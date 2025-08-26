Lángszórót ragadott és szénné égetett egy koránt: bejelentkeztek Texas kormányzójának (VIDEÓ)

Jókat telefonál Trump Putyinnal, majd dühbe gurul, amikor bomba csapódik Kijevbe
A republikánus politikus szerint ő véget tudna vetni Amerika iszlamizációjának.
Meghökkentő videót tett közzé Valentina Gomez republikánus politikus a közösségi oldalán. A felvételen kijelenti, hogy „az iszlámnak nincs helye Texasban”, majd arra kéri követőit, támogassák kongresszusi indulását, mert szerinte így véget vethetne Amerika iszlamizációjának.
A videóban lángszóróval égeti el az iszlám szent könyvét, a Koránt.
