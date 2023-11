Egy szent őrült, aki a célért képes feláldozni mindent – mozikban a Semmelweis film

Bevallom, kissé szkeptikusan ültem be a Semmelweis mozira, még ha a szándék nyilvánvalóan dicsérendő is: a magyar és remélhetőleg a nemzetközi közönségnek is megmutatni, valójában mit köszönhet a világ Semmelweis Ignácnak. A bizonytalanságom egyik oka éppen ez a félelem volt, hogy Koltai Lajos új filmje a nagy akarásban elcsúszik az egydimenziós hőstörténet felé; jön a fess magyar orvos, és dacolva minden ellenszéllel, kiváltképp a gaz osztrák kollégák irigységével végül csak megmenti az anyákat, beírva ezzel a saját nevét is a történelembe.

Kétségtelen, hogy ebből is születhetett volna érvényes, szerethető mozgókép, de sokkal jobb, hogy nem, vagy legalábbis nagyrészt nem így lett. A minden szinten biztos mesterségbeli tudással elkészített alkotás ugyanis szerencsére a fentinél többről is próbál beszélni;

azokról a szent őrültekről, akik képesek egy cél, szenvedély, mánia érdekében feláldozni mindent

– akár a saját karrierjüket, egyéni boldogságukat, sőt adott esetben az életüket is.

Koltai Lajos és Vecsei H. Miklós a forgatáson (Fotó: Ficsor Márton/Mandiner)

Ehhez pedig kiváló kiindulópont volt a megszállott, öntörvényű és így közel sem hibátlan Semmelweis Ignác alakja, ahogy kiváló választásnak bizonyult a címszerepben Vecsei H. Miklós is. Az eddig többnyire színpadon, egészen más szerepekben látható fiatal színészt Koltai casting nélkül, direktben választotta, akárcsak az orvos bába segítőjét-szerelmét, Emmát alakító Nagy Katicát. Ők ketten pedig nemhogy nem vallottak szégyent, hanem szép ívű, precíz, mégis érzékeny játékukkal a karaktereik szinte egész sorsát képesek felmutatni; Vecsei, ahogyan korábban a Mandinernek fogalmazott, „önmagát odatörő” játékában, a néha be-becsúszó teatralitás ellenére például ott a későbbi, a Semmelweishez hasonló típusú emberek esetében majdnem törvényszerűen bekövetkező tragikus vég is.