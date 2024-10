Till Attila: Alkoholista vagyok, ezért évek óta nem iszom

Nekem az az üzenet inkább, hogy az önmagunktól való megmenekülés szinte egyetlen útja, ha van kire támaszkodnunk.

Igen. Mivel a téma önmagában is éppen elég nyomasztó, kifejezetten szerettük volna megmutatni a megoldási lehetőségeket is. Semmiképpen nem úgy akartuk ábrázolni a tragédiát, hogy egy alkoholista vagy függő kizárólag bukott ember lehet, egyféle végjátékkal: belezuhan a szakadékba, és meghal. Mert ez így az életben sem igaz. Sokfajta kiút, segítség és gyógymód létezik a sorstársi közösségektől a pszichológuson át a zárt intézményekben történő kezelésekig. De azt gondolom, és az a személyes tapasztalatom is,

hogy hosszú távon az olyan segítő közösségek a legeredményesebbek, mint például az Anonim Alkoholisták.

Az ezekbe járók nem feltétlenül barátok – ilyen értelemben a teljesen különböző társadalmi rétegből jövő Sanyi és Pali sem az –, hanem tényleg a szó legmélyebb és legszebb jelentése szerinti sorstársak, akiknek semmiért nem kell szégyenkezniük egymás előtt. Kicsit úgy kell elképzelni, mint a keresztényeket a templomokban, a zsidókat a zsinagógákban, a muszlimokat a dzsámikban: nagyon erős köztük az összetartás, már-már testvérként tekintenek egymásra. Viszont rögtön hozzátenném azt is, hogy minden külső vagy sorstársi segítség hiábavaló, ha a legfontosabb elmarad.

Micsoda?

Az egyéni felelősségvállalás. A legmélyebb önvizsgálat, önmarcangolás, ami során őszintén és kegyetlenül belenézünk a saját arcunkba. Ha ezt a munkát valaki tényleg el tudja végezni, és képes meglátni magát másképpen, majd a függő vagy alkoholista énjét mint kígyó a bőrét sok erőfeszítéssel levedleni, annál fantasztikusabb érzés kevés van az életben.

Első kézből mondja?

Igen.

Alkoholista volt?

Ma is az vagyok. Közhely, de éppen ezért igaz: aki alkoholista volt, egész életében az marad függetlenül attól, iszik-e még, vagy sem. Lehetne finomítani, hogy én nem voltam olyan súlyos eset, de nem sok értelme van. Ha már az alkohol megnehezítette bármilyen formában az életem, akkor az vagyok. Nekem most már segít, hogy nem vagyok megbocsátó magammal. Pár éve már nem is dohányzom. És a film kapcsán AA-gyűlésekre is ellátogattam, nagyon jól éreztem magam a társaságukban. A megcsúszás, a helyes útról való letérés lehetősége élethosszig ott lebeg a háttérben.

Most éppen az a helyzet, hogy évek óta nem ittam egy kortyot sem, a középút nekem nem megy.

Afféle fordított életközepi válság eredményeként döntött így?