Tizenegy éves magyar kisfiú kapta a világ első okos cochleáris implantátumát

Jelentős orvostechnológiai áttörés történt a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában: június 25-én beültették a világ első okos cochleáris implantátumát egy 11 éves kisfiúnak, Lorándnak. Az eszköz a hallásjavítás csúcstechnológiáját képviseli, és globálisan is csak nemrég vált elérhetővé – írta meg a hvg Tech rovata.

A kisfiú, aki korábban hallókészüléket használt, a beavatkozás során először a belső egységet, nemrég pedig a külső beszédprocesszort is megkapta. A készülék aktiválása során fokozatosan, egyre hangosabb elektromos jelek segítségével állították be a 22 elektródát. Ezután kapcsolták be a rendszert –

Loránd ekkor hallott először az új implantátummal.

„Ez egy elektromos hallás, amit meg kell tanulnia használni” – mondta Nagy Roland, az SZTE klinikai mérnöke. Hozzátette: a zajok eleinte intenzívek, de finomhangolással már most is közelíthetnek egy természetes hallásélményhez.

A portál kifejti: az implantátum aktiválása után Loránd elsőként a szülei hangját hallotta. A rendszer egyelőre a másik oldalon használt hallókészüléket egészíti ki, ám már most képes olyan hangok érzékelésére, amelyeket korábban soha nem hallott – például a csapból folyó víz hangját.

Loránd bízik benne, hogy az eszköz az iskolai tanulmányait is megkönnyíti, különösen a felső tagozatban, ahol a tantárgyak egyre inkább hallásértést igényelnek.

A következő beállítás két hét múlva esedékes, majd havonta egy-egy finomhangolás elegendő. Mivel Loránd már korábban megtanult beszélni a hallókészüléke segítségével, a rehabilitáció ideje is lerövidülhet. Az orvosok szerint fél éven belül akár a korábbinál is jobb, szinte természetes hallásélmény várható.

Nyitókép: Karnok Csaba / Délmagyar