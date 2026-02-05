Ft
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter Csercsa Balázs európai néppárt program

Történelmi pillanat: Magyar Péter színházat nyit szombaton, ez lesz az első előadás

2026. február 05. 12:25

Bemutatják a nyilvánosság számára készített kormányprogramjukat, amelyről az extiszás szakpolitikai vezető is beszélt. De sokkal fontosabb kérdés, hogy mit nem akarnak bemutatni a nyilvánosság előtt.

2026. február 05. 12:25
null

Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elárulta, hogy február 7-é szombaton bejelentik a Tisza Párt hivatalos programját. Pedig korábban már kiszivárgott egy, a Tiszához köthető, súlyos megszorításokat tartalmazó program.

Az Index birtokába jutott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. 

A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. 

A dokumentum az állam szerepének kiterjesztését, a jövedelmek és a vagyonok radikális újraelosztását, valamint a közteherviselés átfogó átrendezését javasolja.

A Tisza Párt máig nem ismerte el, hogy a kiszivárgott program az övék lenne, 

a pártból nemrég kilépett egykori szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs azonban hitelesnek nevezte a dokumentumot.

Egy interjúban úgy fogalmazott: „A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), 

amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel.”

Csercsa azt is kiemelte: 

Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják”.

Ezt az alternatív, a nyilvánosság számára készített programot mutathatják be Magyarék most szombaton.

Ez lehet a Tisza valódi programja

Mint azt fentebb is írtuk, a kiszivárgott tervezet szerint a Tisza-kormány évente 1300 milliárd forint többletbevételt szedne be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. A program fájdalmas hatásait, melyeket a teljes magyar társadalom megérezne, a Mandiner cikksorozatban mutatta be részletesen. 

A tervezett reformcsomag széles társadalmi rétegeket érintene, a középosztálytól a kisvállalkozásokon át a befektetőkig, miközben komoly kérdéseket vet fel a fenntarthatóság, a gazdasági növekedés és a versenyképesség szempontjából.

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb pontjait a programnak.

Személyi jövedelemadó és kedvezmények:

Progresszív SZJA-rendszer bevezetése: bruttó 416 ezer forint felett 22%, bruttó 1,25 millió forint felett 33% adókulcs.

Családi adókedvezmények csökkentése: a középső jövedelmi sávban 30%-kal, a felsőben 50%-kal.

Ekho adózási forma teljes eltörlése.

KATA szigorítása: kizárólag diákok és nyugdíjasok vehetnék igénybe.

Vagyon- és tőkejövedelmek adóztatása:

Évi 6,5%-os vagyonadó bevezetése 500 millió forint feletti összvagyonra (ingatlan, gépjármű, értékpapír, ékszer stb.).

Tőkejövedelmek (osztalék, árfolyamnyereség, ingatlaneladás, bérleti díj) progresszív adóztatása 20%, 30% és 40%-os kulcsokkal.

Ingatlan bérbeadásra ezért 20%, ingatlaneladásra 40% adó kivetése.

Új „szolidaritási járulékok” kivetése a munkáltatókra és a magánszemélyekre (nyugdíjjárulék: 3–8%, egészségügyi járulék: 6–8%).

Vállalati adóterhek:

Társasági adó (TAO) progresszívvé tétele: KKV-k 13,5–18%, nagyvállalatok 21,5%, multik 25% (a jelenlegi egységes 9% helyett).

KIVA szűkítése: csak mikrovállalkozásoknak (max. 150 millió árbevétel, max. 10 fő).

Társasági adókedvezmények többségének megszüntetése, a fejlesztési adókedvezmény visszavágása.

Fogyasztási adók (ÁFA és jövedéki adók):

Általános forgalmi adó (ÁFA) kulcsának 32%-ra emelése az autókra, alkoholra, dohánytermékekre.

Alkohol- és dohánytermékek 32%-os ÁFÁ-ja, kiegészítve új különadókkal.

Kisállat-termékekre (eledelek, alom) kivetett extra 4%-os adó.

Társadalombiztosítás és ellátórendszer:

Állami TB-rendszer privatizációja, kötelező magán-nyugdíjpénztári és biztosítói rendszer (várhatóan magasabb díjakkal).

GYED megszüntetése.

Gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése.

Életmód-alapú „bonus–malus” rendszer bevezetése az egészségügyi díjaknál.

20%-os özvegyi nyugdíjadó bevezetése.

Egészségbiztosítási kötvények utáni 20%-os öröklési adó.

Egyéb terhek és adminisztráció:

Eb- és macskaadó: évi 18 000 forint állatonként.

Elhagyott állatok után napi 8000 forintos tartásdíj és az állatorvosi költségek behajtása.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól

Digitális Munkavállalói Kártya (DMK) bevezetése a munkavégzés valós idejű megfigyelésére.

Nyitókép:Balint Szentgallay / AFP
 

 

csulak
2026. február 05. 15:03
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
deanhill2
2026. február 05. 14:56
nyafika
2026. február 05. 14:42
the-ugly-truth-10 2026. február 05. 14:22 Semmilyen adóemelés nem lesz, szépen jönnek haza az EU-s pénzek. A NER-nek 16 éve semmilyen programja nincs: hazudozás, félelemkeltés, gyűlöltekeltés, lopás-csalás-tolvajlás. - Csodálkozom, hogy még nem vert agyon az a tripperes ribanc anyád...
Válasz erre
1
0
nyafika
2026. február 05. 14:41
Kormányprogram, mint az MSZP alkotmányterve valamikor, amit nem akartak bemutatni mert véletlenül kitörölték azt az SMS-t...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!