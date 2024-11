Udvaros Dorottya futócipőt húzott – Herendi Gábor új filmjétől mindannyian kicsit jobban érezhetjük magunkat

Hasonlóan Herendi Gáborhoz, aki saját megfogalmazása szerint mivel egy ideje már nem rúghat labdába a filmintézeti döntőbizottságnál, ezért kénytelen volt hasonló útra lépni,

és az állami rendszeren kívül, független támogatások segítségével tető alá hozni a legújabb filmjét.

És bár az általa beadott forgatókönyvtervek tartalmát részletesen nem ismerjük, a hétszeri nemleges döntés annak fényében tényleg egy kicsit érthetetlen, hogy Herendi bizonyos tekintetben a legsikeresebb magyar rendező az ezredforduló óta. Legalábbis ha a sokat emlegetett bűvös nézőszámokat vesszük; a Valami Amerika első része vagy a Kincsem több mint hatszázezres mozis közönsége ma már a vágyálom kategóriába tartozik bármely honi filmkészítő számára.

És bár természetesen a mennyiség nem feltétlenül a minőség fokmérője, azt is el kell ismerni, hogy Herendi ugyan nem a mélyre szántás nagymestere, a könnyed szórakoztatás viszont igenis remekül megy neki. Erről tanúskodik legújabb rendezése, a Futni mentem is, ami olyan, mint amikor egy régen használt receptet újra előveszünk, és az alap hozzávalókhoz szigorúan tartva magunkat, óvatosan, egy-két új fűszerrel próbáljuk feldobni a már megszokott ízeket.

Ez az alaprecept pedig ez esetben nem is túl bonyolult: jó színészek, jó színészvezetés, na meg egy-két szerelmi bonyodalom – kész is a vicces-meghatós romantikus vígjáték. És még mielőtt olybá tűnne, hogy gúnyolódom, ez koránt sincs így; a vetítésen a többiekkel együtt én magam is sokszor nagyon jót nevettem néhány, a különböző szintű párkapcsolatok világából elég ismerős mondaton vagy szituáción.

Ennek az egyik oka, hogy Herendi Gábor és alkotótársai nem akartak mindenáron nagy bölcsességeket vagy tanulságokat beleszuszakolni ebbe a meglehetősen egyszerű és szerethető, szerencsésen feszesre húzott történetbe.

Amely tulajdonképpen négy nő magára és újra egymásra találásáról szól. A főszerepben egy anyával (Udvaros Dorottya), aki a férje halála után elhatározza, hogy teljesíti annak utolsó kívánságát, és a három lányukkal (Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix) váltóban lefutja a maratont. Nyilván egyikük sincs ilyesmire felkészülve, és nyilván a hetekig tartó készülés mindannyiuk életét éppen a szükséges irányban löki előre; teli klisékkel az egész, de attól még nagyon is működik.