Újabb magyar katona vesztette életét az orosz-ukrán háborúban

Egyre nagyobb a baj: az ukrán főparancsnok bemondta azt, amit Zelenszkij sosem akart hallani
Az ukrán főparancsnok megerősítette hogy valósak az orosz előrenyomulásról szóló hírek.
A férfi a háború kitörése óta teljesített szolgálatot.
A Beregszászi Városi Tanács közlése szerint 2025. november 4-én elhunyt Gercsi Albert, 1970-ben született katona.
A gyászoló család és a város lakói november 12-én, délben vehetnek végső búcsút tőle a beregszászi városi temető ravatalozójában.
Gercsi Albert a háború kitörése óta teljesített szolgálatot, halálhíre mély megrendülést váltott ki a beregszászi közösségben. A városi tanács részvétét fejezte ki a gyászoló hozzátartozóknak.
Az elesett katonáról a kárpátaljai közösségek mély tisztelettel emlékeznek meg, mint aki életét áldozta hazája védelmében.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán főparancsnok megerősítette hogy valósak az orosz előrenyomulásról szóló hírek.
Nyitókép: Pixabay
***