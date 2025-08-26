Ft
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Valentina Gomez Texas Korán Amerika fegyver

Lángszórót ragadott és szénné égetett egy koránt: bejelentkeztek Texas kormányzójának (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 06:49

A republikánus politikus szerint ő véget tudna vetni Amerika iszlamizációjának.

2025. augusztus 26. 06:49
null

Meghökkentő videót tett közzé Valentina Gomez republikánus politikus a közösségi oldalán. A felvételen kijelenti, hogy „az iszlámnak nincs helye Texasban”, majd arra kéri követőit, támogassák kongresszusi indulását, mert szerinte így véget vethetne Amerika iszlamizációjának.

A videóban lángszóróval égeti el az iszlám szent könyvét, a Koránt.

A videót ide kattintva tekintheti meg.

Nyitókép forrása: Valentina Gomez X-oldala

***

Összesen 25 komment

pipa89
2025. augusztus 26. 08:17
Hát, más szent könyvét elégetni??? Eleve könyvet égetni??? Jó lenne, ha a Nyugat visszatérne az egyetemes történelem-oktatáshoz, különben tényleg rövid idő alatt egy újabb világháborúban találhatjuk magunkat!
Válasz erre
2
0
herden100
2025. augusztus 26. 08:15
"sosem látott filmek, sosem olvasott regények alkotóinak közös gyűlölete, a könyvégetés melege – ez élteti őket, és nem az, hogy jót, szépet, eredetit teremtsenek vagy lássanak." mandiner.hu/velemeny/2018/12/tota-w-arpad-zsolti-a-verzivatarban
Válasz erre
0
0
altercat1
2025. augusztus 26. 07:36
Az iszlám a gyűlöletre, hódításra hergel! Ellentétben a szeretetre biztató kereszténységgel. A török kiverése után nem tűrték meg. A maradó mohamedánoknak át kellett térniük. Látjuk mi zajlik Európa idióták lakta részén, nem kérünk belőle!
Válasz erre
3
0
vamonos-4
2025. augusztus 26. 07:30
Amerika iszlamizacioja nem letezik, regota poszt kereszteny, ahogy Orban mondja zsido kereszteny, a zsido szigoruan elol. A latinok kozott vannak ilyen nagyeszu harcosok mint a holgy
Válasz erre
1
6
