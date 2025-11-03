A román hadsereg a magyar ellen – az erdélyi klasszis életútja kiszakít a mindennapokból

Exkluzív: így jutott a magyar csillag Erdélyből a futballvilág csúcsára (VIDEÓ)
Vastaps, háromszoros telt ház, örömkönnyek Marosvásárhelyen a Bölöni – az erdélyi legenda című film premierjén.
Irigylésre méltó az édesanyjával való kapcsolata, a felesége áldozatkészsége és a futball iránti szenvedélye is. Egészen hátborzongató jeleneteknek lehetnek szemtanúi, akik beülnek a Bölöni – az erdélyi legenda című dokumentumfilmre.
A legszerencsésebbek már a világhírű futballzseni és edzőgéniusz szülőhelyén, Marosvásárhelyen végigélvezhették a Bölöni – az erdélyi legenda című dokumentumfilm ősbemutatóját, amely alkotás november 6-tól a magyarországi mozikban is megtekinthető. A magyar sajtó képviselői pedig a hazai díszbemutató előtt nyerhettek bepillantást a remekműbe, amely 120 percre a kényelmes székbe szögez és garantáltan kiszakít a mindennapokból.
Egészen hátborzongató, ahogy az ötletgazda-rendező Kollarik Tamás és erdélyi kollégája Szabó Attila filmre vitték Bölöni László életét. Noha az alkotók rengeteg nyersanyagot és fellelhető archívumot végigkutattak, ám a kezdetekről, azaz a marosvásárhelyi gyerekkortól édesapja korai elvesztésének megrázkódtatásán át a Steauánál töltött évekig nem bővelkedtek a felvételekben – bravúros megoldásaik által azonban ebből az égvilágon semmit sem érzékel a néző.
A Bölöni-család fényképei és elbeszélései, illetve a mára már 101. évét is betöltő édesanya szellemi frissessége átlendít a vélt nehézségeken.
A két fiát 44 éves kora óta egyedül nevelő Ilona emberfeletti küzdelmet vívott a Ceaușescu-féle Romániában, hogy tisztességes életet biztosítson gyermekeinek, cserébe csupán azt kérte: tanuljanak szorgalmasan. László életútja bizonyította, hogy megfogadta az édesanyja jó tanácsát, a mai napig irigylésre méltó kapcsolatuk pedig még ezen is túlmutat.
Emlékezetes, ahogy a vezetőedzővel, Jenei Imrével kivették a részüket a Steaua felejthetetlen, 1986-os BEK-győzelméből, illetve az is, ahogy a sorozat végső sikere felé vezető úton Magyarországra látogattak. A Honvéddal sorsolták össze a román hadügy csapatát, amely külön pikantériát adott az összecsapásoknak. Az első találkozót Détári Lajos góljával nyerte a magyar együttes, ám a bukaresti visszavágón 4–1-re nyertek a hazaiak.
A párosítás elkészülte után nem sokkal Bölöni megkérdezte edzőjétől, hogy látta-e a sorsolást, majd ledöbbenve borultak össze, ahogy realizálták, mi vár rájuk.
Azt a k*rva, a román hadsereg a magyar ellen”
– mondta Bölöni fátyolos tekintettel.
Bölöni játékos-pályafutását követően edzőként is maradandót alkotott, bajnokcsapatokat irányított, kupákat nyert, dolgozott többek között
Hosszú és sikeres pályafutása alatt valódi világsztárokat nevelt ki a nagyvilágnak, a filmben többek között Kim Källström, Petr Čech, Axel Witsel, Raphaël Varane és Ricardo Quaresma is megszólal a korábbi tanítványok közül, de a világ legeredményesebb támadója, a még 40 évesen is aktív Cristiano Ronaldo szintén nála mutatkozott be a felnőttek között.
„Büszke vagyok arra, hogy kiket sikerült megnyernünk a filmhez. Egyedülálló a megszólalók névsora, ilyenre még nem volt példa hazai film esetében.
A világsztárokkal való forgatás kitartó levelezés és szervezőmunka eredménye, Bölöni László nevének említésére számos ajtó megnyílt a stáb előtt.
A forgatási folyamatok végére a munkakapcsolatunk őszintén barátivá vált a gyerekkori hősömmel. Négy-öt évig tíz-tizenöt esztendőnyi tervezgetés után csak szerelemből készít filmet az ember, mi pedig kizárólag olyat akartunk, amilyen méltó a személyéhez” – fogalmazott Kollarik Tamás a Mandinernek adott interjújában, aki arra is rámutatott, mióta érlelte magában a film ötletét.
„Még gyerekkoromban ismerkedtem meg Bölöni László nevével, amikor megszállott Honvéd-szurkolóként az 1985–1986-os BEK-sorozatban összesorsolták a Détári Lajos és Kovács Kálmán fémjelezte csapatomat a Steauával. Bölöni a középpályán volt, és ahogy néztem, eljátszottam a gondolattal, milyen jó lenne, ha a magyar válogatottban szerepelne. Ettől kezdve követtem Bölöni játékos-, később edzői pályafutását.
Tíz-tizenöt éve fogalmazódott meg a gondolat, hogy ez az összetett életút filmre kívánkozik: egy kisebbségi sorban élő székely magyar fiú büszke története,
aki román válogatott lesz, eljut a kommunista diktatúra kirakatcsapatáig, majd a szabad Nyugat-Európába, és kivételes edzői karriert fut be” – mesélte különleges történetét a rendező.
Bölöni László az egész életét a futballnak szentelte, szenvedélye évtizedeken át volt meghatározó mozgatórugója, ám ő mégis feleségének adózik hatalmas tisztelettel, aki ünnepelt színésznőként hagyta hátra karrierjét, hogy hátországot biztosítson külföldön a férjének.
„A futball szép és jó, én annak szenteltem az életemet, de a legnagyobb dolog számomra mégis a lányom” – mesélte a filmben Bölöni, akit a szintén Franciaországban élő Eszter lánya csodálatos unokákkal örvendeztetett meg. A mesteredző azt is elmesélte, miután a kispadon sokszor teljesen kifordul magából, nem szerette, ha lánya ott van a mérkőzéseken. Nem is hozott szerencsét, így kabalából már nem is kérte, hogy a helyszínen szorítson érte. Mint mondta, nehezen hozta meg a döntést, de ma sem csinálná másképp...
A stáb többek között Manchesterben, Lisszabonban, Barcelonában, Prágában, Stockholmban és Sevillában is forgatott, a hálás szurkolókkal való találkozások pedig hátborzongató élményként maradnak meg az alkotók és a főszereplő számára is.
A marosvásárhelyi filmbemutató sikere utáni visszajelzések is azt támasztották alá, hogy mai napig rajongással szeretik az emberek Bölönit és a produkciót egyaránt – úgy a románok, mint a magyarok.
Sok erdélyi barátom azt mondja, magyar történet és magyar film még nem kapott ekkora médiafigyelmet Romániában, elértük az emberek szívét”
– fogalmazott a Kollarik Tamás filmrendező.
A Nemzeti Filmintézet és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával készült dokumentumfilm producere Novák Tamás, szakértőként közreműködött Szöllősi György sportújságíró, szakíró. A forgalmazó az Uránia Film.
Fotó: Facebook/Bölöni - az erdélyi legenda