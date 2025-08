„Ez életem legnagyobb sansza” – az Angliába igazoló magyar futballistának beteljesült az álma

Kosznovszky Márk számára gyermekkori álom vált valóra azzal, hogy az MTK Budapestből a patinás angol klubhoz, a Portsmouth FC-hez igazolt. A 22 éves középpályás három évre írt alá a Championshipben szereplő csapathoz, és nem is titkolja, mennyit jelent számára ez a lehetőség.

Ez életem legnagyobb sansza, amelyet nem szalaszthattam el”

– mondta a Nemzeti Sportnak a fiatal légiós, aki gyerekként Yaya Tourét és Paul Pogbát nézte a tévében, most pedig ugyanabban az országban szerepelhet, ahol bálványai is futballoztak. Kosznovszky már néhány hete tudta, hogy a Portsmouth komolyan számol vele, és azóta csatlakozott is az új kerethez. Bár még nem mutatkozott be tétmérkőzésen, a klub szurkolói már most nagy szeretettel tekintenek rá.