendeztetett meg. A mesteredző azt is elmesélte, miután a kispadon sokszor teljesen kifordul magából, nem szerette, ha lánya ott van a mérkőzéseken. Nem is hozott szerencsét, így kabalából már nem is kérte, hogy a helyszínen szorítson érte. Mint mondta, nehezen hozta meg a döntést, de ma sem csinálná másképp...

A stáb többek között Manchesterben, Lisszabonban, Barcelonában, Prágában, Stockholmban és Sevillában is forgatott, a hálás szurkolókkal való találkozások pedig hátborzongató élményként maradnak meg az alkotók és a főszereplő számára is.

A marosvásárhelyi filmbemutató sikere utáni visszajelzések is azt támasztották alá, hogy mai napig rajongással szeretik az emberek Bölönit és a produkciót egyaránt – úgy a románok, mint a magyarok.

Sok erdélyi barátom azt mondja, magyar történet és magyar film még nem kapott ekkora médiafigyelmet Romániában, elértük az emberek szívét”

– fogalmazott a Kollarik Tamás filmrendező.

A Nemzeti Filmintézet és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával készült dokumentumfilm producere Novák Tamás, szakértőként közreműködött Szöllősi György sportújságíró, szakíró. A forgalmazó az Uránia Film.

Fotó: Facebook/Bölöni - az erdélyi legenda

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!