Magyarországnak egyébként korábban még soha nem volt Európa-bajnoka 10 km-es nyíltvízi úszásban: most egy nap alatt rögtön kettő is lett. Rasovszky ráadásul azt a bravúrt is végrehajtotta ezzel, hogy egyszerre birtokolja az olimpiai, a világbajnoki és Európa-bajnoki címet.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt