orosz-ukrán Beregszászi Városi Tanács orosz-ukrán háború katona Kárpátalja

Újabb magyar katona vesztette életét az orosz-ukrán háborúban

2025. november 12. 11:02

A férfi a háború kitörése óta teljesített szolgálatot.

2025. november 12. 11:02
null

A Beregszászi Városi Tanács közlése szerint 2025. november 4-én elhunyt Gercsi Albert, 1970-ben született katona.

A gyászoló család és a város lakói november 12-én, délben vehetnek végső búcsút tőle a beregszászi városi temető ravatalozójában.

Gercsi Albert a háború kitörése óta teljesített szolgálatot, halálhíre mély megrendülést váltott ki a beregszászi közösségben. A városi tanács részvétét fejezte ki a gyászoló hozzátartozóknak.

Az elesett katonáról a kárpátaljai közösségek mély tisztelettel emlékeznek meg, mint aki életét áldozta hazája védelmében.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
red-bullshit
2025. november 12. 11:33
Fake News Lehetett magyar állampolgár de magyar katona soha.
5m007h 0p3ra70r
2025. november 12. 11:23
Magyar nemzetiségű ukrán katona. A magyar katona a Magyar Honvédségnél szolgál.
csulak
2025. november 12. 11:16
Nyugodjon bekeben
ihavrilla
2025. november 12. 11:07
Nem magyar katona!!!!!! Magyar származású/nemzetiségű, stb. Ukrán katona, mégha nem is jó érzés leírni. Magyarország egyetlen katonája sem harcol Ukrajnában!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!