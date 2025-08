Ursula von der Leyen reszkethet – közel a politikai földindulás Brüsszelben!

Több mint egy éve alakult meg a Patrióták Európáért (PfE) frakció a 2024-ben hivatalba lépő új Európai Parlamentbe. A parlament harmadik legerősebb frakcióját részben teljes karanténba zárta a baloldali-zöld-liberális elit az EP-ben, de ennek ellenére a hangjuk egyre erősebb nemcsak az egyes tagállamokban, hanem az uniós intézményekben is. Több mint egy évvel a legutóbbi európai parlamenti választás után érdemes most megnézni, milyen eredmény születne, ha most lennének az EP-választások.