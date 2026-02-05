Történelmi pillanat: Magyar Péter színházat nyit szombaton, ez lesz az első előadás

Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elárulta, hogy február 7-é szombaton bejelentik a Tisza Párt hivatalos programját. Pedig korábban már kiszivárgott egy, a Tiszához köthető, súlyos megszorításokat tartalmazó program.

Az Index birtokába jutott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő.