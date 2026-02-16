Ft
meloni rendőrség Olaszország rendelet

Vér folyt az utcán: Kalapáccsal támadtak a rendőrökre, Meloni azonnal vaskézzel vágott vissza!

2026. február 16. 08:33

Olyat lépett az olasz kormányfő, amitől a a baloldali antifa dührohamot kapott.

2026. február 16. 08:33
null

Meloni február 5-én rendeletet adott ki, amely jelentősen megnövelte a rendőrség hatáskörét, miután radikális baloldali csoportok zavargásokat robbantottak ki Torinóban. Carlo Nordio igazságügyi miniszter kijelentette, hogy a cél a „Vörös Brigádok visszatérésének” megakadályozása, utalva a 1970-es és 1980-as években aktív baloldali terrorcsoportra – számolt be a Politico

A közrend megzavarása és a bűnözés elleni kemény fellépés Meloni politikai identitásának központi eleme. Ez már az ötödik alkalom, hogy Meloni rendeletet fogad el mióta 2022-ben megválasztották.

A torinói erőszakos események után Meloni azonnal meglátogatta a kórházban két sérült rendőrt, akik közül az egyiket kalapáccsal támadták meg.

„Megteszünk mindent, ami szükséges a rend helyreállításához ebben az országban” 

– írta nyilatkozatában.

A torinói eset kapcsán Meloni hangsúlyozta, hogy nem a tüntetőket, hanem a „szervezett bűnözőket” célozza meg. 

Politikai ellenfelei azzal vádolják, hogy túl messzire megy a törvényesség és a rend fenntartása érdekében.

Giuseppe Conte volt miniszterelnök, a populista 5 Csillag Mozgalom vezetője azzal vádolta Melonit, hogy „meg akarja akadályozni a véleménykülönbségek kifejezését”. 

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

