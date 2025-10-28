Szoboszlai után ő a legértékesebb magyar sportoló, „tudósokat, politikusokat megszégyenítve”

Elképesztő formában van: Kós Hubert újabb világcsúcsot úszott és tornádóként tarolta le az összes létező díjat
Elképesztő teljesítményt nyújt!
Wladár Sándor szerint a fantasztikus Kós Hubert végleg bekerült a köztudatba. A Nemzet Sportolója amondó, nem kérdés, Szoboszlai Dominik után immár a Világkupa-összetettet első magyar férfiúszóként megnyerő csúcshalmozónk következik a legértékesebb hazai sportolók rangsorában.
A Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor az Origónak adott interjújában csak szuperlatívuszokban tudott beszélni a szenzációs formában lévő, a Világkupa-történelem során első magyar férfiúszóként összetettet nyerő Kós Hubertről, akit immár másik világsztárunk, a Liverpool-klasszis Szoboszlai Dominik mögé helyez. Mint ismert, Párizs olimpiai bajnoka a közelmúltban két fantasztikus világcsúcsot is úszott, emellett sorra javítja meg saját, illetve az országos rekordokat is.
Wladár is elsősorban Kós két szenzációs új világcsúcsát, valamint a hat országos csúcsát emeli ki, utalva arra, hogy hátúszó klasszisunk folyamatosan legyőzi saját magát is.
Nálam az a világbajnok, aki megdönti az egyéni legjobbját. Kós Hubert hosszú ideje országos csúcsokat halmoz, nem mellesleg hat országos csúcsából kettő világcsúcs volt. Évekkel ezelőtt, 2018-ban vagy 2019-ben azt mondtam a Facebookon, hogy Kós Hubert a magyar úszósport nagy jövője. Én mindig azt gondoltam, hogy ő hátúszásra született.”
A 62 éves sportvezető utóbbi állítását Kós ideális testalkatával, tökéletes technikájával, valamint az előnyére megváltoztatott táplálkozási szokásaival, az ebből eredő izomtöbblettel támasztja alá.
Wladár Sándor ezzel együtt nem kevesebbet állít, mint hogy a köztudatba végképp berobbanó Kós Hubert immár hazánk második legértékesebb sportolója.
„Szoboszlai Dominik után nem kérdés, hogy ő következik. Azért is, mert megszólal. Az embersége, a hazaszeretete, a Magyarország iránti elköteleződése, az életszemlélete, a filozófiája mind top. Egy komoly felnőtt, sokszor politikusokat vagy tudósokat megszégyenítő stílusban beszél az életéről, a hivatásáról. Ő az, aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja”
– szögezte le a MÚSZ-elnök, aki Kós Hubert személyében a magyar úszósport ideális reklámarcát látja, hangsúlyozva, hogy rengeteg tartalék rejlik a még mindig csak 22 éves sportolóban. „Komoly célokat tűz ki maga elé, beleszakad, nagyon keményen dolgozik, megcsinálja, és szépen beszél róla. Végtelen szimpatikus, akárhányszor hallgatom, mindig meglepődök én is. Nemcsak az úszósportban, a magyar sportban is kiemelkedő, de ehhez kellett egy szülői háttér is.”
És bár a Nemzet Sportolója a sportági szövetség első embereként, s ugyancsak egykori hátúszó olimpiai bajnokként elfogulatlansággal nyilván nem vádolható a témában, az biztos, hogy szavai nem nélkülöznek minden alapot...
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Chris Young