Vér folyt az utcán: Kalapáccsal támadtak a rendőrökre, Meloni azonnal vaskézzel vágott vissza!

Meloni február 5-én rendeletet adott ki, amely jelentősen megnövelte a rendőrség hatáskörét, miután radikális baloldali csoportok zavargásokat robbantottak ki Torinóban. Carlo Nordio igazságügyi miniszter kijelentette, hogy a cél a „Vörös Brigádok visszatérésének” megakadályozása, utalva a 1970-es és 1980-as években aktív baloldali terrorcsoportra – számolt be a Politico.

A közrend megzavarása és a bűnözés elleni kemény fellépés Meloni politikai identitásának központi eleme. Ez már az ötödik alkalom, hogy Meloni rendeletet fogad el mióta 2022-ben megválasztották.