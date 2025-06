Az edző szerint nem szabad túlságosan beleszeretni egy játékosba, de tényleg egy magyar a világ legjobbja most (VIDEÓ)

„A döntőt sosem a taktika dönti el, de persze kell a jó stratégia. Most is váltani kellett a harmadik negyedben, akkor már erélyesebben szóltunk a fiúknak, mert muszáj volt gyorsabb vízilabdára váltani, hogy rendezetlen védelem ellen több gólt szerezhessünk. A Novi Beograd ügyesen lassította a játékunkat az ő sebességükre. Ebben nagyon jók, de mi tudunk ennél gyorsabban játszani. Szerintem ebben meg is újítottuk a vízilabdát” – magyarázta.

A 44 éves tréner külön kiemelte, mennyire örül a négyes döntő legértékesebb játékosának választott Manhercz Krisztián sikerének, akit az ő kérésére hoztak vissza a Ferencvárosba, miután kiderült, hogy az olimpiai bajnok Varga Dénes az előző idény végén távozik a klubtól. Szerinte a 28 éves klasszis az elmúlt évek legjobb magyar vízilabdázója, aki igazi vezéregyéniség, és ezt a Magyar Kupa után a sportág csúcsának számító BL-döntőben is igazolni tudta azzal, hogy nyerőembernek bizonyult a hat góljával.

Nem szabad túlságosan beleszeretni egy játékosba, nekik bizonyítani kell. Kell egy egészséges rotáció a csapatba. Manó a magyar vízilabda legjobb játékosa”

– mondta.

„Nekem az se jelentett volna többet, ha veretlen szezont produkálunk. Amikor a Barceloneta vendégeként a 9-9-es döntetlen után ötméteresekkel elszenvedtük az egyetlen vereségünket, akkor is köszönetet mondtam a fiúknak, mert nem voltunk csúcsformában, és így is kihoztuk abból a meccsből a maximumot. Ha akkor nyerünk, lehet, hogy itt nem. Nem mintha gond lenne ilyen szempontból a csapattal, de ezek a kudarcok segítenek megőrizni azt a szerénységet, amiért szerintem ez az egyik legszerethetőbb csapat a vízilabda történetében” – jelentette ki Nyéki a tanítványairól.

A Ferencváros első magyar csapatként ismételte meg egy évvel korábbi diadalát a legrangosabb európai kupasorozatban, harmadik végső sikerével pedig – az OSC-t és a Vasast maga mögött hagyva – magyar csúcstartó is lett.

Manhercz Krisztián a győri kéziseknek is gratulált a BL-győzelem után:

