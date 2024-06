Magyar Péter hatósággal tiltatná be a Fidesz békepárti kampányát, de lehet, még a Facebookot is ráküldi

Nyitókép: Magyar Péter (Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images)

A baloldali politikai babérokra is törő Magyar Péter eddig békepártinak titulálta magát. Több alkalommal is arról értekezett, hogy Magyarországon minden józan ember – és szerinte az összes magyar ellenzéki politikus és tömörülés – is békepárti.

Ehhez képest több mint ellentmondásos, hogy most éppen a kormánypártok háborúellenes kezdeményezését támadja.

A Tisza Párt alelnöke szombaton, épp a Békemenet napján, amelyet éppen az európai háborús őrület megállítása érdekében hirdettek meg, egy online sajtótájékoztatón bejelentette, petíciót indítanak. Ebben azt követelik, hogy „Orbán Viktor és Deutsch Tamás állítsa le »az adófizetői pénzen folytatott félelemkeltő kampányt«, mert szerinte a háború veszélyeire figyelmeztető plakátok a magyar gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztetik, megzavarják a nyugalmukat.

A saját állítása szerint mindenekfelett békepárti Magyar Péter azt is elmondta, az ügyben a médiahatósághoz és különböző, a fenti hirdetéseket futtató közösségimédia-platformokhoz fordul, illetve rémhírterjesztés miatt hétfőn beperli Orbán Viktort is.

Nem mellékes, Magyar Péternek régóta szúrja a szemét a Fidesz békepárti kampánya és most úgy tűnik felhasználja a közösségi médiakapcsolatait. Mint ismert, a Tisza Párt európai parlamenti listájának második helyén szerepel az a Dávid Dóra, aki a Facebookot üzemeltető Meta jogtanácsosa.

Akciója annak fényében különösen érdekes, hogy a kampányidőszakban rendszeresen hangsúlyozta, a Tisza Párt nem hisz a háborúban. Békepártiságuk azonban, úgy tűnik, leginkább csak Magyarország határain belül érvényesül, mert a lengyel Rzeczpospolita című lapnak adott interjújában Magyar már egészen másként beszélt.

„Ha rosszakat mondanék Oroszországra. Azonnal elveszíteném minden támogatómat” – fogalmazott.