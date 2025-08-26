Jókat telefonál Trump Putyinnal, majd dühbe gurul, amikor bomba csapódik Kijevbe

Donald Trump ismét telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, és a CNN tudósítása szerint világossá tette az orosz elnöknek, mennyire frusztrálják az Ukrajnát ért orosz csapások. Bár egyelőre nincs döntés egy esetleges csúcstalálkozóról, Trump szerint Putyin nyitott lehet egy közös megoldás keresésére.

Minden beszélgetés, amit vele folytatok, jó beszélgetés

– mondta az amerikai elnök, majd hozzátette: „Aztán sajnos egy bomba becsapódik Kijevbe vagy máshova, és ettől nagyon dühös leszek.”

Trump szerint Putyin jelezte, hogy szeretne közös megoldást találni a háború lezárására, de hivatalos két- vagy háromoldalú csúcstalálkozóról, amelyen Volodimir Zelenszkij is jelen lenne, nem közölt részleteket.

Arra a kérdésre, miért nem találkozik Putyin Zelenszkijjel, Trump röviden így válaszolt: „Mert nem kedveli őt. Igazából nem kedvelik egymást.” Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az uniós vezetőkkel még egyeztetniük kell Ukrajna biztonsági garanciáiról. Hangsúlyozta, hogy továbbra is kizárja amerikai szárazföldi csapatok bevetését, ugyanakkor kijelentette:

Az amerikai légi egységek jelenléte Ukrajna légterében része a biztonsági garanciának.”

Trump a sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy a közeljövőben szívesen találkozna Észak-Korea vezetőjével, Kim Dzsongunnal. Hozzátette, hogy nem zárkózik el egy újabb egyeztetéstől sem, hiszen utoljára még 2019-ben ültek tárgyalóasztalhoz.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***