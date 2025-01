Szégyen a klubra nézve – így reagáltak Szalai Attila érkezésére Belgiumban

Mint arról beszámoltunk, lezárult Szalai Attila németországi kálváriája. A magyar válogatott védő aláírta a szezon végéig érvényes kölcsönszerződését a belga Standard Liege labdarúgócsapatához.

A belga klub a honlapján jelentette be, hogy megállapodott a Hoffenheimmel a 26 éves hátvédről, így remélhetőleg újra magára találhat a 46-szoros válogatott játékos. Szalai 2023-ban igazolt a török Fenerbahcétól igazolt a Bundesligába – egyelőre nem jött be a lépés, a jelenlegi szezonban például egyetlen percet sem játszott tétmérkőzésen a német csapatban, ki is került Marco Rossi válogatottjából.

A tízszeres bajnok Standard 21 forduló után a 8. helyen áll a belga pontvadászatban.