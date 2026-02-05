Történelmi pillanat: Magyar Péter színházat nyit szombaton, ez lesz az első előadás

Fogyasztási adók (ÁFA és jövedéki adók):
Általános forgalmi adó (ÁFA) kulcsának 32%-ra emelése az autókra, alkoholra, dohánytermékekre.
Alkohol- és dohánytermékek 32%-os ÁFÁ-ja, kiegészítve új különadókkal.
Kisállat-termékekre (eledelek, alom) kivetett extra 4%-os adó.
Társadalombiztosítás és ellátórendszer:
Állami TB-rendszer privatizációja, kötelező magán-nyugdíjpénztári és biztosítói rendszer (várhatóan magasabb díjakkal).
GYED megszüntetése.
Gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése.
Életmód-alapú „bonus–malus” rendszer bevezetése az egészségügyi díjaknál.
20%-os özvegyi nyugdíjadó bevezetése.
Egészségbiztosítási kötvények utáni 20%-os öröklési adó.
Egyéb terhek és adminisztráció:
Eb- és macskaadó: évi 18 000 forint állatonként.
Elhagyott állatok után napi 8000 forintos tartásdíj és az állatorvosi költségek behajtása.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól
Digitális Munkavállalói Kártya (DMK) bevezetése a munkavégzés valós idejű megfigyelésére.
