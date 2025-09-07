Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampány videó Magyar Péter szja

„Ők nem akarják, hogy tudjál róla!” – keményen beleálltak a Tisza Pártba, miután kiszivárgott az adótervük (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 12:13

A friss kisfilm az adóterv hatásai mellett tételesen sorolja azokat a vitás pontokat, amelyekről Magyar Péter pártja nem kommunikál világosan.

2025. szeptember 07. 12:13
null

Ahogy korábban megírtuk, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) vasárnap országos akciót hirdetett „TISZA-ADÓ” címmel. Ennek keretében egy kampányvideót is közzé tettek, valamint egy online kalkulátort is elindítottak, amellyel bárki kiszámolhatja, mennyivel fizetne többet a Tisza Párt adótervei mellett. A NEM közlése szerint a kiszivárgott tiszás dokumentumok 22 és 33 százalékos szja-sávokat említenek, vagyis a mai 15 százalékos kulcs helyett progresszív rendszer jönne.

A NEM rövid időn belül közzé tette a kampány második videóját is, amelyben az adó esetleges hatásai mellett azokat a momentumokat is felsoroltatja, amelyek kapcsán Magyar Péter pártja minden jel szerint tudatosan nem akar világosan és nyíltan kommunikálni.

A kampányvideóban egy megszólaló férfi szerint a tervezett Tisza-adóval havi 83 ezer forinttal keresne kevesebbet.

A NEM által készített kalkulátort, amely a Tisza által tervezett adóemelés hatásait mutatja, ITT érheti el.
A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása:

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hohokam
2025. szeptember 07. 13:42
Ezek között nem akad egyetlen normálisnak tűnő figura sem, lerí róluk a sunyi tufaság, ügyetlenség, totálamatőrizmus, és a mértéktelen hatalom- és pozícióvágy.
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2025. szeptember 07. 13:12
A TSZ nem párt.
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. szeptember 07. 12:44
A kép a kisökörről mindent elárul: "Csssss, ne monjatok semmit, mert még megtudják az emberek az igazat: tönkre fogjuk tenni az országot, aztán jöhet az IMF és az örök adósrabság! Nem, szaros nyugat, nem engedjük, inkább titeket vált le a ti népetek, hazudozó kommunista csőcselék!
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. szeptember 07. 12:31
Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége! Önsorsrontó aki Magyar Pétert támogatja!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!