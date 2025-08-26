Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna elnök Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Jókat telefonál Trump Putyinnal, majd dühbe gurul, amikor bomba csapódik Kijevbe

2025. augusztus 26. 06:18

Bár egyelőre nincs döntés egy esetleges csúcstalálkozóról, Trump úgy látja, Putyin nyitott lehet egy közös megoldás keresésére.

2025. augusztus 26. 06:18
null

Donald Trump ismét telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, és a CNN tudósítása szerint világossá tette az orosz elnöknek, mennyire frusztrálják az Ukrajnát ért orosz csapások. Bár egyelőre nincs döntés egy esetleges csúcstalálkozóról, Trump szerint Putyin nyitott lehet egy közös megoldás keresésére.

Minden beszélgetés, amit vele folytatok, jó beszélgetés

– mondta az amerikai elnök, majd hozzátette: „Aztán sajnos egy bomba becsapódik Kijevbe vagy máshova, és ettől nagyon dühös leszek.” 

Trump szerint Putyin jelezte, hogy szeretne közös megoldást találni a háború lezárására, de hivatalos két- vagy háromoldalú csúcstalálkozóról, amelyen Volodimir Zelenszkij is jelen lenne, nem közölt részleteket.

Arra a kérdésre, miért nem találkozik Putyin Zelenszkijjel, Trump röviden így válaszolt: „Mert nem kedveli őt. Igazából nem kedvelik egymást.” Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az uniós vezetőkkel még egyeztetniük kell Ukrajna biztonsági garanciáiról. Hangsúlyozta, hogy továbbra is kizárja amerikai szárazföldi csapatok bevetését, ugyanakkor kijelentette:

Az amerikai légi egységek jelenléte Ukrajna légterében része a biztonsági garanciának.”

Trump a sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy a közeljövőben szívesen találkozna Észak-Korea vezetőjével, Kim Dzsongunnal. Hozzátette, hogy nem zárkózik el egy újabb egyeztetéstől sem, hiszen utoljára még 2019-ben ültek tárgyalóasztalhoz.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. augusztus 26. 07:18
„Aztán sajnos egy bomba becsapódik Kijevbe vagy máshova, és ettől nagyon dühös leszek.” Hipokrita barom.
Válasz erre
3
0
kiabrandult-fideszes
2025. augusztus 26. 07:12
Arról is írjatok, hogy benyújtották az új javaslatot a parlamentnek, miszerint legálissá válhat a kínzás Oroszországban. Oroszok hivatalosan is Európa barbár népe. Vademberek. Azért jó látni, hogy mi az a kultúra meg önazonosság, amit ennyire védeni akarnak a pedofideszesek...:)
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!