Jobb, mint vártuk, de tudnánk élni nélküle – mozikban a Demjén-film

És bár a sajtóanyagból nem esik róla szó, egészen biztos vagyok benne, hogy Kirádyt a 2017-ben bemutatott Pappa Pia sikere is inspirálhatta. A mozi arcpirítóan kellemetlen volta ellenére több mint 220 ezer nézőt vonzott a moziba, még a folytatás gondolata is felmerült, de hála istennek az végül nem valósult meg, így is olyan poszttraumás élményt okozott, hogy rettegve ültem be a Hogyan tudnék élni nélküled? vetítésére, hasonló audiovizuális környezetszennyezéstől rettegve. És bár a végén a stáblista alatt eszem ágában sem lett volna visszatapsolásra buzdítani a közönséget, hátha kiharcolhatunk valamiféleképpen még egy zenei betét, de azért nem is menekültem rögtön mérgezett egérként a teremből, hogy még a film kópiájától is minél távolabb kerüljek.

A sztori egyik főszereplője egy fiatal lány, Lili (Varga-Járó Sára), akinek négy éve meghalt a pasija, és azóta sem tért teljesen magához a sokkból, amikor épp nem különböző vállalati rendezvényeken énekel, akkor otthon magányosan tengeti az estéit bor és pizza társaságában. Aztán egy nap a szülei lakásában belebotlik az édesanyja (Törőcsik Franciska) naplójába, amelyből kiderül, a nőnek nem éppen olyan volt az előélete, mint ahogyan arról a családi legendáriumokban hallott; bár sosem akarta megcsalni a férjét, harminc évvel korábban egy nyaralás során a Balaton mentén koncertező zenekar vagány énekese (Ember Márk) igencsak levette a lábáról.