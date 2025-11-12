Ft
Ukrajna pénz Fidesz Dömötör Csaba Európai Bizottság Európai Unió

Az EU látszatmegoldásai veszélyeztetik Magyarországot: az Európai Bizottság Ukrajna zsebébe játszaná a pénzt

2025. november 12. 12:05

Az Európai Bizottság költségvetési tervezete jelentősen csökkentené az agrárkasszát, helyet nyitva ezzel a hadi kiadások számára.

2025. november 12. 12:05
null

„Rég láttam ilyen hazug bábszínházat” – írta Facebook-posztjában Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő az agrártámogatások uniós csökkentésének terveivel kapcsolatban.

Szerinte a sajtóban megjelent megnyugtató hírek arról, hogy az Európai Parlament nagykoalíciós pártjai visszavonják fenyegetéseiket a költségvetéssel kapcsolatban, csupán látszatmegoldások.

Dömötör Csaba emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság nyáron nyilvánosságra hozott egy új hétéves költségvetési tervezete, amely hosszú távra meghatározza az unió kiadásait. Bár a Bizottság bizonyos pontokon módosított az előterjesztésen, ezek nem érintik a legsúlyosabb problémákat: 

a tervezet jelentősen csökkentené az agrárkasszát, helyet nyitva ezzel a költségvetésben a hadi kiadások számára.

A politikus hangsúlyozta, hogy a tervezet veszélyezteti a magyar gazdák támogatását, miközben piacnyitást biztosít az ukrán termékek előtt. Elmondta, hogy a háttérben a Néppártból érkező brüsszeli politikusok állnak, akik az EP-ben igyekeznek eljátszani, hogy minden rendben van, miközben valójában a közös mezőgazdasági politika lebontása zajlik.

„A mi álláspontunk változatlan: a Bizottság költségvetési javaslata botrányos és elfogadhatatlan, ezért vissza kell vonni” – zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

***

Dixtroy
2025. november 12. 12:34
Pedig a minap örvendeztek az agrártámogatások további nem basztatásának.
lemez
2025. november 12. 12:26
De a migránsokat is tolná a brüsszeli maffia.Ski nrm s gyilkosaiból fizet.
