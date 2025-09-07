„Ők nem akarják, hogy tudjál róla!” – keményen beleálltak a Tisza Pártba, miután kiszivárgott az adótervük (VIDEÓ)

Ahogy korábban megírtuk, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) vasárnap országos akciót hirdetett „TISZA-ADÓ” címmel. Ennek keretében egy kampányvideót is közzé tettek, valamint egy online kalkulátort is elindítottak, amellyel bárki kiszámolhatja, mennyivel fizetne többet a Tisza Párt adótervei mellett. A NEM közlése szerint a kiszivárgott tiszás dokumentumok 22 és 33 százalékos szja-sávokat említenek, vagyis a mai 15 százalékos kulcs helyett progresszív rendszer jönne.

A NEM rövid időn belül közzé tette a kampány második videóját is, amelyben az adó esetleges hatásai mellett azokat a momentumokat is felsoroltatja, amelyek kapcsán Magyar Péter pártja minden jel szerint tudatosan nem akar világosan és nyíltan kommunikálni.

A kampányvideóban egy megszólaló férfi szerint a tervezett Tisza-adóval havi 83 ezer forinttal keresne kevesebbet.

