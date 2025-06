Till Attila: Azt kívánom, olyan legyen ez a Pride, ahogy a szervezők ezt eredetileg eltervezték!

Till Attila közösségi oldalán fejezte ki támogatását a szombati Pride felvonulás résztvevőinek. Úgy véli, nincs semmi kivetnivaló abban, ha emberek évente akár többször is karnevált vagy felvonulást tartanak a város közepén. Szerinte ez az esemény nem mások ellen irányul, hanem az önazonosság ünnepe. Azt kívánta, hogy a

Pride atrocitások nélkül, békésen valósuljon meg, annak ellenére, hogy a Mi Hazánk ugyanazokra a helyszínekre szervezett demonstrációt.

A műsorvezető hangsúlyozta, hogy nem tartja károsnak vagy veszélyesnek az eltérő nemi identitásokat. Véleménye szerint az elfogadás és megértés semmilyen formában nem árt a társadalomnak, és nem veszélyezteti a gyerekeket sem. Úgy látja, az a tény, hogy erről még mindig vita zajlik, a közbeszéd állapotának súlyos kritikája, és a szabadság, valamint a demokrácia elleni hatásként értékelhető. Éles szavakkal bírálta azokat a törvényeket és kommunikációt, amelyek szerinte hátrányos helyzetbe hozzák a nem heteroszexuális embereket, különösen azt, amikor „a melegséget pedofíliával mossák össze”.

Nem akarom, hogy nem heteroszexuális emberek rosszabbul éljenek ma Magyarországon, mint a heterok.”

– írta.

Egy külföldi példát is említett: New Yorkban szerzett tapasztalatai szerint ott a Pride a társadalom széles körű elfogadottságát élvezi, hivatalos szervek, közintézmények is nyíltan részt vesznek a felvonuláson. A bejegyzését azzal zárta, hogy reméli, a budapesti esemény olyan lehet, „ahogy a szervezők ezt eredetileg eltervezték”.

Nyitókép forrása: Till Attila Facebook-oldala

