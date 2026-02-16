Vér folyt az utcán: Kalapáccsal támadtak a rendőrökre, Meloni azonnal vaskézzel vágott vissza!

Macron, Meloni, Babis – mindenki Orbánnal akart beszélni, aztán megérkezett Von der Leyen (VIDEÓ)
Ennyire „elszigetelődött” a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.
Olyat lépett az olasz kormányfő, amitől a a baloldali antifa dührohamot kapott.
Meloni február 5-én rendeletet adott ki, amely jelentősen megnövelte a rendőrség hatáskörét, miután radikális baloldali csoportok zavargásokat robbantottak ki Torinóban. Carlo Nordio igazságügyi miniszter kijelentette, hogy a cél a „Vörös Brigádok visszatérésének” megakadályozása, utalva a 1970-es és 1980-as években aktív baloldali terrorcsoportra – számolt be a Politico.
A közrend megzavarása és a bűnözés elleni kemény fellépés Meloni politikai identitásának központi eleme. Ez már az ötödik alkalom, hogy Meloni rendeletet fogad el mióta 2022-ben megválasztották.
A torinói erőszakos események után Meloni azonnal meglátogatta a kórházban két sérült rendőrt, akik közül az egyiket kalapáccsal támadták meg.
„Megteszünk mindent, ami szükséges a rend helyreállításához ebben az országban”
– írta nyilatkozatában.
A torinói eset kapcsán Meloni hangsúlyozta, hogy nem a tüntetőket, hanem a „szervezett bűnözőket” célozza meg.
Politikai ellenfelei azzal vádolják, hogy túl messzire megy a törvényesség és a rend fenntartása érdekében.
Giuseppe Conte volt miniszterelnök, a populista 5 Csillag Mozgalom vezetője azzal vádolta Melonit, hogy „meg akarja akadályozni a véleménykülönbségek kifejezését”.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Ennyire „elszigetelődött” a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.