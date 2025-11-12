Az EU látszatmegoldásai veszélyeztetik Magyarországot: az Európai Bizottság Ukrajna zsebébe játszaná a pénzt

„Rég láttam ilyen hazug bábszínházat” – írta Facebook-posztjában Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő az agrártámogatások uniós csökkentésének terveivel kapcsolatban.

Szerinte a sajtóban megjelent megnyugtató hírek arról, hogy az Európai Parlament nagykoalíciós pártjai visszavonják fenyegetéseiket a költségvetéssel kapcsolatban, csupán látszatmegoldások.

Dömötör Csaba emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság nyáron nyilvánosságra hozott egy új hétéves költségvetési tervezete, amely hosszú távra meghatározza az unió kiadásait. Bár a Bizottság bizonyos pontokon módosított az előterjesztésen, ezek nem érintik a legsúlyosabb problémákat:

a tervezet jelentősen csökkentené az agrárkasszát, helyet nyitva ezzel a költségvetésben a hadi kiadások számára.

A politikus hangsúlyozta, hogy a tervezet veszélyezteti a magyar gazdák támogatását, miközben piacnyitást biztosít az ukrán termékek előtt. Elmondta, hogy a háttérben a Néppártból érkező brüsszeli politikusok állnak, akik az EP-ben igyekeznek eljátszani, hogy minden rendben van, miközben valójában a közös mezőgazdasági politika lebontása zajlik.