Újabb magyar katona vesztette életét az orosz-ukrán háborúban

A Beregszászi Városi Tanács közlése szerint 2025. november 4-én elhunyt Gercsi Albert, 1970-ben született katona.

A gyászoló család és a város lakói november 12-én, délben vehetnek végső búcsút tőle a beregszászi városi temető ravatalozójában.

Gercsi Albert a háború kitörése óta teljesített szolgálatot, halálhíre mély megrendülést váltott ki a beregszászi közösségben. A városi tanács részvétét fejezte ki a gyászoló hozzátartozóknak.

Az elesett katonáról a kárpátaljai közösségek mély tisztelettel emlékeznek meg, mint aki életét áldozta hazája védelmében.