Szoboszlai után ő a legértékesebb magyar sportoló, „tudósokat, politikusokat megszégyenítve”

– szögezte le a MÚSZ-elnök, aki Kós Hubert személyében a magyar úszósport ideális reklámarcát látja, hangsúlyozva, hogy rengeteg tartalék rejlik a még mindig csak 22 éves sportolóban. „Komoly célokat tűz ki maga elé, beleszakad, nagyon keményen dolgozik, megcsinálja, és szépen beszél róla. Végtelen szimpatikus, akárhányszor hallgatom, mindig meglepődök én is. Nemcsak az úszósportban, a magyar sportban is kiemelkedő, de ehhez kellett egy szülői háttér is.”

És bár a Nemzet Sportolója a sportági szövetség első embereként, s ugyancsak egykori hátúszó olimpiai bajnokként elfogulatlansággal nyilván nem vádolható a témában, az biztos, hogy szavai nem nélkülöznek minden alapot...

Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Chris Young