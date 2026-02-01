Ft
révész attila Labdarúgó NB I Kisvárda FC Diósgyőri VTK DVTK

Újra lecsapott a szókimondó edző: ország-világ előtt oltotta le az NB I-es játékost (VIDEÓ)

2026. február 01. 20:30

A Kisvárda a második idei bajnoki meccsét sem tudta megnyerni. Révész Attila szerint nagyon bosszantó gólt kaptak Diósgyőrben, amiért a kapusa a felelős.

2026. február 01. 20:30
null

Révész Attilát, a Kisvárda labdarúgócsapatának sportigazgatóját és vezetőedzőjét sosem kellett félteni, a kamerák előtt is mindig nyíltan kimondja, ha valamelyik játékosának a teljesítményével nem elégedett. Így tett vasárnap délután is, a Diósgyőr elleni 1–1-es döntetlent követően, amikor kapusáról, a hazaiak vezető góljánál szerinte hibázó Popovics Iljáról szedte le a keresztvizet.

Nagyon sok olyan könnyű gólt kapunk, amelyet nem lenne szabad az NB I-ben. A kapusunk azt mondta, elcsúszott, de valószínű, ha én utcai cipőben odaszaladok, megfogom a labdát. Neki nem sikerült, és ez már azért piszok bosszantó

– mondta Révész az M4 Sportnak.

A Kisvárda a múlt héten az idei első fordulóban sem nyert, akkor 3–2-re kikapott otthon az MTK-tól, de így is hatodik a tabellán, és pontszámban közelebb van a dobogós helyekhez, mint a kiesőzónához.

Diósgyőr–Kisvárda 1–1 – a mérkőzés összefoglalója (a DVTK gólja 1:02-től)

 

 

