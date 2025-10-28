Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kós Hubert úszás Wladár Sándor Szoboszlai Dominik

Szoboszlai után ő a legértékesebb magyar sportoló, „tudósokat, politikusokat megszégyenítve”

2025. október 28. 21:46

Wladár Sándor szerint a fantasztikus Kós Hubert végleg bekerült a köztudatba. A Nemzet Sportolója amondó, nem kérdés, Szoboszlai Dominik után immár a Világkupa-összetettet első magyar férfiúszóként megnyerő csúcshalmozónk következik a legértékesebb hazai sportolók rangsorában.

2025. október 28. 21:46
null

A Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor az Origónak adott interjújában csak szuperlatívuszokban tudott beszélni a szenzációs formában lévő, a Világkupa-történelem során első magyar férfiúszóként összetettet nyerő Kós Hubertről, akit immár másik világsztárunk, a Liverpool-klasszis Szoboszlai Dominik mögé helyez. Mint ismert, Párizs olimpiai bajnoka a közelmúltban két fantasztikus világcsúcsot is úszott, emellett sorra javítja meg saját, illetve az országos rekordokat is. 

Kós Hubert Szoboszlai nyomában
Szoboszlai nyomában, avagy jellemző életkép: Kós Hubert fogadja a gratulációkat a vetélytársaktól (Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Chris Young)

Ezt is ajánljuk a témában

Wladár is elsősorban Kós két szenzációs új világcsúcsát, valamint a hat országos csúcsát emeli ki, utalva arra, hogy hátúszó klasszisunk folyamatosan legyőzi saját magát is. 

Nálam az a világbajnok, aki megdönti az egyéni legjobbját. Kós Hubert hosszú ideje országos csúcsokat halmoz, nem mellesleg hat országos csúcsából kettő világcsúcs volt. Évekkel ezelőtt, 2018-ban vagy 2019-ben azt mondtam a Facebookon, hogy Kós Hubert a magyar úszósport nagy jövője. Én mindig azt gondoltam, hogy ő hátúszásra született.”

A 62 éves sportvezető utóbbi állítását Kós ideális testalkatával, tökéletes technikájával, valamint az előnyére megváltoztatott táplálkozási szokásaival, az ebből eredő izomtöbblettel támasztja alá. 

KÓS Hubert
Kós Hubert technikája egyszerűen tökéletes (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szoboszlai nyomában Kós Hubert: aki nemcsak dumál, de meg is csinálja!

Wladár Sándor ezzel együtt nem kevesebbet állít, mint hogy a köztudatba végképp berobbanó Kós Hubert immár hazánk második legértékesebb sportolója. 

„Szoboszlai Dominik után nem kérdés, hogy ő következik. Azért is, mert megszólal. Az embersége, a hazaszeretete, a Magyarország iránti elköteleződése, az életszemlélete, a filozófiája mind top. Egy komoly felnőtt, sokszor politikusokat vagy tudósokat megszégyenítő stílusban beszél az életéről, a hivatásáról. Ő az, aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja”

– szögezte le a MÚSZ-elnök, aki Kós Hubert személyében a magyar úszósport ideális reklámarcát látja, hangsúlyozva, hogy rengeteg tartalék rejlik a még mindig csak 22 éves sportolóban. „Komoly célokat tűz ki maga elé, beleszakad, nagyon keményen dolgozik, megcsinálja, és szépen beszél róla. Végtelen szimpatikus, akárhányszor hallgatom, mindig meglepődök én is. Nemcsak az úszósportban, a magyar sportban is kiemelkedő, de ehhez kellett egy szülői háttér is.”

És bár a Nemzet Sportolója a sportági szövetség első embereként, s ugyancsak egykori hátúszó olimpiai bajnokként elfogulatlansággal nyilván nem vádolható a témában, az biztos, hogy szavai nem nélkülöznek minden alapot...

Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Chris Young

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!