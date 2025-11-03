A román hadsereg a magyar ellen – az erdélyi klasszis életútja kiszakít a mindennapokból

A legszerencsésebbek már a világhírű futballzseni és edzőgéniusz szülőhelyén, Marosvásárhelyen végigélvezhették a Bölöni – az erdélyi legenda című dokumentumfilm ősbemutatóját, amely alkotás november 6-tól a magyarországi mozikban is megtekinthető. A magyar sajtó képviselői pedig a hazai díszbemutató előtt nyerhettek bepillantást a remekműbe, amely 120 percre a kényelmes székbe szögez és garantáltan kiszakít a mindennapokból.

Bölöni László Tusnádfürdőn oszt aláírást

Fotó: Facebook

Egészen hátborzongató, ahogy az ötletgazda-rendező Kollarik Tamás és erdélyi kollégája Szabó Attila filmre vitték Bölöni László életét. Noha az alkotók rengeteg nyersanyagot és fellelhető archívumot végigkutattak, ám a kezdetekről, azaz a marosvásárhelyi gyerekkortól édesapja korai elvesztésének megrázkódtatásán át a Steauánál töltött évekig nem bővelkedtek a felvételekben – bravúros megoldásaik által azonban ebből az égvilágon semmit sem érzékel a néző.

A Bölöni-család fényképei és elbeszélései, illetve a mára már 101. évét is betöltő édesanya szellemi frissessége átlendít a vélt nehézségeken.

A két fiát 44 éves kora óta egyedül nevelő Ilona emberfeletti küzdelmet vívott a Ceaușescu-féle Romániában, hogy tisztességes életet biztosítson gyermekeinek, cserébe csupán azt kérte: tanuljanak szorgalmasan. László életútja bizonyította, hogy megfogadta az édesanyja jó tanácsát, a mai napig irigylésre méltó kapcsolatuk pedig még ezen is túlmutat.